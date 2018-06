Natalitatea scade dramatic la Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Tot mai puţini bebeluşi vin pe lume de la an la an. Pentru ca drama să fie şi mai mare, numărul deceselor în judeţ creşte exponenţial, iar populaţia se reduce tot mai mult. Natalitatea în judeţul Botoşani a cunoscut o scădere drastică în acest început de an. Datele statistice arată că în primele cinci luni ale anului 2018, numărul născuţilor în judeţul Botoşani a fost mai mic cu aproape jumătate faţă de cel al deceselor.

Datele sunt întărite de statisticile înregistrate anul acesta la Maternitatea Botoşani, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Medicul Ştefan Bercea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean, a declarat că anul acesta în Maternitatea Botoşani s-au născut 992 de copii, cu 70 mai puţini faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La aceştia se adaugă aproximativ 200 de bebeluşi veniţi pe lume la Dorohoi, în cea de-a doua maternitate din judeţ, în aceeaşi perioadă.

„522 sunt băieţi şi 470 sunt fete. Greutatea cea mai mică la naştere înregistrată anul acesta a fost de 600 grame la o fetiţă care imediat după naştere a fost transferată la Maternitatea din Suceava. Greutatea cea mai mare înregistrată 4.729 grame un băiat. Comparativ cu anul trecut, numărul naşterilor înregistrat în aceeaşi perioadă este în scădere”, a declarat medicul Ştefan Bercea.

Potrivit statisticii Direcţiei de Sănătate Publică, până la 30 aprilie au fost înregistrate nu mai puţin de 1.994 de decese, adică aproape dublul celor veniţi pe lume. „Din păcate, populaţia judeţului îmbătrâneşte de la an la an şi asistăm la o scădere tot mai accentuată botoşănenilor”, a spus un medic de familie din judeţ.