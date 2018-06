Bonus pentru un director plătit cu 11.000 de lei

« Alte stiri din categoria Actualitate

Directorul operaţional al Nova Apaserv, social democratul Ady Petruşcă, apropiat al preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Costică Macaleţi, este singurul director dintre cei şase ai operatorului de apă care va încasa cota variabilă în cuantum maxim, după ce a reuşit să depăşească criteriile de performanţă.

„Domnul Petruşcă este singurul dintre cei şase directori care a trecut de 100%. Fiecare dintre noi are indicatori specifici prin care pot încasa cota variabilă. La el indicatorii s-au bazat pe extinderea reţelelor, care este într-o continuă creştere, creşterea gradului de preluare a abonaţilor, preluarea unor segmente de reţele, aceste lucruri au stat la baza stabilirii procentului de realizare. De exemplu, directorul comercial are un target în privinţa încasărilor, branşamentele şi facturarea, eu ca director general le am pe toate, fiindcă am indicatorii întregii unităţi”, a spus managerul general al Nova Apaserv, Albert Tănasă, încercând să explice „performanţele” colegului.

Potrivit acestuia, pentru realizările din sectorul operaţional, directorul nu va avea o remuneraţie mai mare, dar este singurul care va încasa integral cuantumul cotei variabile, respectiv 3.900 lei lunar, asta pe lângă salariul de 11.400 de lei. „La mine va fi o penalitate, la directorul economic la fel fiindcă nu am realizat 100% din target şi vom avea reţinute sumele raportate la ceea ce nu am realizat. Dumnealui chiar dacă a realizat mai mult nu va încasa nici un leu în plus pentru diferenţa de 40%”, explică Albert Tănasă. „Penalizarea” pe care o invocă directorul se referă la cuantumul maxim al cotei variabile, ceea ce înseamnă că fiecare director pleacă de fapt cu bani în plus pe lângă salariu, doar că nu încasează bonusul la cuantum maxim.

Sectorul operaţional are multe probleme

În ciuda „performanţelor”, sectorul condus de Ady Petruşcă întâmpină dificultăţi, avariile în judeţ fiind zilnice, din cauza reţelei foarte vechi. Astfel, din cei 371 de kilometri de conductă care compun doar reţeaua municipiului, 246 de kilometri nu au fost schimbate de 100 de ani. De altfel, de-a lungul timpului acestea au creat haos.

În luna noiembrie a anului trecut, locuitorii din Dorohoi nu au avut apă la robinete timp de două zile, iar avaria, care a avut loc la Cătămărăşi, unde a cedat o îmbinare de conducte, a fost anunţată de Nova Apaserv dorohoienilor abia după 30 de ore de la producerea acesteia. De acest lucru au fost afectaţi şi copiii dintr-un centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), din Dorohoi.

Probleme sunt şi în ce priveşte timpul de rezolvare al avariilor, în unele cazuri acestea fiind remediate după săptămâni de la primirea sesizărilor, cel mai elocvent exemplu fiind avaria de pe strada Doboşari, care a fost rezolvată abia ieri, după mai multe zile în care zona a fost inundată. „Eu am o problemă foarte mare cu avariile nerezolvate, deşi suntem aproape de Botoşani, durează foarte mult timp până vin echipele de intervenţie. Probabil că cei de la Nova Apaserv nu au personal, altfel nu-mi explic”, a spus Florin Bulgaru, primarul comunei Răchiţi.

Angajaţii demisionează în masă

Compartimentul operaţional din cadrul Nova Apaserv va rămâne în perioada următoare fără aproximativ 25% din cei 270 de angajaţi. „De la începutul anului au plecat din acest sector 15 oameni, iar până la sfârşitul anului vor mai ieşi la pensie 30 de angajaţi. Pe lângă aceştia mai sunt persoane care îndeplinesc criteriile de pensionare şi probabil vor dori să iasă la pensie, mai ales dacă de la 1 iulie se va majora punctul de pensie şi vor dori să plece mai mulţi oameni în această situaţie. Iar de înlocuit nici nu se pune problema, la concursuri nu se prezintă nimeni pentru 1.300 lei”, spun liderii de sindicat.

Director abonat la majorări salariale

În luna iunie a anului trecut, Ady Petruşcă, a beneficiat de o majorare de salariu, acesta fiind singurul dintre cei şase directori care a beneficiat de acest lucru. „Contractul de mandat al domnului Petruşcă a expirat şi s-a încheiat altul nou, care cuprinde şi o majorare salarială de 1.000 de lei brut. Acest lucru a fost posibil deoarece directorul general nu mai încasează indemnizaţia aferentă funcţiei sale de membru al Consiliului de Administraţie al Nova Apaserv şi majorarea salariului a fost făcută cu aceşti bani. Conform legii, suma putea fi redistribuită doar unui membru al Consiliului de Administraţie sau unuia din conducerea instituţiei”, a precizat Dan Deleanu, preşedintele de atunci al CA de la operatorul de apă.