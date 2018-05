Raliu mortal sub ochii soţiei

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un accident rutier cumplit a avut loc ieri, la intrarea în Vorona. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit după ce autoturismul în care se afla, un Opel Astra, a fost pur şi simplu transformat într-un morman de fiare, după ce a intrat sub un camion. Şoferul maşinii conducea dinspre Botoşani spre Vorona, iar la un moment dat a intrat, fără niciun motiv aparent, pe contrasens şi s-a izbit în camionul de la servicii locale Flămânzi, condus de un bărbat de 53 de ani, care circula regulamentar spre Botoşani.

Victima avea atât de multe traumatisme, încât nu a avut nici o şansă să supravieţuiască. Impactul a fost unul devastator, totul petrecându-se sub ochii soţiei, care circula într-o altă maşină, în spatele acestuia.

Din spusele apropiaţilor, cei doi au fost la biserică. Bărbatul a aflat că nu mai are mult de trăit, după ce a fost de curând diagnosticat cu cancer în ultimul stadiu. Cei doi au fost la preot, unde bărbatul şi-a cerut iertăciune, ştiind că nu mai are mult de trăit. La întoarcerea spre casă bărbatul i-a cerut soţiei să meargă cu altă maşină, cu o rudă. Pe porţiunea de drum drept, chiar la intrarea în Vorona, femeia a văzut cum maşina soţului intră brusc pe contrasens şi se izbeşte frontal în camionul ce venea din sens opus. Şoferul nu a mai apucat să facă nimic.

„Eu am văzut că intră pe contrasens. M-am gândit că i s-a făcut rău, am frânat, că poate să treacă pe lângă mine. Mă gândeam să virez stânga, dar a venit exact spre mine şi mi se pare că a accelerat mai tare înainte de impact. Nu ştiu ce să cred. Putea să se ducă pe câmp, dar după traiectorie parcă a vrut”, a spus şocat şoferul camionului.

La faţa locului au sosit în scurt timp echipaje de descarcerare, poliţie şi cadrele medicale de la SMURD. „Am fost solicitaţi prin 112 pentru a interveni la un accident de circulaţie pe DJ 208 C. La locul de intervenţie am constatat că este vorba despre un Opel Astra care s-a izbit frontal într-un autocamion Man. Am extras victima din partea carosabilă şi în continuare vom interveni pentru sablarea carosabilului şi repunerea în circulaţie a drumului judeţean”, a precizat colonelul Mihai Romică din cadrul ISU Botoşani.

„Victima nu a avut nici o şansă”

Cadrele medicale au aşteptat mai mult de 20 de minute ca bărbatul să fie scos dintre fiarele contorsionate, însă nu înainte de a evalua starea acestuia. Din păcate, însă, victima nu a avut nici o şansă în urma impactului devastator. „Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator, fără indicaţii de resuscitare, produs în urma unui politraumatism sever, secundar unui accident rutier. Pacientul prezenta fractură de coloană cervicală, traumatism toracic cu multiple fracturi costale, traumatism abdominal, traumatism de bazin cu fractură bilaterală de femur, fractură de treime medie bilaterală la membrele inferioare”, a precizat medicul specialist în urgenţe Ramona Elena Guraliuc, coordonator al UPU-SMURD Botoşani.

Traficul a fost oprit timp de câteva zeci de minute, pentru ca poliţiştii să poată face cercetări. Aceştia urmează să stabilească dacă impactul dintre cele două maşini a fost unui deliberat sau un accident.