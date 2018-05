Război politic pe munţi de gunoaie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Într-un judeţ în care s-au cheltuit 143 de milioane de lei pentru realizarea unui depozit pentru deşeuri în conformitate cu cerinţele europene, oficialii nu reuşesc să se pună de acord în privinţa programului acestuia. Astfel, la fiecare început de săptămână, imaginea municipiului Botoşani este dezastroasă din cauza mormanelor de deşeuri existente în rampe. Nemulţumiţi de situaţie, foarte mulţi botoşăneni aşteaptă soluţii de la şefii care au salarii de zeci de mii de lei, însă acestea întârzie să apară.

Problema este pasată de la Consiliul Judeţean (CJ), cel care a implementat master planul pe deşeuri, la municipalitatea botoşăneană şi societatea Urban Serv. Şefii din CJ acuză o lipsă de organizare la nivelul societăţii Urban Serv, în timp ce conducerea primăriei afirmă că totul pleacă de la faptul că depozitul de la Stăuceni este închis duminica.

Problemă dezbătută degeaba la Prefectură

Despre deşeurile din municipiu s-a vorbit şi în cadrul întâlnirii care a avut loc ieri, la Prefectura Botoşani, la care au participat Costică Macaleţi (membru PSD), preşedintele CJ, reprezentanţii ADI Ecoproces (asociaţia care se ocupă de administrarea activităţii privind deşeurile la nivel de judeţ) şi şefii instituţiilor responsabile cu protecţia mediului.

„Problema este uşor falsă legat de deşeurile din oraş. Până sâmbătă seara rampa este deschisă. De sâmbătă la amiază pot colecta în oraş şi pot să stea maşinile Urban Serv-ului încărcate până luni”, a spus Costică Macaleţi.

Potrivit celor precizate de Ovidiu Aparaschivei, directorul ADI Ecoproces, problema se va clarifica în aceste zile, când are loc o negociere a tarifului cu societatea Diasil (care administrează depozitul de deşeuri).

Situaţie sesizată la Garda de Mediu

Prezentă la discuţii, Cristina Kashyap, şeful Gărzii de Mediu, a recunoscut că instituţia a primit multe sesizări de la botoşăneni, iar activitatea de control, începând cu 2 aprilie s-a axat pe starea de salubrizare a localităţilor. Cât priveşte municipiul Botoşani, a fost aplicat un avertisment, la începutul lunii mai.

„La aceste platforme de colectare, problema este cu deşeurile verzi din parcuri şi grădini şi deşeurile din construcţii şi demolări, pentru care Primăria Municipiului Botoşani ar trebui să găsească o soluţie. Aceste deşeuri blochează platformele. Aceste categorii de deşeuri nu au ce căuta la depozitul ecologic şi nu sunt primite”, a precizat Cristina Kashyap, adăugând că societatea Urban Serv deţine autorizaţie de colectare a acestor categorii de deşeuri, însă nu deţine următoarea verigă şi anume valorificarea şi eliminarea lor.

„Urban Serv nu are unde să ducă deşeurile duminica”

De cealaltă parte, Simion Drelciuc, director general al Urban Serv, susţine că în ziua de luni cantitatea de deşeuri transportată la Stăuceni este dublă. Astfel, dacă o maşină transportă într-o zi 11 tone, lunea cantitatea ajunge la peste 21,5 de tone. „În medie, pe zi colectăm din municipiu între 60 şi 80 de tone, iar lunea 111 tone”, a mai arătat Simion Drelciuc. Oficialul rămâne la ideea că problema ar fi rezolvată prin deschiderea depozitului de la Stăuceni şi duminica.

Extinderea programului de la Stăuceni este agreată şi de primarul Cătălin Flutur (PNL), oficialul asupra căruia se revarsă întreg valul de nemulţumiri. „Urban Serv nu are unde să ducă deşeurile duminica. Deşeurile se produc 24 de ore din 24, drept pentru care şi programul celor de la Stăuceni ar trebui să fie non stop. Primăria Botoşani nu are nici o autoritate asupra celor de la Diasil. Noi suntem producători de deşeuri şi plătim pentru gunoiul depozitat acolo. Am făcut o adresă la CJ şi celor de la Ecoproces şi am rugat să schimbe programul de lucru, eventual să lucreze duminica şi să aibă închis miercuri, spre exemplu. Toată lumea fuge de răspundere”, a menţionat Cătălin Flutur.

O reacţie la toată aceasta situaţie a avut şi prefectul judeţului, Dan Şlincu. Potrivit acestuia, la Instituţia Prefectului nu s-a depus nici o sesizare prin care botoşănenii să reclame starea platformelor de deşeuri.

Semnal de alarmă tras de DSP

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), Teodor Ferariu, atrage atenţia că odată cu sosirea verii se vor crea zone de risc pentru sănătatea populaţiei. „Neridicarea gunoiului într-un termen rezonabil sigur că poate fi un pericol”, a spus directorul DSP.

În toată această nebunie, Direcţia de Servicii Publice Sport şi Agrement (DSPSA) caută proprietari de animale cărora să le dea gratuit iarba rezultată din cosirea spaţiilor verzi. Şi asta pentru că resturile vegetale nu sunt primite la Stăuceni, în această categorie intrând şi deşeurile rezultate din demolări şi amenajări interioare. Cele două categorii au rămas în sarcina autorităţilor locale.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.

- Virginia CONSTANTINIU

- Alexandru DOROFTEI