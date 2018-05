Ajutoarele sociale încep să întârzie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mii de botoşăneni nu au primit alocaţiile complementare şi ajutoarele sociale, deşi trebuiau să le încaseze până pe 28 aprilie. Cei mai afectaţi sunt cei aproximativ 9.000 de beneficiari ai alocaţiei, majoritatea persoane singure care au în întreţinere copii minori. “Nu ştiu ce să mai fac, eu sunt singură cu patru copii şi depind de aceşti bani, nu am altă sursă de venit. Sunt deja 10 zile, copiii nu au nici o vină”, a spus o botoşăneancă, referitor la această situaţie.

Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), cea care gestionează plata prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat, spun că tot ce a depins de instituţie s-a făcut. “Am auzit despre această problemă, dar noi am transmis banii de pe 23 aprilie, chiar înaintea acelei mini-vacanţe de 1 Mai, nu ştiu ce se întâmplă exact. Probabil sunt ceva probleme la poştă, imediat ce noi am făcut plăţile au venit acele zile libere. Ce a depins de noi am făcut, am primit inclusiv eu telefoane că nu s-ar fi primit banii”, a spus directorul AJPIS, Sebastian Tocariu. Conducerea Oficiului Poştal Botoşani nu a putut oferi informaţii despre toată această situaţie, oficialii locali nefiind responsabili cu direcţionarea banilor către oameni. “Aceste informaţii pot fi luate de la Compania Naţională Poşta Română, iar purtătorul de cuvânt vă va da toate informaţiile”, a spus Vica Purice, directorul filialei Botoşani. Contactaţi telefonic pentru un punct de vedere, referitor la situaţia creată, reprezentanţii Poştei Române nu au oferit deocamdată un răspuns.

În judeţul Botoşani sunt aproximativ 9.000 de beneficiari ai alocaţiei complementare şi 4.500 de beneficiari de ajutor social.