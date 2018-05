Viaţă de ucigaş curmată în ştreang

« Alte stiri din categoria Actualitate

La jumătate de an după ce a gustat din nou libertatea, fiind eliberat din penitenciar, un bărbat din localitatea Băiceni a recurs la un gest cumplit, care a şocat întreaga comunitate. Bărbatul în vârstă de 56 de ani locuia din decembrie, de când a fost eliberat din unitatea de detenţie Poarta Albă, împreună cu o femeie de 50 de ani din localitatea Băiceni. A fost iubita lui din tinereţe, aşa cum spun vecinii, însă cursul ulterior al vieţii lui i-a dus pe drumuri separate. Bărbatul a fost arestat în 1997 şi apoi în septembrie 2000, pentru omor calificat şi viol, şi ulterior a fost trimis în judecată, fiind condamnat la 24 de ani de închisoare.

A fost încarcerat din 2004 la Poarta Albă, de unde a fost eliberat în decembrie 2017. De atunci trăia împreună cu iubita din tinereţe, femeia fiind căsătorită şi divorţată între timp şi mamă a unui copil de 11 ani. Potrivit fratelui acestuia, fostul deţinut mergea cu regularitate la Constanţa şi se pare că ultima oară a venit şi cu o sumă de bani, pe care i-a încredinţat-o femeii. „Mai mult stătea la ea, decât acasă. A mai mers pe la Constanţa, însă în rest numai cu ea stătea. Nu prea se certau, părea că se înţeleg bine”, a spus fratele acestuia.

Din motive încă neştiute, între cei doi a izbucnit un conflict ieri la amiază, ţipetele femeii fiind auzite de la câteva case distanţă. Alarmaţi, oamenii au venit la casa femeii, în faţă desfăşurându-li-se o scenă de groază. „Eu eram în curte şi am auzit scandal şi pe ea cum ţipa. Când am ajuns la ei, pe ea am găsit-o plină de sânge, inconştientă pe ciment în uşă, iar el era spânzurat de o grindă în holul casei. Cu o seară înainte au venit amândoi la mine şi au stat la masă. Se purtau absolut normal”, a spus o vecină de-a celor doi.

Aceasta a sunat la 112, la faţa locului ajungând o ambulanţă, dar şi echipaje de poliţie. Din câte se pare, în urma certurilor de ieri dintre cei doi, bărbatul a pus mâna pe un ciocan, cu care a început să o lovească cu furie pe consoarta lui peste cap. Cu sângele ţâşnind, femeia încerca să se apere şi să îl potolească pe acesta, umplându-l şi pe el de sânge pe haine, mâini şi faţă. Copleşită de puterea loviturilor, femeia a căzut inconştientă.

Văzând-o plină de sânge şi inertă, bărbatul s-a speriat de perspectiva de a se întoarce în penitenciar, a luat o sfoară din care a confecţionat repede un ştreang şi până la sosirea vecinilor şi-a pus capăt zilelor de o grindă din casă.

Femeia lovită cu ciocanul este în stare critică

Sosirea vecinilor şi a cadrelor medicale au făcut ca femeia să fie salvată la timp şi să primească îngrijiri medicale de specialitate. „De la faţa locului a fost preluată o pacientă cu traumatism cranian acut deschis, plagă contuză regiunea occipitală, traumatism cranio-facial, hamatoame palpebrale bilateral şi observaţie traumatism de coloană cervicală. A fost transportată la Urgenţe pentru investigaţii suplimentare”, a precizat medicul Bogdan Ursu, din cadrul SJA Botoşani.

După ce a fost supusă unui examen la computerul tomograf, femeia a fost direcţionată către clinica de neurochirurgie Iaşi, din cauza unei hemoragii subarahnoidiene şi fracturi grave la nivelul craniului. Pentru că starea ei se agrava, medicii au solicitat transferul femeii pe calea aerului, aceasta fiind transportată cu o ambulanţă pe terenul Unităţii Militare 01189, de unde a fost preluată de ambulanţa aeriană SMURD şi transportată la Iaşi.

Anchetă deschisă de poliţişti

Cazul a fost preluat de poliţişti, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce a dus la producerea tragediei. Bărbatul, care a executat 14 ani de puşcărie, ar fi împlinit 57 de ani săptămâna viitoare, iar cei de la Protecţia Copilului urmează să deplaseze o echipă la faţa locului pentru a se decide ce se va întâmpla cu copilul femeii, având în vedere că tatăl acestuia era ieri într-o avansată stare de ebrietate şi nici nu ştia exact câţi ani are acesta.