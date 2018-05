Imagini de coşmar după ploaia cu gheaţă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Vijelia puternică, urmată de o ploaie cu gheaţă, a făcut prăpăd miercuri seară în judeţ. Mii de hectare de culturi agricole au fost compromise în doar câteva minute de vremea severă care s-a manifestat în şase comune.

Un fermier din Ungureni deţine 250 de hectare cultivate cu porumb şi floarea soarelui. După furtună paguba este de 100%, iar investiţia de aproximativ 350.000 de lei s-a dus pe apa sâmbetei. Amploarea dezastrului s-a văzut imediat după ce au trecut norii. Câmpurile arătau că pe timpul iernii. „Am avut 20 de hectare de porumb acolo, partea asta 13, pe partea cealaltă am încă 20 şi ceva de hectare. Am şi floarea soarelui, foarte multă. Nu mai am ce face. Trebuie altă cultură. Distrugerea e totală. O să aducem iar utilajele. Cheltuim dublu. Altă soluţie nu avem”, a spus Dumitru M. un fermier botoşănean.

La doar câţiva kilometri depărtare, în oraşul Săveni, mai mulţi fermieri au rămas fără solarii şi răsadurile de legume, după ce furtuna le-a distrus serele. Unul dintre ei spune că dacă nu pleca cu cinci minute mai devreme, putea să fie rănit atât el cât şi muncitorii. Şi aici distrugerile sunt foarte mari, estimate la aproximativ 70.000 de lei. „Cu cinci minute mai devreme m-a sunat soţia să merg la piaţă. Acolo unde am lăsat lucrul, au trecut două scânduri prin folie, exact unde lucram”, a spus un alt fermier.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Agricole Botoşani, sunt şase primarii unde s-au înregistrat pagube. Afectate sunt în principal culturile de primăvară: floarea soarelui, porumb, soia, mazăre, dar şi culturile de toamnă.