Primar acuzat că a lovit un adolescent

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Pomârla, susţine că a fost lovit de Dumitru Chelaru, primarul comunei. Acesta spune că totul s-ar fi întâmplat la sfârşitul săptămânii trecute, pe un teren de fotbal amenajat de primărie. Acesta acuză că totul s-a petrecut după ce edilul i-ar fi cerut lui şi celorlalţi prieteni să facă curăţenie în urma lor. Cum ceilalţi adolescenţi au plecat de pe teren, rămas singur, tânărul a refuzat să strângă gunoaiele, moment în care ar fi fost lovit de primar.

„A coborât foarte nervos din maşină şi ne-a spus că îi stricăm terenul. La insistenţele lui am plecat. Eu am rămas ultimul. Când am ajuns aproape de poartă, a venit şi a zis să îmi iau paharele de plastic. Nu erau ale mele şi, pentru că m-am opus, el a început să mă lovească. Cu palma şi apoi pumnul”, povesteşte tânărul.

Plângere depusă la poliţie

Imediat după incident, acesta s-a dus la poliţie şi a depus plângere, iar ieri s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală pentru eliberarea unui certificat.

De cealaltă parte, primarul neagă acuzaţiile de lovire, însă recunoaşte că este în conflict de ceva timp cu o gaşcă de adolescenţi, pe motiv că aceştia au fost surprinşi în timp ce distrugeau bunuri ce aparţineau primăriei.

„Scaunele din tribunele astea sunt schimbate a patra oară. Câte 20-50 schimbăm în fiecare an. Tot le iau la rând şi dau cu piciorul în ele. Ordinea nu înseamnă violenţă. Aceşti tineri mi-au declarat război pentru că nu le permit accesul dezorganizat pe aceste terenuri. Le-am creat toate condiţiile normale şi necesare, dar solicit ordine şi disciplină. Mi-au distrus zeci de scaune, geamuri sparte, pereţi rupţi, mai ales la terenul de sport şi aici la amfiteatru. Nu l-am lovit. O să decidă poliţia”, a spus Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla.

Localnicii îi iau apărarea primarului şi spun că vina ar aparţine tinerilor. „Mai distrug copiii. Sunt ăştia în plasament, aşa cum e centrul ăsta de la noi. Dacă se adună pe deal, se mai iau la harţă, la bătaie. Nu am auzit vreodată ca primarul să îi lovească”, a spus un sătean.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz şi urmează ca atât tinerii, primarul cât şi alţi martori să fie audiaţi pentru a se stabili dacă edilul poate fi acuzat sau nu de violenţă.

„În cauza poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire, pentru stabilirea cauzelor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale”, a precizat inspectorul Maria Carp, purtător de cuvânt la IPJ Botoşani.