Sabotaj la protestul pentru autostradă

Guvernanţii tratează cu dispreţ Moldova. Marşul motorizat pentru autostrăzi, declanşat de locuitori ai judeţelor din Moldova, s-a terminat sâmbătă lângă Palatul Victoria. Cele aproape o sută de maşini care au reuşit să ajungă în cele din urmă în Bucureşti au fost conduse de jandarmi în Piaţeta „Regele Mihai I”, din apropierea Palatului Victoria, de unde nu au fost lăsate să înainteze pe motiv că primăria capitalei nu a autorizat protestul. Vineri, instituţia condusă de către Gabriela Firea a refuzat autorizarea protestului, pe motiv că în Piaţa Victoriei ar fi fost o altă acţiune revendicativă şi asta în condiţiile în care cele două asociaţii civice - „Împreună pentru A8” şi „Moldova vrea autostradă” au cerut autorizaţie încă de acum o lună. „Au pus şi gardurile în Piaţa Victoriei, urgent. Am numărat opt maşini de poliţie, trei motociclete şi un camion cu jandarmi. Iniţial, am fost conduşi de poliţie prin Bucureşti, prima dată au fost binevoitori, apoi ne-au fragmentat coloana în patru-cinci bucăţi mici, dirijate în locuri diferite. Acum nu ştiu unde sunt colegii mei”, a declarat Dan Radu, unul dintre protestatari.

La rândul său, Mihaela Munteanu, reprezentant al uneia dintre asociaţiile care au iniţiat protestul, a spus că în cursul zilei autorităţile le-au transmis că nu este permis accesul în Piaţa Victoriei, întrucât în zonă are loc un alt protest, al taximetriştilor. „Este incredibil ce se întâmplă. Am venit de la sute de kilometri distanţă, am protestat paşnic, nu au fost probleme pe traseu, niciun incident, iar aici vedem că ne mint. Vrem să ajungem în faţa Guvernului, dar nu suntem lăsaţi. În Piaţa Victoriei nu este nici un alt protest, ne-au blocat pur şi simplu accesul”, a afirmat Mihaela Munteanu.

Protestatarii au pornit pe jos spre Piaţa Victoriei, însă nu au putut vorbi cu oficialii guvernamentali. Ei au solicitat o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Transporturilor, Lucian Şova, pentru „a primi garanţii oficiale ferme şi o foaie de parcurs cu termene şi acţiuni clare pentru deblocarea construirii Autostrăzilor A8 şi A7, esenţiale pentru egalizarea dezvoltării interregionale în România”.

Aceasta nu a fost singura piedică pusă de autorităţi, pe traseu, în zona Tişiţa, judeţul Vrancea, câteva zeci de tiruri nu au fost lăsate de către poliţie să-şi continue drumul spre capitală.

Licitaţii amânate de 16 ori în cinci ani

Potrivit organizatorilor, la acţiunea de protest au participat peste 250 de autovehicule, dar unele maşini au însoţit coloana doar pe anumite porţiuni.

Organizatorii protestului afirmă că vor termene clare din partea Guvernului privind începerea lucrărilor la autostrada A8 (Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş) şi la autostrada A7 (Ploieşti-Suceava). „Din anul 2007, de când s-a dat startul construirii infrastructurii mari, nu numai că nu s-a construit nici un metru de autostradă în Moldova, dar nu există în acest moment nici măcar contracte încheiate pentru refacerea studiilor de fezabilitate. Mai grav: nu sunt nici măcar fixate date clare pentru licitarea acestor contracte! Pentru Autostrada A8, au fost anulate până acum două studii de fezabilitate, situaţia fiind la momentul de faţă tot la punctul zero, după 11 ani, exact ca în 2007. Pentru Autostrada A7, au fost amânate licitaţiile pentru studiile de fezabilitate de 16 ori în cinci ani”, precizează reprezentanţii celor două asociaţii.

Din Botoşani s-au mobilizat mai ales liberalii

La marşul „Moldova vrea autostradă” au participat şi câteva zeci de maşini din Botoşani. Printre participanţi s-au aflat şi lideri liberali, respectiv primarul Cătălin Flutur, senatorul Costel Şoptică, foştii parlamentari Viorel Grigoraş şi Cristian Roman, consilieri judeţeni şi municipali. Aceştia şi-au lipit pe maşini afişe pe care scria „Marşul Moldovei către Bucureşti-19 mai 2018” şi „Vrem autostrăzi-Echitate pentru Moldova-Împreună vom reuşi”.

„Prin acest eveniment dorim să atragem atenţia asupra faptului că Moldova nu se poate dezvolta fără infrastructură de tip autostradă şi că moldovenii doresc dezvoltarea acestei zone. Să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în ţară! Fiecare dintre noi trebuie să se mobilizeze! Avem nevoie de drumuri bune! Avem nevoie de normalitate!”, a fost mesajul senatorului Costel Şoptică.

Primarul liberal Cătălin Flutur a declarat aseară că au fost şi maşini din Botoşani care au ajuns în capitală, dar el s-a oprit la Tişiţa şi s-a întors în oraş, pentru că trebuia să fie prezent la un eveniment. Acesta a precizat că marşul trebuia să fie unul al organizaţiilor de transportatori, pentru că ei folosesc cel mai mult infrastructura rutieră, şi că au fost multe TIR-uri şi basculante pe traseu, dar nu au fost lăsate să intre în Bucureşti.