Despre sănătate, premii şi inconştienţă

Trăim în România, ţara care-şi persecută valorile - câţi dintre marii români au fost apreciaţi în timpul vieţii? - dar se ploconeşte în faţa mutrelor spoite, promovate de o mass media ce şi-a pierdut de mult busola. Despre verticalitate ce să mai vorbim? Dacă n-ar exista interes, cele mai multe dintre ziarele şi canalele de ştiri din România nici măcar nu ar fi existat.

Valori? Nu prea mai avem aşa ceva; preferă să plece către tărâmuri mai promiţătoare. Nici măcar nu avem dreptul să le condamnăm pentru această alegere, de cele mai multe ori impusă de particularităţile tărâmului mioritic. N-am fi români dacă am fi altfel; avem noi mândria asta şi apucături pe măsură.

La „Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate” s-a lăsat cu scandal. Unul perfect îndreptăţit, dacă ţine cineva cont de părerea subsemnatului. La o astfel de gală, Olivia Steer a fost premiată pentru „rolul său activ în societate”. Asta în condiţiile în care vedeta apărută de nicăieri are o opinie fermă şi irefutabilă privitoare la vaccinuri. Nici să nu audă de aşa ceva... Pentru a fi o autoritate în lumea medicală, una de a cărei părere e bine să se ţină cont, trebuie să ai nu doar studii de specialitate - pe care Steer nu le deţine oricum - ci şi o practică solidă în domeniu. Ori vedetei îi lipsesc cam toate cele necesare pentru a fi o autoritate. Din păcate ea e vedetă şi asta pare să conteze mai mult decât orice. Campania în care este implicată se bazează mai degrabă pe informaţii culese de pe internet, de la „specialişti” care urmăresc în primul rând obţinerea unui trafic consistent. Restul e tăcere, nu-i interesează.

Bănuiesc (de fapt nu bănuiesc, sunt sigur) că Madam Steer nu a prins vremurile când poliomelita făcea ravagii, când satele României erau pline de copii cu membrele strâmbe sau nedezvoltate. Plămânul de fier? Sunt curios dacă Olivia Steer ştie despre ce e vorba şi, dacă ştie, dacă regretă că pământul nu e populat de oameni cu corpurile strâmbate de boală.

Acea realitate de coşmar de pe vremea bunicilor şi chiar a părinţilor a dispărut taman graţie unui vaccin. Oare Olivia Steer şi-a vaccinat odraslele contra poliomelitei? Am şi eu curiozitatea asta... Indiferent dacă a făcut-o sau nu, Steer se simte la adăpost. Unul pe care taman ea riscă să-l năruiscă, cu inconştienţa celui care se joacă cu o armă încărcată.

Un alt coşmar, de dată mult mai apropiată. Numărul celor care au murit din cauza gripei a depăşit de multă vreme suta. O realitate ce pare să nu deranjeze nici pe specialişti ca Steer, dar nici pe cei care se ocupă de sănătatea românilor. Totul e bine şi frumos, ascundem mizeria sub preş, recomandăm ca televiziunile să se axeze pe ştiri pozitive şi reportaje cu lalele.

Nu e prima dată când guvernanţii ascund situaţii cumplite doar din dorinţa de a spune la un moment dat „În mandatul meu nu s-a întâmplat nimic rău”. Acum ceva ani, în perioada cât Adrian Năstase era premier, agricultorii nu şi-au primit despăgubirile pentru culturile afectate de secetă deoarece guvernul nu a recunoscut că România a fost afectată vreme îndelungată de lipsa precipitaţiilor care au făcut ravagii în culturile agricole.

La fel e şi acum. Guvernul nu recunoaşte existenţa unor probleme legate de gripă sau alte boli - de parcă numai gripa face ravagii în ţara asta - şi atunci problemele respective nu există. Mai nou, există voci menite să mascheze astfel de dezastre din sănătatea românească. Nu e nevoie de vaccinuri. Nici de imunoglobulină. Sau imoglobină, cum spune Dăncilă. Nu e nevoie de antibiotice; vindecarea stă în atitudine pozitivă şi ascultat casete cu discursuri motivaţionale rostite de Steer şi alte vedete cu studii făcute la kilogram.

Dacă te-ai îmbolnăvit sau chiar mai rău, nu e de vină sistemul medical, ci modul tău de a privi viaţa, energia negativă de care nu ai reuşit să te debarasezi. O situaţie convenabilă, de ce să nu recunoaştem? Boala este doar în mintea ta şi în hrană; nu ai nevoie de servicii medicale deşi plăteşti pentru ele o parte zdravănă din salariu.

În sănătate este dezastru, dar premiem persoane ce n-au legătură cu dăruitul sănătăţii, ci cu promovarea ignoranţei. Mai rămânea ca Steer să lanseze o carte cu descântece şi totul era perfect.

Până la urmă Oliviei Steer i-a fost retras premiul. Ceea ce cred că reprezintă un gest de normalitate. Aşa cum normal ar fi ca, pentru banii daţi la stat, să beneficiem de servicii medicale adevărate şi nu de sfaturi de la Olivia Steer.