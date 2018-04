Universitate de Stat la Botoşani

« Alte stiri din categoria Editorial

Cel de-al 42-lea Congres al Academiei Româno-Americane, care se va desfăşura în Iaşi în perioada 26-28 august, va organiza o sesiune de comunicări ştiinţifice la Botoşani.

Iniţiativa aparţine preşedintelui Academiei Româno-Americane, profesorul Constantin Corduneanu, şi a fost făcută publică în aceste zile la Iaşi, în răgazul unei vizite în România. Membru al Academiei Române din anul 1974, Constantin Corduneanu este o personalitate recunoscută pe plan mondial în domeniul ştiinţelor matematice. A fost mai bine de 25 de ani profesor la Universitatea din Iaşi, iar după anul 1977 a plecat în SUA, continuând timp de 20 de ani ca profesor la Universitatea Arlington din statul Texas, unde are şi acum o intensă activitate ştiinţifică.

Propunerea de desfăşurare a lucrărilor sesiunii de comunicări ştinţifice a Academiei în „Aula Magna” a Colegiului „Laurian” din Botoşani nu este întâmplătoare şi nici una de curtoazie, ea urmând încă un pas în sprijinul unui proiect mai vechi, de înfiinţare a unei „Universităţi de Stat la Botoşani”.

Profesorul Corduneanu are o reuşită mai veche în domeniu, chiar în judeţul vecin. În anul 1976 a fost unul dintre artizanii proiectului „Universitate de Stat la Suceava”, când s-a înfiinţat, pe structura fostului Institut Pedagogic, „Institutul de Învăţământ Superior cu profil universitar şi tehnic «Ştefan cel Mare»”, subordonat Institutului Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iaşi. Proiectul de atunci a întrecut aşteptările, astăzi în Suceava funcţionează nouă facultăţi, cu peste 9.000 de studenţi, dintre care 4.000 nu plătesc taxe pentru studii.

După 50 de ani de la acel proiect, Constantin Corduneanu, foarte ataşat de Botoşani, de care este legat prin familie dar şi prin prietenia cu personalităţi din mediul academic şi universitar plecate de aici, a devenit un susţinător al iniţiativei de a sprijini în oraşul nostru înfiinţarea învăţământului universitar de stat.

Unul dintre paşi a fost constituirea „Fundaţiei Academice «August Treboniu Laurian»”. În anul 2016, în „Aula Magna” a colegiului botoşănean, în prezenţa mai multor profesori universitari de la facultăţi din Iaşi, între care Nicolae Boţu de la „Arhitectură şi Construcţii”, Corneliu Munteanu de la „Mecanică”, Săceanu Alexandru, de la „Electrotehnică”, Mircea Rusu, Irina Zetu, Norina Forna şi Sorin Stratulat de la „Medicină”, Mardari Sorohan de la „Fizică”, Vasile Vântu şi Constantin Vasilică de la „Agronomie”, George Poede de la „Filozofie şi Ştiinţe social-politice”, Nicole Creţu de la „Litere”, academicienii Constantin Toma, Dumitru Muraru de la „Biologie”, Constantin Corduneanu, Radu Miron de la „Matematică”, dar şi a peste 30 de botoşăneni cu doctorate în mai multe domenii împreună cu reprezentanţi din administraţia publică locală s-a înfiinţat această organizaţie cu scopul declarat de a aduce la Botoşani învăţământ universitar de stat.

Motivele pentru care a fost iniţiat acest proiect au fost mai multe. Având peste 115.000 locuitori, oraşul este al treilea dens populat din Regiunea de Nord-Est a României şi, mai mult de atât, păstrează o tradiţie culturală care îi conferă o distincţie deosebită între celelalte oraşe ale Moldovei. Aici funcţionează de peste un secol Teatrul „Mihai Eminescu” şi de peste şase decenii „Filarmonica de Stat Botoşani”. Botoşani este locul unde s-au născut Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu, Ştefan Luchian, dar şi Ion Pillat, Păstorel Teodoreanu, Octav Onicescu, Dumitru Pompeiu, Elie Radu, Iacob Iacobovici, Grigore Antipa, Dimitrie Brândză sau Ion Th. Simionescu - fost preşedinte al Academiei Române. Dar oportunitatea de a înfiinţa în oraş un institut de învăţământ superior este dată astăzi de numărul celor peste 8.000 de studenţi plecaţi din Botoşani pentru a urma studiile în mai multe centre universitare din România.

Cu aceste argumente Constantin Corduneanu, Preşedintele de Onoare al „Fundaţiei Academice «August Treboniu Laurian»”, a trimis anul trecut o scrisoare către Academia Română şi Ministerul Educaţiei, solicitând concursul acestora pentru înfiinţarea unei instituţii de învăţământ de stat la Botoşani. Organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice a Academiei Româno-Americane la Botoşani îşi propune să fie semnalul care menţine în atenţie proiectul şi îl justifică odată în plus.

Rămâne ca oraşul Botoşani să răspundă concret la realizarea unui proiect atât de important pentru viitorul lui.