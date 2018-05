Costică Macaleţi îşi bate joc de banul public

« Alte stiri din categoria Actualitate

Zeci de mii de lei cheltuiţi de Consiliul Judeţean fără rost, prin intermediul unor licitaţii ciudate. Un ultim exemplu de lipsă de performanţă: un ziar din Iaşi este plătit să-i informeze pe botoşăneni ce se întâmplă la ei acasă.

Concret, este vorba despre achiziţionarea serviciului de informare a botoşănenilor privind activitatea legislativă a Consiliului Judeţean, adică de selectarea unui ziar în care să fie publicate proiectele de hotărâre, anunţurile de angajare, licitaţiile, proiectul de buget, etc. Adică mai toate datele pe care locuitorii judeţului au dreptul să le afle şi pe care legislativul judeţean este obligat să le publice.

În acest sens, CJ Botoşani a organizat la sfârşitul lunii aprilie două licitaţii, iar ambele duc, se pare, la dirijarea sumelor către un ziar regional din Iaşi, cu minimă rază de acoperire în judeţul Botoşani. Caietul de sarcini al unei licitaţii, în valoare de 5.000 de lei solicită un cotidian „doar cu acoperire pe raza judeţului Botoşani”, acesta urmând să asigure promovarea proiectului de hotărâre privind taxele şi impozite plătite la anul de botoşăneni. Aparent fără niciun motiv, pentru cealaltă licitaţie, cu valoare de aproape 17.000 de lei, vizând promovarea activităţii din întregul an, caietul de sarcini a fost modificat, dispărând cuvântul „doar”, dar uitând, parcă, să şteargă şi cerinţa de „cotidian local”.

Război declarat celor care nu scriu la comandă

Astfel, a fost permisă participarea unui cotidian regional din Iaşi, care a şi câştigat competiţia. Fără să se impună minime cerinţe privind tirajul acestuia pe aria judeţului, s-a adjudecat şi s-a stabilit ca ieşenii să-i informeze pe botoşăneni. Dacă scopul banilor cheltuiţi era informarea populaţiei, firesc ar fi fost să se ia în calcul câţi botoşăneni cumpără acest cotidian regional. Lucru care, dacă s-ar fi făcut, ar fi arătat că, în anumite perioade, numărul exemplarelor vândute în Botoşani variază în jurul cifrei 10, informaţie furnizată din zona de distribuţie a presei. În comparaţie cu „Monitorul” care vinde „doar” vreo 4.000 de ziare.

Nu e greu de înţeles că, în realitate, organizatorii licitaţiei au dorit ca „Monitorul de Botoşani” să fie scos din competiţie: un angajat al Consiliului a cerut detalii despre tarifele „Monitorului”, pentru ca, ulterior, oferta financiară a ieşenilor să fie ceva mai mică decât a botoşănenilor. În plus, s-a putut observa că, pe site-ul de licitaţii electronice, oferta „Monitorului” nu a fost nici măcar deschisă de către specialiştii CJ, înainte de a stabili câştigătorul licitaţiei.

Asistăm, practic, la un război declanşat de preşedintele Costică Macaleţi şi apropiaţii săi, deranjat de francheţea cu care cotidianul nostru a scris despre lipsa de implicare a echipei de la CJ în problemele judeţului şi despre faptul că salariile mărite au fost singurele priorităţi ale acesteia.

Reporteri persiflaţi de angajaţii CJ





Cuvintele „bătaie de joc” descriu foarte bine reacţia pe care au avut-o reprezentanţii CJ când „Monitorul” a solicitat clarificări privind utilitatea cheltuirii a zeci de mii de lei pentru ca ieşenii să citească despre ce face Consiliul Judeţean Botoşani. „Eu am ţinut cu «Monitorul». Dar ieşenii au avut preţul cu 10 bani mai puţin ca voi. Mai multe detalii vă dă doamna Pătraşcu. Punctul ei de vedere este şi al meu”, ne-a dirijat Costică Macaleţi, adăugând că „nu crede” că licitaţiile nu au fost anunţate pe site-ul Consiliului Judeţean. Cum preşedintele nu este foarte familiarizat cu lucrul pe calculator, probabil nu a avut cum să verifice că informaţia noastră era corectă.

Ajungând la Antonela Pătraşcu, directorul de investiţii şi achiziţii publice, aceasta a asistat la întrebările reporterului, solicitând chiar să fie puse de câte două-trei ori, pentru ca şi specialiştii din subordine, invitaţi la discuţie, să aibă parte de „spectacolul” discuţiei cu ziariştii. Întrebată de ce, deşi în caietul de sarcini apare cerinţa unui „cotidian local”, licitaţia a fost adjudecată pentru un cotidian regional, directorul a declarat că „era doar o condiţie minimală. Grav ar fi fost să fie nevoie de regional şi să fi câştigat unul local. Aşa, am solicitat documente, am aflat că vând ziare în Botoşani, deci nu am văzut nicio problemă”. Reporterul a insistat şi a întrebat-o pe directoare cum se explică modificarea cuvintelor din caietul de sarcini de la o licitaţie la alta. „Nu am făcut eu caietul de sarcini, deci nu vă pot da detalii”, a fost răspunsul acesteia, care, dacă este să ne luăm după indicaţiile preşedintelui Macaleţi, este punctul de vedere oficial al conducerii CJ Botoşani.

Director plătit cu 12.500 de lei să „nu ştie”

Directorul Pătraşcu, ce ridică din umeri şi spune nonşalant că nu ştie cum se fac documentele din CJ, are un salariu lunar brut de aproape 12.500 de lei. Salariul preşedintelui trece de 17.000 de lei, iar al celor doi vicepreşedinţi depăşeşte 15.200. În afară de această realizare salarială a aparatului propriu, ce consumă mare parte din bugetul judeţului, cheltuirea a ce a mai rămas din buget în scopuri total inutile, este, de aceea, cu atât mai reprobabilă, iar plata unui ziar din Iaşi pentru ca să-i informeze pe botoşăneni este o achiziţie cel puţin discutabilă.

„Nu mi se pare normal”

L-am întrebat pe consilierul judeţean Gheorghe Sorescu despre oportunitatea acestei achiziţii, legislativul fiind, în definitiv, decidentul modului în care se cheltuie bugetul judeţului. „Nu mi se pare normal să se folosească un ziar regional pentru informarea botoşănenilor. Cu astfel de practici nu pot fi de acord. În timpul mandatului în care Consiliul Judeţean era condus de liberali, informarea cetăţenilor se făcea prin intermediul presei locale. E foarte posibil să fac o interpelare în plenul consiliului pentru a afla cum au putut ajunge să arunce aşa cu banii”, a declarat fostul preşedinte al CJ Botoşani.

Am încercat s-o contactăm şi pe senatorul Doina Federovici, preşedintele PSD Botoşani, pentru un punct de vedere, însă nu am reuşit să obţinem un răspuns.