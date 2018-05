Presa nu e jucăria politicienilor!

« Alte stiri din categoria Editorial

Săptămâna trecută s-a sărbătorit Ziua Mondială a Libertăţii Presei. De fapt a fost o zi tristă şi, probabil, în scurt timp vom schimba verbul „a sărbători” cu „a comemora”. Da, libertatea presei este pe ducă în România şi sunt tot mai puţin jurnalişti, ca să nu vorbim de români, care sunt dispuşi să lupte pentru ea.

De Ziua Mondială a Libertăţii Presei am aflat „cum se face” televiziune la TVR. A avut Dragoş Pătraru grijă să ne pună pe masă un meniu complet, cu tot cu tacâmuri chiar. E greu de comentat, de înţeles sau de scuzat comportamentul celor doi şefi din TVR, Doina Gradea (preşedinte-director general) şi Eduard Dârvariu (producător executiv, director TVR1). Dar, într-un fel, atitudinea lor nu este anormală în România ultimilor ani. Din păcate, aşa au înţeles politicienii să redreseze televiziunea publică, să pună şaua pe ea, prin intermediul unor politruci, şi apoi să dicteze ce ştire să intre sau nu în jurnal, ce realizator să fie scos de pe sticlă, ce interviu să fie difuzat sau nu, etc. Exemplele sunt multe în ultimii ani, şi vorba Doinei Gradea, „să nu mai dezgropăm morţii”.

Tot de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, Prefectura Arad le-a solicitat jurnaliştilor, joi, să trimită în avans eventualele întrebări pentru ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, care urma a fi prezent vineri în oraş pe subiectul crizei gunoaielor. În solicitarea trimisă pe mail redacţiilor, Prefectura invoca nevoia de „operativitate şi eficienţă”. Da, nici măcar nu le-a trecut prin cap să cenzureze întrebările incomode sau să-i servească vicepremierului de la ALDE răspunsurile favorabile puterii. Nu, ăsta e doar un scenariu bolnăvicios în mintea celor care nu vor să vadă şi să recunoască marile realizări ale partidului.

Exemplele pot continua, pentru că presiuni se pun pe jurnaliştii, care încearcă să-şi facă treaba aşa cum ştiu ei, cum le dictează conştiinţa, din fiecare judeţ. Nici noi, aici, la Botoşani, nu suntem ocoliţi de sfaturile editoriale ale politicienilor. Se întâmplă de ani de zile, dar parcă în ultima perioadă mai pregnant ca oricând. Un exemplu recent este cel al ilustrului deputat Costel Lupaşcu, personajul propulsat în fruntea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate de către fostul primar Ovidiu Portariuc şi care nu a fost în stare să ia examenul de ocupare pe post după un mandat la şefia sănătăţii botoşănene. Da, acel personaj, care în momentul introducerii cardului de sănătate lansa zvonul că botoşănenii s-au bulucit ca proştii la bancomate să scoată banii, pentru ca apoi să retracteze şi să afirme că ar fi auzit şi el aşa ceva.

Deranjat de faptul că i s-a solicitat să-şi justifice votul dat la legea privind măsurile alternative de executare a pedepselor, adică de executare a pedepsei la domiciliu sau doar în weekend, deputatul PSD a început prin: „băi, dacă nu ştiai, îţi spun eu că este un proiect al liberalilor”. Când i s-a atras atenţia că cele opt articole ale legii au fost total schimbate de cele 18 amendamente adoptate de PSD şi că nu vorbeşte cu vreun „jurnalist” care înghite toate gogoriţele pentru a le publica în schimbul a câtorva gologani, deputatul s-a enervat şi a întrerupt discuţia, pe motiv că nu i s-a spus că este înregistrat. Nimic spectaculos până acum. Un incident intrat în rutina zilnică a jurnaliştilor. Numai că deputatul Lupaşcu a trecut la nivelul următor şi a pus mâna pe telefon pentru a face presiune la patronatul ziarului. Şi nu a sunat la conducerea editorială, pentru că „nu poate discuta cu redactorul-şef” în termenii doriţi de el, ci a sunat la marketing pentru a insinua eventualele repercusiuni economice asupra ziarului.

Au trecut aproape două săptămâni de la incident şi nimeni, dar absolut nimeni din conducerea ziarului nu mi-a cerut să-mi schimb atitudinea critică faţă de politicieni, pentru că ei ştiu că în cele două decenii de presă nu am menajat pe nimeni, nici de la PSD, nici de la PNL, nici de la PDL sau oricare alt partid. Fostul primar PSD, Ovidiu Portariuc, îmi era amic înainte de a ajunge în funcţie, iar la finalul mandatului a ajuns să nu-mi mai răspundă la telefon deranjat de materialele pe care le scriam şi care în timp s-au dovedit a fi adevărate. La fel şi Cătălin Flutur, care nu odată s-a arătat deranjat de textele semnate de mine, dar asta e viaţa. Un jurnalist trebuie să critice, pentru că el trebuie să scoată în evidenţă lucrurile care nu sunt conforme. Vremea aplaudacilor, a „cronicarilor” a trecut de mult. E clar că orice politician îşi doreşte o presă obedientă, o jucărie în propriile mâini, dar speranţa mea este ca acest lucru să nu se întâmple, deşi perspectivele nu sunt prea roz.