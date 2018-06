Carieră militară ameninţată de băutură

« Alte stiri din categoria Actualitate

A urcat băut la volan şi a dat ochii cu judecătorii militari. Este isprava unui tânăr din comuna Şendriceni, caporal în cadrul Batalionului 151 Infanterie "Războieni", care a fost prins la volanul maşinii, cu toate că era sub influenţa băuturilor alcoolice.

Întâmplarea s-a petrecut în seara de 9 aprilie 2018, când botoşăneanul, Ovidiu Mihail C., în vârstă de 29 de ani, aflat la volanul unui Peugeot, a fost tras pe dreapta de poliţiştii din Hîrlău (jud. Iaşi). În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat că botoşăneanul avea o concentraţie de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, el a fost dus la spital, unde i s-au recoltat probe de sânge, analizele de laborator indicând o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,55 g‰ la prima probă şi de 1,45 g‰ la proba a doua. Acuzat de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, Ovidiu Mihail C. a fost anchetat de procurorii Parchetului Militar Iaşi, dar a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, acord care a fost confirmat de Tribunalul Militar Iaşi. Astfel, tânărul a fost condamnat la un an de închisoare, dar magistraţii militari au dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. În schimb, tânărul va trebui să respecte o serie de obligaţii, printre care prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Cantina de Ajutor Social, Căminul de Pensionari „Sf. Parascheva” sau Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat din Iaşi.

Magistraţii i-au atras atenţia asupra posibilităţii revocării amânării şi executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de supraveghere, precum şi în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor impuse.