Şi dacă vine Timmermans ce?

Asta a fost prima declaraţie a celebrului pesedist Cătălin Rădulescu, „deputatul mitralieră”, la auzul veştii că un înalt oficial al UE vine la Bucureşti. A continuat gonflatul ăsta că e vorba de un parteneriat între UE şi România, nu trebuie să luăm de bun tot ce zic ăia. Până şi infractorul ăsta, că asta e, un tip care a fost condamnat penal, ar trebui să priceapă ce înseamnă parteneriat. E vorba de o înţelegere pe care ambii parteneri se obligă să o respecte. După mintea lui Rădulescu, condamnat definitiv la închisoare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, oficialii UE ar trebui să ne dea bani europeni, ca să aibă pesediştii ce fura şi să tacă din gură.

Ăsta e de fapt cel mai mare rău pe care îl face PSD. Unde te uiţi, dai de un pesedist condamnat penal care dă lecţii de morală sau justiţie. E dureros că începe să fie absolut normal să nu poţi fi paznic de noapte, pentru că ai cazier, dar respectivul cazier să nu te împiedice să fii preşedintele camerei deputaţilor, parlamentar, consilier al primului ministru. Iar oamenii ăştia dau lecţii de moralitate, de politică internă şi externă, în general se pricep la toate. Foarte greu vom scăpa de „normalul” ăsta românesc.

Ei, necazul şi frustrarea pesediştilor de aici vine, că Frans Timmermans nu funcţionează aşa. Omul e prim-vicepreşedintele Comisiei Europene. Să lămurim şi ce e cu comisia asta. Comisia Europeană e organismul executiv al UE. Elaborează propuneri de acte legislative şi pune în aplicare deciziile Parlamentului European şi al consiliului UE. Iar, ca să pricepem şi de ce oficialii români l-au aşteptat cu zâmbete până la urechi, trebuie să ştim că acestă comisie europeană gestionează politicile UE şi - foarte important - alocă fonduri europene! Aşa că, dincolo de concordia afişată în faţa presei, ăsta a fost mesajul lui Timmermans, nu vă mai dăm bani, dacă vă prostiţi în continuare.

De fapt, mesajele de ieri ale numărului doi în Comisia Europeană au fost foarte dure şi clare. S-a întâlnit cu Dragnea şi Tăriceanu pentru că îi consideră capii răutăţilor. Cărora le-a propus să aibă o legătură directă şi le-a comunicat să nu mai mintă, declarând limpede că „Liderii puterii nu vor mai putea spune că suntem neinformaţi. Suntem foarte bine informaţi”. Idem, a făcut o vizită faimoasei comisii Iordache, care chinuie legile justiţiei, cu vorbe la fel de limpezi şi clare, transmise apoi tuturor aleşilor din parlament: „Nu mai faceţi legi pentru voi”! Restul vizitelor au fost doar protocolare, preşedintele cu o vizită scurtă, premierul Dăncilă (acolo e limpede totul şi simplu, mai ales).

Iar la final a avut grijă să mai ameninţe odată spunând că „Ne gândim la un mecanism care să verifice alocarea fondurilor UE”. Nu cheltuirea, ci alocarea, atenţie, adică nu mai respectaţi principiile europene, nu mai primiţi bani.

Era normal ca oficialii UE să reacţioneze până la urmă, prea multe ţări membre iau banii europeni şi calcă în picioare statul de drept. Iar România se înscrie pe acest culoar cu mare entuziasm. Nu a ajuns încă la stadiul Poloniei, Ungariei, dar nici mult nu mai are. Iar singura pârghie a UE sunt banii europeni, deocamdată.

Vor opri pesediştii lupta lor cu justiţia în urma acestei manifestaţii europene de forţă? Căci asta a însemnat vizita de ieri, dincolo de entuziasmul simulat de membrii PSD. Eu nu cred, am renunţat să mai sper. Când scriu aceste rânduri Dragnea declară că a discutat cu Timmermans de „mesajele eronate care ajung la Bruxelles”. Deci, oamenii au obiective clare şi vor continua asaltul.

Iar UE va reacţiona aşa cum sugerează, financiar. Probabil vom avea o Europă nu cu două viteze, ci cu trei. Cei cu viteza a treia, printre care şi România, evident, nu vor fi excluşi din Uniune, la euroscepticismul care câştigă teren nu cred că îşi permit. În schimb, nu vor mai primi fonduri. Deloc. Şi abia atunci va deveni palpitant.

Cum e posibil ca aceste acţiuni ale PSD să nu întoarcă românii pe dos? Simplu, cu şpagă. În 2017, guvernele Dragnea au împrumutat zece miliarde de euro. Nici un singur euro nu a ajuns în vreo investiţie, o şosea, un spital, o şcoală. Toţi s-au dus în salariile bugetarilor. Să fim optimişti şi să considerăm că vor fi împrumuturi egale ca valoare în următorii patru ani, la care se adaugă ce adună bugetul de stat, deşi, în 2017, salariile mărite s-au plătit doar jumătate de an. Ies vreo 40-50 de miliarde de euro împrumutaţi, doar pentru lefurile de la stat. Păi, e câtamai şpaga, nu? Iar românii, mai ales ei, ar trebui să ştie că nu dai niciodată şpagă degeaba.