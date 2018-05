Unitatea de Primiri Urgenţe are un nou şef

« Alte stiri din categoria Actualitate

Cel mai important serviciu din sistemul sanitar botoşănean şi-a schimbat şeful. Unul din cei mai cunoscuţi medici din judeţul Botoşani a fost de ieri schimbat de la conducerea unităţii pe care o administra de aproape 20 de ani. Astfel, medicul Petre Rădăuceanu a lăsat de ieri locul la conducerea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU)-SMURD unuia dintre medicii tineri, veniţi în ultimii ani. Este vorba de medicul specialist în urgenţe Ramona Elena Guraliuc, care deserveşte atât UPU, cât şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă a SMURD din 2014. Medicul a fost numit de conducerea unităţii sanitare până la organizarea concursului pentru postul de şef al UPU, după ce numirea medicului Petre Rădăuceanu a expirat la începutul acestei săptămâni.

„În primul rând aş dori să îi mulţumesc domnului doctor Rădăuceanu pentru colaborarea pe care am avut-o şi mai ales pentru tot ce a făcut la UPU. Acest serviciu a fost mult timp sinonim cu persoana dumnealui. Doamnei doctor îi urăm succes şi sperăm să colaboram cât mai bine şi cu dumneaei”, a precizat Corneliu Mihai, managerul general al SJU „Mavromati”.

Medicul Ramona Guraliuc a absolvit facultatea de medicină de la Iaşi, a absolvit concursul pentru postul de medic urgentist la UPU chiar sub supervizarea medicului Diana Cimpoeşu, şefa SMURD pe Moldova. „Doamna doctor este un medic bun, ambiţios şi muncitor, şi cred că se va descurca foarte bine în această poziţie. Ea deja era coordonatoarea SMURD pe Botoşani, are o activitate medicală cu rezultate bune şi am încredere că poate face lucruri bune pentru echipa medicală de acolo şi mai ales pentru pacienţi”, a precizat profesor doctor Diana Cimpoeşu, şeful SMURD pe Moldova.

În această perioadă medicul şi-a definitivat şi cursurile pentru management sanitar. „Această funcţie este o onoare şi le mulţumesc pentru încredere conducerii şi colegilor”, a spus ieri medicul specialist în urgenţe Ramona Elena Guraliuc, şeful interimar al UPU-SMURD.

Unitatea de Primiri Urgenţe a ajuns punctul nevralgic al întregului sistem sanitar din judeţ, unitatea apărând în Botoşani la iniţiativa medicului care a fost şi şef timp de aproape două decenii. „Această unitate a luat fiinţă prin anul 1999. Atunci am fost primul şi singurul medic care asigura camera de gardă din Urgenţe şi am decis să pornesc la drum cu domnul asistent Marcel Gheorghiu. Încet-încet, şi cu ajutorul lui, amândoi am creat ceea ce este azi UPU”, a spus medicul Petre Rădăuceanu într-un interviu pentru „Monitorul de Botoşani”.

Numirea medicului şef a fost făcută pe o perioadă de şase luni, urmând ca ulterior să se organizeze concurs pentru ocuparea celui mai important post din sistemul medical botoşănean.