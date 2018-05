Unde sunt baronii locali?

« Alte stiri din categoria Editorial

Baron local este un termen gazetăresc generic folosit pentru persoane aflate într-o funcţie publică importantă la nivel local (de oraş sau judeţ), care folosesc puterea de care se bucură pentru a obţine foloase necuvenite, cel puţin aşa este definită noţiunea în wikipedia. Mai trebuie adăugat că funcţia publică importantă se obţine numai politic, adică nu are nimic de-a face cu vreo competiţie bazată pe merite, cum ar fi experienţă, studii sau realizări trecute. După cum bine ştim, în ţara noastră astfel de funcţii politice se obţin prin lupte crâncene duse în partid unde, ca într-o haită de lupi, cel mai puternic învinge. Şi aici trebuie nuanţat: cel mai puternic nu este nicidecum, din nou, cel mai inteligent, cel mai şcolit sau cel mai experimentat, ci cel mai rapace, cel mai duplicitar, cel mai sforar, cel mai lipsit de principii şi de scrupule.

La fel ca mai toate judeţele patriei, transformate în feude de baronii locali, am avut şi noi parte de aşa ceva, unul de la PSD şi celălalt de la PNL, dovedind încă o dată că baronii nu ţin doar de vreun partid anume. Ei au fost preşedinţi de consiliu judeţean şi ni-i amintim: Constantin Conţac, cu graiul lui neaoş moldovenesc care a făcut deliciul mai multor radiouri şi televiziuni ce s-au întrecut să-l difuzeze spre amuzamentul ascultătorilor respectiv telespectatorilor. Acum, la distanţă de câţiva ani de când şi-a ispăşit pedeapsa la care l-a condamnat justiţia, se poate spune aşa: Conţac a fost un soi de baron local care a făcut şi treabă, chiar dacă s-a folosit de o suveică de firme paravan într-o schemă înduioşător de simplă, pentru a asigura lucrări din bani publici propriei companii. Însă pe vremea lui Conţac se putea circula pe drumurile judeţene, nu ca acum. Următorul baron local a fost Florin Ţurcanu, poreclit Împăratul, care acum îşi duce crucea propriilor probleme prin justiţie. Acesta a rămas notoriu după ce a montat în judeţ câteva sute de panouri de tablă prin care îşi făcea reclamă personală, dar şi prin contractul de reabilitare a drumului prin Prăjeni, niciodată refăcut, dar plătit, caz rostogolit de peste şase ani prin tribunale. Şi-a făcut casă la Lebăda şi s-a mai ales cu multe alte foloase, zice-se pe şpagă, dar deocamdată nevinovat până nu se pronunţă definitiv judecătorii.

Apoi, după un lung interimat, a venit Costică Macaleţi, actualul preşedinte al consiliului judeţean. El nu are nici o legătură cu noţiunea de baron local, dar nici cu treaba şi, pe măsură ce trece timpul, se dovedeşte că nici nu şi-a propus asta. Macaleţi fuge de decizii şi se fereşte să angajeze proiecte pentru mai binele locuitorilor judeţului, câţi om mai fi rămas. Atitudinea lui pasivă a devenit molipsitoare şi s-a răspândit ca o cangrenă ce i-a cuprins nu doar pe cei doi vicepreşedinţi, ci şi toată funcţionărimea mult prea bine plătită a consiliului judeţean, instituţie al cărui principal scop pare să fi devenit exclusiv plata salariilor. Lipsa unui şef adevărat şi fuga de răspundere aproape au blocat instituţia, transformând-o într-un parazit inutil, alimentat masiv din bani publici pentru a face mai nimic. Situaţii ca aceasta duc la celebra filozofie românească: „să fure, numai să ne dea şi nouă câte ceva”, consfinţind ilegalitatea în detrimentul normalităţii şi regretul pentru epoca lui Conţac.

Şi, ca de fiecare dată, pentru că am relatat despre ce se întâmpla acolo, atunci când se întâmpla, respectiv despre ce nu se întâmplă, adică acum, toţi preşedinţii de consiliu judeţean ne-au scos vinovaţi pe noi, cei de la Monitorul, printr-o perversă logică ce sună cam aşa: dacă nu se află, este ca şi cum nu s-ar fi petrecut. Macaleţi, ca să ne pedepsească, s-a hotărât să dea banii instituţiei, în fruntea căreia se află, pentru publicitatea care îl obligă legea s-o facă la un ziar local, unui cotidian din… Iaşi, numai să nu cumva să ne-o dea nouă, cei care nu îl critică, ci relatează despre lipsa lui de activitate. Bravo, aceasta a fost în sfârşit o decizie demnă de un lider politic, chiar dacă asta înseamnă bătaie de joc faţă de botoşăneni şi de consilierii judeţeni, inclusiv cei din propriul partid, care vor afla despre convocarea şedinţelor sau despre hotărâri dintr-un ziar din judeţul vecin! Cel mai probabil această aberaţie va fi imputată funcţionarilor care au girat-o, pentru că şefii, din motive evidente, nu prea răspund, se ştie.

Din păcate, cu sau fără articolele noastre, starea generală a judeţului rămâne deplorabilă. Drumurile sunt bune cel mult pentru căruţe, proiectele europene sau de orice fel, cu excepţia mărunţişurilor, lipsesc, birocraţia şi fuga de răspundere au devenit generalizate. Cu ajutorul pasiv al lui Costică Macaleţ, care este evident că n-o să plece de bunăvoie, regresăm repede şi sigur spre o societate semifeudală de secol nouăsprezece, lipsită de perspective şi speranţă, spre deosebire de mult mai capabilul său coleg de la Suceava, Gheorghe Flutur, care conduce cu mână de gospodar un judeţ spre care putem cel mult privi cu jind.

Rămâne de neînţeles atitudinea pesediştilor, inclusiv cea a senatorului Doina Federovici, şefa organizaţiei locale a PSD care, deşi perfect conştientă de lipsa de performanţă a preşedintelui consiliului judeţean, refuză deocamdată să urmeze exemplul şefului ei de partid, care a schimbat prim-miniştrii, şi să-l înlocuiască grabnic cu o pensionare mai rapidă de la o şefie de judeţ pe cel care, în mod evident, n-a produs şi nici nu va produce nimic care să-i permită partidului ei să vină cu fruntea sus, peste doi ani, la raport în faţa alegătorilor.