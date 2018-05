Poliţist condamnat pentru anchete cu palme

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un agent din cadrul Poliţiei Municipiului Dorohoi a fost condamnat definitiv la un an, o lună şi 10 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru purtare abuzivă. Decizia definitivă a venit miercuri, după ce Curtea de Apel Suceava a respins ca nefondat apelul poliţistului formulat împotriva sentinţei de condamnare dispusă de Judecătoria Dorohoi.

Potrivit magistraţilor, Florin Remus Redinciuc va fi supus unui termen de supraveghere de doi ani, timp în care va trebui să respecte o serie de obligaţii, printre care să frecventeze unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de probaţiune şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile.

Totodată, poliţistul va trebui să plătească daune morale de 500 de lei către tânăr, dar şi cheltuieli judiciare de 1.200 de lei.

Magistraţii i-au atras atenţia ca pe viitor conduita să fie „una conformă normelor de convieţuire socială”.

Suspect bătut în timpul cercetărilor

Florin Remus Redinciuc a fost trimis în judecată de procurori în vara lui 2016, după ce l-ar fi bătut în timpul cercetărilor pe un tânăr bănuit de viol. Victimă i-a căzut Gabriel-Remus Şipurel, zis şi „Fernando”, un tânăr care a crescut la un centru de plasament din Dorohoi.

Faptele s-au petrecut pe 27 iulie 2015 când „Fernando” a figurat pe lista posibililor suspecţi în cazul unui viol comis asupra unei persoane cu dizabilităţi, viol despre care s-a dovedit ulterior că fusese comis de altcineva.

Fiind efectuate cercetări, poliţiştii au vrut să-l audieze şi pe tânăr, fiind întreprinse activităţi de căutare a acestuia. Localizat pe o stradă din Dorohoi, Fernando, probabil dintr-un reflex, a luat-o la fugă, poliţiştii fiind nevoiţi să alerge după el pentru a-l prinde. În cele din urmă tânărul a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Dorohoi şi băgat într-un birou, unde poliţistul i-a tras câteva palme peste faţă, reproşându-i că a fost nevoie să alerge după el.

Ulterior, Fernando a fost umilit, fiind obligat să-şi dea jos pantalonii în faţa poliţiştilor. Întâmplarea a ajuns în atenţia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, iar ancheta avea să confirme agresiunea, poliţistul fiind pus sub urmărire penală.

Agent implicat şi într-un accident mortal

Pedeapsa primită a fost de patru luni închisoare, dar Florin Remus Redinciuc mai primise o condamnare cu suspendare de un an închisoare pentru ucidere din culpă. Pe 20 iulie 2011, în timp ce conducea o Dacia Solenza a poliţiei, pe drumul judeţean care duce spre Corlăteni, acesta a surprins şi accidentat mortal un bătrân în vârstă de 80 ani. Agentul a refuzat atunci să fie testat cu etilotestul, însă i-au fost prelevate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul fiind negativ.

Iniţial, el a fost scos de sub urmărire penală, pe motiv că victima ar fi avut cea mai mare culpă, dar ulterior ordonanţa procurorilor a fost infirmată, iar Florin Remus Redinciuc a fost judecat, magistraţii reţinând că victima a avut o culpă de 70%, iar poliţistul de 30%. Interesant este că agresiunea a avut loc cu două zile înainte ca magistraţii Curţii de Apel Suceava să pronunţe sentinţa definitivă în cazul accidentului mortal. Astfel, Judecătoria Dorohoi a contopit cele două condamnări, poliţistul alegându-se cu o pedeapsă rezultantă de un an, o lună şi 10 zile închisoare cu suspendare sub supraveghere.