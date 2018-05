« Alte stiri din categoria Actualitate

Viaţă de copil luată de ape sub ochii a zeci de martori. Un băiat în vârstă de 14 ani, din localitatea Chişcăreni, a plecat duminică dimineaţă la pescuit în lacul de acumulare Negreni împreună cu un vecin. Cei doi au ales ca loc să îşi instaleze undiţele chiar zona de evacuare a lacului de acumulare în râul Başeu. Din păcate, la un moment dat copilul a alunecat de pe dalele de beton de pe mal şi a căzut în apă. Neştiind să înoate, acesta a fost repede tras la fund de curentul de apă din porţiunea de deversare a lacului.

Bărbatul cu care tânărul se afla la pescuit a încercat să îl salveze, însă curentul puternic l-a tras şi pe el la fund, reuşind cu greu să iasă la suprafaţă.

Bărbatul era şocat însă de zecile de martori de pe malul apei, care în momentul tragediei au fugit din acel loc, singurii care au încercat să dea o mână de ajutor fiind alţi doi tineri. Din păcate, fără niciun succes.

„Tocmai prinsese un peşte şi a încercat să îl scoată. A alunecat pe dalele de beton şi a căzut în apă. S-a aruncat un domn şi l-a prins iniţial, dar apoi l-a scăpat. Apoi am intrat eu, unde ieşeau bulbuci din apă, dar nu l-am găsit. Am ieşit cu greu înapoi. Toţi de pe mal au fugit. În loc să dea o mână de ajutor”, a spus bărbatul sub ochii căruia a murit copilul.

Echipaje de salvare chemate în ajutor

Disperat, acesta a sunat la serviciul de urgenţă 112, la faţa locului ajungând în scurt timp echipaje de intervenţie ale ISU de la Dorohoi şi Botoşani, precum şi ambulanţa SMURD şi echipajul de scafandri cu o barcă pneumatică.

Între timp, însă, pompierii sosiţi primii au început căutările cu două căngi aruncate în apă de doi pompieri care erau ţinuţi cu sfori de pe margine de alţi oameni, pentru a nu aluneca şi ei pe malul abrupt.

Tânărul a fost găsit la o adâncime de aproape trei metri, în locul indicat că a dispărut. Acesta a fost tras la mal de pompieri, după care purtat pe braţe până la echipajul medical care stătea pregătit de intervenţie pe malul apei. Copilul a fost intubat şi resuscitat timp de o oră, din păcate însă cadrele medicale nereuşind să îl readucă la viaţă.

Mama copilului zăcea epuizată de plâns lângă cadrele medicale, sperând într-o minune care nu a mai venit. „Când a aflat că merge la pescuit a fost fericit toată ziua. A căutat râme, a pregătit undiţa. L-am lăsat să meargă pentru că mergea cu un adult, altfel nu l-aş fi lăsat”, a spus mama lui printre lacrimi.

Localnicii spun că în zonă au fost efectuate de curând săpături de decolmatare a zonei de deversare, motiv pentru care aceasta a fost mult adâncită, astfel şi curenţii apei fiind mai puternici.

Cazul a fost preluat de poliţişti, care au demarat o anchetă şi au solicitat efectuarea unei necropsii pentru stabilirea cauzelor decesului. Copilul ar fi împlinit 15 ani în luna iulie.