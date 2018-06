Război politic acuzat de un veterinar

« Alte stiri din categoria Actualitate

Medicul veterinar acuzat de o parte a fermierilor din Cordăreni că nu îşi respectă sarcinile de serviciu susţine că totul este o luptă politică. La sfârşitul săptămânii trecute, câţiva fermieri din comuna Cordăreni au înaintat un memoriu prefectului Dan Şlincu, senatorului Lucian Trufin, conducerii Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) şi Colegiului Medicilor Veterinari, împotriva medicului veterinar din zonă, în care au reclamat printre altele că nu primesc la timp crotaliile pentru animale, că medicul ar lua bani pentru diferite servicii gratuite şi că nu ar elibera situaţiile statistice necesare fermierilor.

În schimb, medicul, care este soţul primarului liberal al comunei George Enescu, Toma Grădinaru Angela, a respins toate aceste acuzaţii şi îi acuză pe Constantin Dumitraş, primarul PSD al comunei Cordăreni, pe senatorul PSD Lucian Trufin şi pe prefectul Dan Şlincu că ar vrea să-l schimbe din funcţie.

Potrivit acestuia, totul a început anul trecut, când a preluat interimar activitatea sanitar veterinară, iar datele instalate pe aplicaţia de identificare a animalelor nu erau conforme cu realitatea din teren. „Am fost ignorat total de primarul de la Cordăreni, nu a oferit nici un fel de suport logistic. În schimb, acesta susţinea un alt medic veterinar cu care avea o relaţie mai apropiată, cu fiecare ocazie prezentându-l ca fiind noul medic al comunei Cordăreni. Mai mult, casa bunicilor primarului a fost oferită pentru a-şi deschide şi înregistra un cabinet veterinar, dar acesta nu a fost văzut profesând niciodată”, acuză medicul veterinar.

La începutul acestui an a fost organizată o licitaţie pentru concesionarea activităţii sanitar veterinare. „Eu am fost desemnat câştigător în detrimentul favoritului primarului, iar de atunci a urmat un atac asupra mea din partea acestuia şi a senatorului Lucian Trufin”, a mai spus veterinarul.

Acesta a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora a solicitat 1.200 de lei pentru vaccinarea a 400 de oi. „Vaccinul anticărbunos a fost achiziţionat de mine din surse financiare proprii, am folosit consumabile din banii mei, am estimat aceste cheltuieli la trei lei de animal şi am tăiat chitanţe la toţi cei care mi-au dat banii”, a explicat medicul veterinar, care a mai precizat că în ce priveşte activitatea de microcipare a câinilor, aceasta este obligatorie şi nu facultativă, aşa cum a fost acuzat. Contactat telefonic pentru a-şi exprima o părere despre acuzele formulate de către medicul veterinar, senatorul Lucian Trufin a răspuns iniţial la telefon spunând că nu poate vorbi fiind într-o şedinţă, ulterior acesta nemaiputând fi contactat.

Nu a scăpat de acuze nici prefectul Dan Şlincu, pe motiv că nu a invitat, aşa cum era normal, toate părţile implicate în acest conflict pentru a-şi exprima punctul de vedere. „Nu au avut bunul simţ să mă invite şi pe mine, să argumentez că cele reclamate sunt nefondate”, a mai spus medicul veterinar.