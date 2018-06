Prefectură luată cu asalt pentru bani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aproximativ o sută de sindicalişti din Liga Sindicatelor din Învăţământ (LSI) au pichetat ieri sediul Prefecturii Botoşani. Nemulţumiţi de faptul că au fost excluşi de la majorarea salarială de 20% acordată personalului didactic şi didactic auxiliar, protestatarii au considerat de cuviinţă să-şi exprime revolta şi să le transmită legiuitorilor că sunt şi ei angajaţi ai sistemului de învăţământ.

Revolta pleacă de la faptul că tot personalul nedidactic primeşte salariul minim pe economie şi nu se mai ţine cont de calificarea acestora. Mai mult, sporul de vechime inclus în salariu este calculat la salariul minim din 2009 care era de 675 de lei, oamenii primind aproximativ 100 de lei.

„Stăm cu salarii de mizerie”

Înarmaţi cu veste, şepci şi pancarte, sindicaliştii s-au prezentat în faţa Prefecturii pentru a-şi spune păsurile. Mihai Ailenei lucrează ca fochist, are 46 de ani vechime şi primeşte doar 1.400 de lei salariu. Acesta şi-a depus dosarul pentru pensionare anticipată, iar ca pensie urmează să primească puţin peste 700 de lei.

„Guvernanţii se uită la salariile noastre? Stăm cu salarii de mizerie şi lucrăm în condiţii grele şi nu primim nici un spor. Noi deschidem şcolile şi tot noi le închidem”, a spus o protestatară.

„Şefii de instituţii nu respectă hotărârile guvernului”

Liviu Axinte, liderul LSI Botoşani, a explicat că principala revendicare vizează acordarea majorării de 20%. „Sunt colegi fără de care activitatea în şcoli nu poate avea loc. Munca lor este la fel de importantă ca toate activităţile care sunt în şcoli. La ora aceasta nici un angajat din învăţământ nu primeşte nici un spor, deşi guvernul a dat două hotărâri care să asigure cadrul acordării sporurilor. Am mai avut în cadrul Comisiei de Dialog Social trei întâlniri pe tema deblocării aplicării regulamentului de sporuri, dar nu s-a întâmplat nimic. Şefii de instituţii nu respectă hotărârile guvernului”, a spus Liviu Axinte.

Potrivit acestuia, o altă problemă este aceea că în învăţământ nu este elaborat nomenclatorul bolilor profesionale, deşi se promite acest lucru de peste 10 ani. Dacă un angajat se îmbolnăveşte în urma desfăşurării activităţii din şcoli, rămâne pe drumuri.

„Am lăsat activitatea din şcoală, să se vadă că nu se poate fără femeile de serviciu. Chiar dacă suntem la munca de jos, că întotdeauna am fost consideraţi că noi nu avem drepturi, că suntem cei mici, nici fără noi nu se poate. În fiecare zi noi venim primii la şcoală şi plecăm ultimii şi nu avem nici un drept”, a spus o sindicalistă din Darabani.

Nemulţumiri prezentate prefectului

O delegaţie condusă de Liviu Axinte s-a întâlnit cu prefectul Dan Şlincu, oficial care a primit un memoriu cu rugămintea de a fi transmis la guvern. Sindicaliştii i-au explicat oficialului în ce condiţii lucrează, că volumul de muncă este unul mare, responsabilităţile pe măsură, în schimb drepturile salariale sunt infime.

„Când începe anul şcolar, şcoala trebuie să fie lună, când este inspecţie, trebuie să fie la fel. Am avut zile când am plecat la miezul nopţii din şcoală. Tot noi trebuie să văruim şi să dăm cu vopsea în timpul vacanţelor”, a spus o sindicalistă. Ea a adăugat că se foloseşte în mod înjositor formula „femeie de serviciu”, deşi şi în rândul acestui personal condiţia este să aibă liceul terminat. „Pe fluturaş scrie îngrijitor. Când vine vorba de termenul de femeie de serviciu unii consideră că suntem cu un grad mai mult decât un boschetar. Nu este adevărat. Şi noi am muncit, am învăţat să fim oameni. E mai rău să nu munceşti, asta nu este o muncă de ruşine”, a spus aceasta.

Prefectul i-a asigurat pe protestatari că doleanţele le vor fi transmise la Bucureşti.

LSI a mai organizat o pichetare a Prefecturii în luna octombrie a anului trecut.