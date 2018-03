Joacă de-a opoziţia sau blatul în politică

« Alte stiri din categoria Editorial

Întrebat acum vreo două zile ce părere are de manifestanţii din piaţă, liderul PNL Ludovic Orban a spus că fac bine oamenii respectivi imaginii României. După ce a menţionat că a trecut şi el prin piaţă, evident. Şi a mai menţionat în continuare că popularitatea PSD se prăbuşeşte, conform sondajelor.

Cam ăsta e, succint, planul liberalilor pentru viitor, cred eu. Să stea liniştiţi deoparte, să lase oamenii să iasă în stradă, iar ei să aştepte ca PSD să îşi rupă gâtul şi apoi să se bată pentru funcţii.

Asta este o direcţie, nu ştiu cât de viabilă însă, odată ce liberalii tot declară că nu trebuia să crească salariul minim. Pentru că, numai în urma acestor declaraţii, nici un votant PSD nu se va îndrepta spre liberali.

A doua direcţie se numeşte blat politic, pur şi simplu. Şi se vede din avion. Ultimul exemplu e iniţiativa USR pentru abrogarea pensiilor speciale. Lucru care ar degreva un pic sistemul public de pensii de deficitul uriaş cu care se confruntă, plus nedreptatea incredibilă la care asistăm, într-un sistem în care există pensii de la stat de la 500 de lei la 30.000 de lei. Ei, respectiva iniţiativă legislativă nici măcar nu a trecut de comisia de muncă a parlamentului, a primit aviz negativ. PNL şi PMP s-au abţinut la vot. Poate propunerea legislativă nu era perfectă, însă era perfectibilă şi pornea de la un principiu bun. Liberalii nu au crezut asta şi e doar ultimul exemplu, dintr-o lungă serie. Îmi pare rău pentru peneliştii care ar dori să facă mai mult sau chiar fac, dar de la nivel de decizie de partid cam asta se vede. Nici măcar chestiile elementare ca mişcări politice nu mai apar. Patrioţii ăştia de carton de la PSD dau gazele româneşti ungurilor, în timp ce noi plătim de leşinăm gazul importat de la ruşi. Nu sunt de acord cu arborarea drapelului naţional în anul centenarului, ca să nu se certe cu UDMR. Nu sunt medicamente, oamenii mor în spitale. Mesaje simple, foarte uşor de înţeles de alegătorii PSD. Care vin însă de la presă, nu de la liberali. Chiar dacă unele iniţiative legislative vin de la ei, cum e cea cu arborarea drapelului, unde printre iniţiatori se numără şi deputatul PNL de Botoşani, Cristian Achiţei.

Comportamentul ăsta de neînţeles din punct de vedere politic duce doar la descurajarea propriului electorat, o greşeală profundă, tactica asta îi va costa tare scump pe liberali.

La fel de straniu miros şi acţiunile preşedintelui Iohannis. Cu nenumărate mingi la fileu ridicate de PSD, preşedintele a dezamăgit pe mulţi. Reacţiile sale slabe sau previzibile ne reamintesc un lucru pe care îl tot trecem cu vederea. Klaus Iohannis e politician. Şi mai vrea un mandat de preşedinte. De la decizia de a mai acorda încredere o dată noului guvern PSD (doamna Dăncilă trebuia refuzată pur şi simplu din raţiuni de bun simţ, dacă nu se găseau alte motive, legate de competenţă), până la reacţiile legate de ultimele asalturi asupra justiţiei arată un preşedinte defazat, care are nişte înţelegeri cu principalii actori politici de care noi nu avem cunoştinţă. Încă.

Atunci, cine mai rămâne? În afară de cei care ies în stradă, de ceva societate civilă, nu prea mai rămâne nimeni care să încerce să oprească un grup de oameni ce vor să întoarcă ţara pe dos pentru a-şi recupera privilegiile.

Iar oamenii ăia care mai speră că îi pot opri pe pesedişti au obosit. Previzibil, dealtfel, că stau în stradă de peste un an, protestând pentru diverse. Cu rezultatul că au ajuns să fie numiţi trădători de neam de tot felul de babete pesediste şi de nişte nepricepuţi din partidul de guvernământ care spun că i-a ales poporul deci fac ce vor, pentru că pot.

După o mişcare de rezistenţă aşa de lungă şi de hotărâtă, normal ar fi fost ca o forţă politică să preia aceste energii, pentru că, vrem nu vrem, politica se face cu partide şi de partide. Acest lucru nu se întâmplă şi nu se va întâmpla prea curând. Încearcă useriştii una-alta, dar sunt prea mici deocamdată pentru acest război. Cioloş a dispărut undeva, nici el nu prea ştie probabil, mai văd uneori ceva pe facebook despre România 100.

Aşa că probabil trebuie să tragem linie şi să ne lămurim cine mai face opoziţie şi cine nu. Cine vrea binele nostru şi al ţării ăsteia şi cine vrea doar să ajungă la butoane ca să mai facă un ban grămadă. Ca să ştim cum votăm, nu de alta.