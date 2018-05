Botoşaniul se extinde în zona Rediu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Construirea de locuinţe cunoaşte o dezvoltare fără precedent în municipiul Botoşani. După blocurile care vor fi ridicate în diferite zone ale oraşului, se intenţionează construirea unor locuinţe pe terenurile aflate în zona Rediu. În dezbatere publică se află proiectul de Plan Urbanistic Zonal vizând introducerea unui teren în intravilanul municipiului în vederea construirii unor locuinţe şi a dotărilor aferente. Este vorba de nouă loturi, în suprafaţă totală de 6.200 de metri pătraţi, aflate în zona IC Brătianu. Terenurile propuse spre introducerea in intravilan se află într-o zonă ocupată majoritar cu terenuri agricole, la limita zonei de intravilan a municipiului Botoşani.

Potrivit documentaţiei, se intenţionează construirea de locuinţe şi funcţiuni complementare, cu regim de înălţime P plus două etaje în regim izolat.

O altă documentaţie care s-a aflat în dezbatere publică vizează realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare teren şi construire locuinţe colective. Terenul vizat are 1,23 hectare şi se află tot în zona IC Brătianu. Aici se intenţionează ridicarea a opt locuinţe colective, cu regim de înălţime P plus două etaje. Terenul are acces carosabil şi pietonal din strada IC Brătianu.

În privinţa acestei documentaţii nu s-au înregistrat sesizări din partea cetăţenilor.

Complex comercial la ieşirea spre Iaşi

În municipiul Botoşani va fi construit un nou complex comercial, a anunţat primarul Cătălin Flutur, în cadrul unei conferinţe de presă. „Vorbim de un complex comercial, acolo unde este Socar. Nu știm exact care e, dezvoltatorii deja au venit, ne-au cerut acordul, fac partea de proiectare”, a declarat edilul. Potrivit acestuia, noua investiţie vine în ajutorul botoşănenilor care locuiesc în acea zonă, inclusiv al celor care vor locui în noul cartier ANL, dar şi al botoşănenilor din comunele din vecinătatea municipiului. Dezvoltatorul este din Iaşi şi a cumpărat acel teren, care are ieşire la Bulevardul Eminescu şi Calea Naţională.

„Aproape că nu contează ce complex comercial va fi. Eu zic că e foarte important pentru municipiul Botoșani pentru că în primul rând vom scăpa de aglomerația din oraș, pentru că toți din zona respectivă merg în zona gării”, a mai spus primarul.

Noul complex comercial va fi ridicat pe un teren de 1,5 hectare, în zonă urmând a fi menţinută şi benzinăria Socar.