Sute de părinţi refuză vaccinarea copiilor

Părinţii din Botoşani refuză tot mai des vaccinul pneumococic, introdus pe lista de gratuităţi anul trecut, deşi este unul dintre cele mai scumpe şi apreciate. Potrivit unei statistici a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), puţin peste două treimi dintre bebeluşi sunt la prima doză de vaccin. „Potrivit cifrelor pe ultima lună, există o rată de acoperire vaccinală de 70% la copiii de două luni, în timp ce la patru luni este la 55%. Multe dintre cazuri se recuperează, însă foarte mulţi părinţi continuă să refuze, fără a avea un motiv”, a spus Gabriela Ioniţă, purtătorul de cuvânt al DSP.

Infecţiile pneumococice sunt cauzate de bacteria streptococcus pneumoniae şi pot duce la pneumonie, septicemie şi meningită, iar în cel mai rău caz la leziuni cerebrale permanente sau chiar moarte. Deşi acestea pot afecta pe oricine, unii oameni sunt expuşi unui risc mai mare de a se îmbolnăvi grav. Categoriile cu risc crescut includ copiii, persoanele cu vârstă de peste 65 ani, copiii şi adulţii cu anumite probleme de sănătate pe termen lung, cum ar fi o afecţiune cardiacă sau renală gravă.

Vaccinul pneumococic conjugat (PCV) este folosit pentru a vaccina copiii sub doi ani. Este cunoscut sub numele de marca Prevenar 13, pentru că protejează împotriva a 13 tulpini ale bacteriei pneumococice. Bebeluşii pot primi vaccinul pneumococic sub forma a trei injecţii separate, la opt săptămâni, la 16 săptămâni şi la un an.

Din 2017, Ministerul Sănătăţii a inclus această imunizare în lista celor din schema gratuită, deşi costurile se ridică la peste 250 de lei.