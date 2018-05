Proces pentru tinerii care au călcat în picioare un bătrân

« Alte stiri din categoria Actualitate

Tânărul botoşănean în vârstă de 18 ani care a bătut un bătrân într-un pasaj din Braşov, în urma unui incident care a scandalizat toată ţara, a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor. Alături de Adrian Ceplinsche, în boxa acuzaţilor a ajuns şi prietenul acestuia, Mihai Constantin Mircea. Iniţial, cei doi fuseseră cercetaţi pentru lovituri şi alte violenţe şi tulburarea liniştii publice, dar ulterior anchetatorii au schimbat încadrarea faptei în tentativă de omor. Astfel, dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, care au ajuns la concluzia că tinerii nu au urmărit să îl omoare pe bătrân, dar au acceptat această variantă.

Acuzaţiile au fost formulate după ce anchetatorii au administrat mai multe probe care au dovedit că atacul tinerilor a fost unul extrem de violent. De altfel, scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere aflată în pasaj, iar pe imagini se vede cum bătrânul este lovit fără milă, împins pe scări şi bătut în continuare, deşi era inconştient.

Atacul a durat 38 de secunde, timp în care bătrânul a fost lovit de 21 de ori, de nouă ori cu pumnii şi de 12 ori cu picioarele. Majoritatea loviturilor au fost în zona capului, feţei şi a coastelor. Victima a suferit atunci mai multe leziuni şi era să rămână paralizată.

Motivele atacului, neclare

Motivul atacului este încă sub semnul întrebării, întrucât niciuna dintre variantele invocate de tineri sau de victimă nu a putut fi probată. Astfel, Mihai Constantin Mircea are 23 de ani şi era barman, iar Adrian Ceplinsche are 18 ani şi era angajat ca muncitor necalificat. Unul dintre ei a declarat că era băut şi nu îşi aduce aminte nimic, iar celălalt spune că bătrânul le-a făcut observaţie în timp ce stăteau în faţa pasajului şi de aici a început totul. Dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Braşov în Camera peliminară, iar dacă tinerii vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă ani grei de închisoare. De altfel, instanţa a prelungit mandatele de arestare preventivă emise pe numele celor doi.