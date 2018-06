Scandal politic pe ruinele teatrului

« Alte stiri din categoria Actualitate

Blocarea reabilitării Teatrului „Eminescu” continuă să genereze dispute politice, în timp ce clădirea este lăsată în ruină.

Pe 1 iunie, în cadrul unei conferinţe organizate la PSD, viceprimarul Cosmin Andrei a prezentat adresa care ar dovedică municipalitatea nu a trimis documentaţia solicitată de CNI. „Iată, am răspunsul de la CNI, din care vă citesc ultima frază: «Până la această dată, UAT Botoşani nu a depus documentaţia completă conform minutei încheiată în data 9 mai 2018». Deci nu s-au depus documentele, da? Am spus că vin cu documente, am venit. Dacă s-ar fi depus aceste documente, dacă se depun astăzi, mâine, luni, în al treisprezecelea ceas, putem demara următoarea etapă”, a spus Cosmin Andrei.

În replică, primarul Cătălin Flutur a arătat că au fost făcute repetate demersuri pentru identificarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la teatru. Astfel, pe 2 februarie 2016 s-a înaintat la CNI documentaţia tehnică, iar pe 16 martie 2017 s-a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale includerea obiectivului în PNDL, revenindu-se cu această solicitare şi pe 18 mai, însă răspunsul a fost negativ.

Municipalitatea a retransmis, pe 4 decembrie 2017 documentaţia pentru includerea în bugetul CNI pe 2018 în vederea finanţării.

Pe 17 ianuarie 2018 s-a depus din nou, la CNI, CD-ul cu documentaţia consolidată, respectiv: restul de executat de pe contractul încheiat în 2014, precum şi lucrările noi de consolidare nelicitate. CNI a cerut la jumătatea lunii februarie documentaţia numai pentru lucrările de consolidare, primăria trimiţând cele solicitate în trei zile.

Ca urmare a analizei la nivel de CNI a documentelor trimise succesiv, reprezentanţii primăriei şi proiectantul au fost pe 9 mai la CNI, unde s-a convenit redepunerea documentelor, ţinând cont de proiectul iniţial şi de soluţiile indicate prin expertiză.

„Din cele expuse rezultă preocuparea constantă pentru deblocarea situaţiei. Situaţie la care s-a ajuns printr-un concurs de factori ce au dus la pierderea finanţării de 5 milioane de euro de la Uniunea Europeană. Incapacitatea administraţiei locale din perioada 2012-2016 de a rezolva problema constituie şi obiectul unui dosar DNA, lucru care dă fiori reci reprezentanţilor PSD, foşti şi actuali, responsabili de rezolvarea problemei, care acum, prin omisiune şi minciună, vor să scape basma curată”, a declarat primarul municipiului.

La jumătatea lunii februarie, liderii social democraţi au anunţat că ar fi deblocat lucrările de la Teatrul «Eminescu», obiectivul fiind inclus pe lista sinteză a CNI. Această includere, potrivit primarului municipiului, nu reprezintă şi alocarea fondurilor necesare. Cătălin Flutur susţine că lucrările la teatru vor putea fi continuate prin programul proiectelor retrospective, respectiv prin transferul fondurilor dintr-un exerciţiu financiar european în altul.