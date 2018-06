WORK TAPE Medical este cel mai mare şi modern centru de fiziokinetoterapie şi recuperare medicală din Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

PUBLICITATE

În luna iulie, centrul de fiziokinetoterapie WorkTape sărbătorește 2 ani de la înființare, timp în care, numeroși pacienți și-au regăsit sănătatea urmînd programele de recuperare medicală. Pe lîngă procedurile clasice de fizioterapie: laser, ultrasunet, curenți de joasă și medie frecvență, masaj terapeutic, la centrul WorkTape pacienții pot beneficia de efectele elongației cervicale, care acționează ca o forță de tracțiune asupra țesuturilor cu scopul de a întinde țesuturile moi (mușchi, tendoane, ligamente) și de a produce decomprimări intervertebrale. Programele de kinetoterapie sunt individualizate pentru fiecare pacient. O gamă largă de afecțiuni pot fi tratate la WorkTape prin efectele benefice ale presoterapiei efectuate cu un aparat de drenaj limfatic, reflexoterapie sau bandajare neuromusculară.

Fondatorul și unul dintre fiziokinetoterapeuții centrului, Mihai Venedict, are o experiență de peste 5 ani în recuperare medicală. A lucrat în cele mai importante clinici din țară și este licențiat în balneofizio-kinetoterapie și are master în bioingineria reabilitării. El deține și un certificat ”Medical Taping Concept” eliberat de Internațional Academy Fysiotape B.V. Netherlands și la ora actuală studiază o metodă revoluționară de relaxare musculară numită ”Kochi Method” predată de creatorul ei, japonezul Kochi Maoya, maestru și terapeut Shiatsu. Mihai Venedict a precizat: ”Ne-am extins pe partea de neurologie. De curînd am deschis și al doi-lea centru medical, situat vis-a-vis de Biserica Rosetti. Aici dotarea cu aparate medicale s-a făcut cu o completare a celor de la sediul din clădirea de sticlă, de pe Octav Onicescu. Acordăm o atenție deosebită fiecărui pacient care ne trece pragul. Ne bazăm pe o echipă medicală formată din tineri specialiști cu studii superioare, foarte dedicați în lucrul cu pacienții. WorkTape Medical va sărbători doi ani de la înființare și cu această ocazie vom organiza "Ziua Recuperării bine făcute" ediția a 2-a, sâmbătă, 30 iunie. Programul evenimentului și mai multe detalii pe pagina de facebook https://ro-ro.facebook.com/WorkTapeMedical.”

La centrul medical Work Tape se acordă consultații cu medici specialiști în fiecare miercuri cu dr. Biciușcă Cristina, iar sîmbăta cu dr. Simion Marinela. Consultațiile de recuperare medicală au loc în fiecare marți și joi cu dr. Căuneac Roxana.

Pentru relații și programări la WorkTape, pacienții pot apela nr. de telefon: 0758.959.677, 0331.404.367 sau pagina www.worktape.ro.

Centrul de recuperare medicala WorkTape respectă legea privind prelucrarea datelor personale ale pacienților.