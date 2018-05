Rampele de gunoi dau pe afară

« Alte stiri din categoria Actualitate

Săptămâna a debutat în municipiul Botoşani cu foarte multe nemulţumiri de la rampele pline de deşeuri menajere. Botoşăneni din diverse zone ale oraşului reclamau ieri faptul că deşeurile nu au fost ridicate de vineri şi că nu mai aveau unde să depoziteze gunoaiele. „În zona farmaciei Anca, gunoiul nu a mai fost ridicat de vineri”, a scris un botoşănean pe pagina de Facebook a „Monitorului”, ataşând şi o captură de ecran cu site-ul Direcţiei de Impozite şi Taxe, de unde se vede că nu are datorii la salubritate. O situaţie similară este şi în zona Primăverii. „Nici nu mai ştiu de ce plătim atâţia bani la salubritate”, a scris o altă botoşăneancă.

Simion Drelciuc, director general al Urban Serv, a recunoscut că sunt probleme în fiecare zi de luni, din cauză că depozitul de la Stăuceni nu este deschis duminica. Potrivit oficialului, deşi au fost făcute demersuri la Consiliul Municipal, Consiliul Judeţean şi Asociaţia Ecoproces, până la această dată nu s-a obţinut acceptul de modificare a programului depozitului de la Stăuceni.

În contractul de delegare a administrării depozitului de la Stăuceni nu este prevăzut faptul că duminica depozitul trebuie să fie deschis. „De dimineaţă, când am făcut inspecţia în teren, am văzut că sunt platforme care aveau mai multe deşeuri ca de obicei. Am stabilit priorităţile pentru degajarea acestora. Am făcut program prelungit şi, peste tot unde au fost deşeuri s-au ridicat lunea totdeauna, noi avem program prelungit”, a spus Simion Drelciuc, adăugând că situaţia s-a normalizat ieri după amiază.

Acesta a precizat că apar decalaje în programul stabilit, din cauza cantităţilor mari de deşeuri existente în unele rampe. „Odată cu apariţia sezonului cald şi mai ales în această perioadă când se face mai multă curăţenie pe spaţiile verzi, în curţi, sunt probleme. Dacă se pun resturi vegetale lângă containere, automat se aruncă acolo şi alte deşeuri”, a mai spus Simion Drelciuc.