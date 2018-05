Familii bombardate cu rachete antigrindină

« Alte stiri din categoria Actualitate

Două rachete antigrindină, de peste un metru lungime fiecare, au căzut, joi seară, în două gospodării din Botoşani. Cazul este anchetat atât de poliţiştii din judeţ, cât şi de reprezentanţii Centrului Antigrindină Iaşi, de unde au fost lansate, joi, 19 rachete. Prima rachetă care s-a prăbuşit a fost la un pas de a face victime, aceasta aterizând în grădina de zarzavaturi a unei familii din Vlădeni Deal, Frumuşica. „Noi eram cu toată familia la cartofi în grădină. Cu câteva minute înainte am zis să ne odihnim un pic şi să mâncăm. Exact după ce am ieşit din grădină s-a auzit bubuitura puternică şi am văzut racheta în pământ. Eu am deja un infarct la activ, am început să tremur din toate încheieturile, iar fata, care trebuie să nască, s-a speriat şi ea foarte rău. Putea fi un om acolo”, a spus proprietarul gospodăriei.

La doi kilometri depărtare, o altă rachetă a căzut în curtea unui verişor de-al acestuia. Din fericire, nici de această dată nu au fost victime, racheta fiind preluată de poliţişti, la fel ca şi prima, după ce a fost scoasă din pământ de cei de la ISU. „Am fost solicitaţi la o acţiune pirotehnică. O rachetă antigrindină de provenienţă românească, care nu are substanţe explozive în ea şi pe care am predat-o colegilor de la Poliţie, care vor demara o anchetă. Racheta este prevăzută cu un dispozitiv de autodistrugere, un fitil exploziv, pe toată lungimea ei, dar se pare că de data aceasta nu a funcţionat. Dacă a fost aşa, se va stabili în timpul anchetei”, a precizat colonelul Ştefan Uşurelu, din cadrul ISU Botoşani.

Panică printre săteni

Proiectilele nu au făcut pagube, dar dacă ar fi nimerit o persoană sau bunuri în calea lor, consecinţele ar fi fost devastatoare. Acestea au creat, însă, panică printre săteni. „Una din aia a trecut pe deasupra capului meu şi a intrat la vecinul în curte. M-am speriat groaznic. Putea să-mi vină în cap”, a spus o femeie din Vlădeni Deal.

Cazul este şi în atenţia Centrului Antigrindină Iaşi, mai ales că două din trei rachete trase dintr-o locaţie au avut probleme. „Au fost trase din punctul de la Maxut trei rachete antigrindină şi alte 16 din punctul antigrindină de la Huşi, întrucât au existat probleme. Ne-am confruntat cu un ciclon de la Marea Mediterană. Este destul de periculoasă o astfel de rachetă care cade în acest mod. În mod normal racheta ar trebui să se autodistrugă în aer, probabil ceva nu a funcţionat. Am declanşat şi noi o anchetă”, a spus Dan Axinte, directorul centrului, adăugând că până la finalizarea anchetei nu se va mai trage nicio rachetă.

Sistemul de rachete antigrindină este folosit de autorităţi pentru a sparge norii, pentru a evita căderi de grindină, care ar putea produce pagube însemnate culturilor şi locuinţelor.

Rachetele trebuie să se fragmenteze în sute de bucăţele mărunte după ce ating norii de grindină, pentru a nu pune în pericol securitatea populaţiei.

Rachetele ating o viteză de 400 de metri pe secundă

Racheta antigrindină RAG-96 este de producţie românească şi este destinată pentru introducerea în nori a unor substanţe active speciale în scopul producerii artificiale de nuclee active. Astfel, prin arderea unei compoziţii pirotehnice speciale ce conţine compuşi iodaţi (AgI, KI), se generează aerosoli care sunt ejectaţi prin orificiile prevăzute în carcasa componentei utile. Aceşti aerosoli, acţionează în interiorul norilor generatori de grindină, prevenind formarea acesteia. Rachetele au o înălţime de 1,4 metri, se pot înălţa la peste 9.000 de metri şi au o rază de acţiune de 12.000 de metri. Greutatea acestora la lansare este de aproape 9 kilograme, iar după explozia de la altitudine carcasa are aproape trei kilograme. Un calcul simplu arată că viteza la impactul cu solul al rachetei era de peste 400 de metri pe secundă, sau aproape 1.500 de kilometri la oră.

Judeţul Botoşani s-a aflat joi sub avertizare de cod galben de precipitaţii şi grindină.