Suspectul de la Pacea nu scapă de cătuşe

Principalul suspect în cazul crimei căreia i-a căzut victimă Petronela Mihalachi rămâne după gratii pentru încă o lună. Aşa au decis ieri magistraţii Tribunalului Botoşani, care au admis cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare cu încă 30 de zile. Asta pentru că anchetatorii nu au intrat în posesia ultimelor rezultate privind o serie de expertize efectuate în cauză.

Noua prelungire ar urma să acopere şi perioada în care victima omorului, Petronela Mihalachi, ar urma să fie comemorată de apropiaţi. Aceasta ar fi împlinit 19 ani pe 28 iunie.

Ce surprinde este însă un alt aspect. Din momentul în care a fost ridicat de poliţişti, B.I. nu a contestat niciodată deciziile instanţei de judecată, deşi în discuţiile cu procurorii a invocat o multitudine de variante prin care a încercat să paseze vina fie pe un necunoscut, fie pe fosta lui prietenă, fie pe un clan de ţigani.

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea unui omor premeditat

Cert este că între timp anchetatorii au solicitat inclusiv percheziţia informatică asupra aparatului foto folosit de B.I. şi s-au găsit câteva fotografii făcute în Parcul Mihai Eminescu chiar în ziua crimei. În schimb, deşi iniţial se vehiculase că el şi cu Petronela Mihalachi s-ar fi întâlnit tot pentru o şedinţă foto, în păduricea din spatele cimitirului Pacea, investigatorii nu au găsit în aparat nici o fotografie realizată acolo cu Petronela. Erau doar câteva cadre care păreau mai mult de reglaj.

În schimb, pe aparat nu au fost descoperite urme de sânge, semn că acesta era deja strâns la izbucnirea conflictului violent. Din acest motiv, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca omorul să fi fost premeditat. Asta pentru că arma crimei a fost un cuţit luat de acasă de tânăr (n.r. - în condiţiile în care B.I. nu umbla înarmat), iar varianta cu sculptatul în lemn, invocată la un moment dat de băiat, s-a dovedit a fi doar o poveste.

În plus, pe 22 aprilie, cu câteva zile înainte de crimă, el a scris un mesaj ciudat pe Facebook, interpretat de mulţi ca o ameninţare cu o posibilă tentativă de sinucidere. De fapt, tânărul a postat mesajul, dar l-a şters imediat. „Vă rog să mă iertaţi...ştiu că v-am făcut mult rău. Dar cel mai mult ţie, Mihaela. ţie ţi-am greşit cel mai mult. Sigur o să vă bucuraţi că o să scăpaţi de mine. (...) Bia, Victor, şi restul să nu o faceţi pe Mihaela de vină pentru că eu nu am să mai fiu, ea nu are nici o vină. Aveţi grijă de voi şi vă rog să aveţi grijă de Mihaela, mai ales familia mea, pentru că voi v-aţi făcut cea mai greşită părere despre ea (...)”, sunt câteva dintre frazele scrise atunci de B.I.

Dincolo de toate versiunile vehiculate, anchetatorii sunt hotărâţi să verifice absolut toate pistele, inclusiv informaţiile apărute pe Facebook în seara crimei, pentru a aduna cât mai multe dovezi.

Omor cu 30 de lovituri de cuţit

Crima a avut loc pe 25 aprilie, în păduricea din spatele cimitirului „Pacea”, când trupul neînsufleţit al Petronelei Mihalachi a fost găsit de un localnic care îşi plimba câinele. Ulterior avea să se dovedească faptul că tânăra fusese înjunghiată de mai mult de 30 de ori.

La doar câteva ore de descoperirea faptei, anchetatorii au ajuns la B.I., care a devenit principalul suspect. Iniţial, acesta a recunoscut crima, dar ulterior şi-a schimbat declaraţiile şi a venit cu tot felul de versiuni.

Din acest motiv, anchetatorii au solicitat ca tânărul să fie supus unei expertize care să evidenţieze profilul psihologic al acestuia.