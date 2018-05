Război politic din cauza dezastrului de la Nova Apaserv

« Alte stiri din categoria Actualitate

Situaţia dezastruoasă în care se află Nova Apaserv a dus la un conflict la distanţă între liberali şi conducerea societăţii susţinută de PSD. Prezent vineri într-o conferinţă de presă la sediul PNL, Gheorghe Sorescu i-a cerut demisia lui Albert Tănasă, managerul Nova Apaserv. „Săptămâna trecută directorul operatorului de apă a spus că toate relele care sunt acum în cadrul societăţii se întâmplă din cauza liberalilor. Spunea dumnealui că în 2012 era un singur director, iar noi am urcat numărul la şase. Am discutat cu Gabi Cârlan, fostul director, am zis că eu cu vârsta mai uit. Existau şi atunci mai mulţi directori, din punctul acesta de vedere Albert Tănasă uită. Dacă este să îi recomand ceva este să îşi dea demisia, dacă nu poate să coordoneze activitatea Nova Apaserv”, a spus Gheorghe Sorescu.

Acesta a adus aminte şi de stadiul implementării proiectului de apă canalizare, aici fiind principala problemă.

În urmă cu câteva zile, managerul Nova Apaserv, Albert Tănasă, s-a plâns într-o conferinţă de presă că a preluat societatea cu probleme. „Avem de plătit, începând cu 2016, 4,8 milioane lei anual către angajaţi doar pentru hotărârile judecătoreşti care au avut ca obiect nerespectarea drepturilor salariale ale angajaţilor în perioada 2012-2014”, a spus directorul Nova Apaserv.

În cadrul conferinţei a fost atinsă şi problema numărului mare de directori. „Operatorul de apă avea un director în 2012 şi a ajuns la şase în 2016, nu este o situaţie creată de actuala conducere”, a completat directorul, care a invocat că nu s-ar putea reduce numărul directorilor din cauza contractelor.

Problemele la Nova Apaserv vin în condiţiile în care încasările operatorului trec de frecvent de 100%.