« Alte stiri din categoria Editorial

Miting în sistemul sanitar. Mă uit la un filmuleţ în care o doamnă, angajată în domeniu, scandează că vrea salariul mărit, că s-a promis ei şi colegilor un salariu mărit şi s-au pomenit cu unul mai mic. „Ne-au minţit”, spune doamna, necăjită de evoluţia salariilor din sănătate.

Cam la fel crede şi un cetăţean care sună la redacţie să se plângă că a întârziat „complementara”. E vorba de alocaţia complementară, omul are copii şi nu are cu ce îi trimite la şcoală. E al treilea sau al patrulea care a sunat în decurs de două zile. Dacă la primii nu am comentat nimic, pe ultimul l-am întrebat dacă a votat PSD. Răspunsul a fost un „da” sincer. Tot sincer l-am întrebat şi eu dacă ne-a sunat doar pe noi sau a sunat şi la PSD, la prefect, la un parlamentar pesedist, ca să îi întrebe cum e cu complementara aia. „Ei, ce să îi mai sun, că sun degeaba”, a replicat omul amărât. I-am spus că ne vom interesa şi respectivul a închis mulţumindu-mi.

Spun povestioarele astea pentru că există o morală aici. Din care nu învăţăm niciodată. Când cineva ne minte şi noi credem, avem o parte de vină. O parte destul de mare, aş zice eu. Credulitatea, dezinteresul şi prostia se plătesc. Asta e realitatea. „Ne-au minţit. Eu am crezut, ca o naivă, şi i-am votat”, aşa ar fi trebuit să spună doamna infirmieră care protesta pentru salarii, pentru a descrie integral situaţia în care se află. Dar e greu, pentru că s-ar putea să se trezească cu nişte colegi care îi sar în cap. Dacă cineva „te face” pe stradă şi îţi fură banii, suferi tu şi, eventual, familia. Dar dacă te face la vot, situaţia se schimbă fundamental. Nu suferi doar tu, ci şi mulţi alţii din jurul tău. De aia votul înseamnă şi responsabilitate, nu doar o ştampilă pusă pe cel care promite cel mai mult.

Din ce în ce mai mulţi români au, în ultima vreme, revelaţia că au fost minţiţi. Puţini sunt însă dispuşi să recunoască faptul că s-au lăsat minţiţi aşa uşor, pentru că asta ar arăta nu condiţia de victimă, ci cea de complice, vizavi de ce se întâmplă în ţară.

Pesediştii ştiu şi ei asta, însă tot se tem de tensiunile sociale. Dacă pe cei care au ieşit în stradă i-au obosit şi discreditat cu Soros şi multinaţionalele care ne asupresc, e mai greu să facă faţă propriului electorat. Aşa că trebuie să scoată la iveală repede faptele bune, altfel se duce totul dracului. De aia fac conferinţe de presă săptămânale, de unde nu au făcut nici una în doi ani. La ultima au venit cu grafice care arată bunăstarea, investiţiile şi toate cele care vor fi, e limpede deja că nu am ajuns încă acolo, e ca drumul spre socialism, mai e mult până departe.

Tot vântură creşterea puterii de cumpărare şi mărirea salariilor, deşi doar funcţionarii publici şi parlamentarii simt aşa ceva, la restul lumii toate măririle le-au fost mâncate de inflaţie. Care inflaţie spune Liviu Dragnea e cauzată de factori „exogeni”, PSD nu are nici o vină, evident. În general, altcineva e de vină. Companiiile de telefonie pentru că şeful pesediştilor nu poate plăti prin SMS taxa de pod la Cernavodă (deşi au arătat multinaţionalele alea că la ei totul merge perfect), pensiile şi „complementarele” întârzie din cauza Poştei Române, nu pentru că nu sunt bani, profesorii nu au impozitele către stat plătite din cauza inspectoratelor şcolare, nu pentru că nu s-au virat sumele necesare pentru plată. Şi tot aşa.

Să vă zic eu ceva, care e la fel de exogen ca inflaţia. Cu banii plătiţi în ultimul an pe pensiile alea speciale nesimţite luate de câteva sute de mii de oameni se putea construi, de exemplu, jumătate din autostrada Iaşi-Târgu Mureş. Şi venea şi „complementara” la timp, zic eu.

Aşa că ce auziţi zilele astea din gura pesediştilor sunt scuze şi nimic altceva. Începe obişnuita operaţiune de căutare a vinovatului. A ajuns Dragnea la funcţionarii de rangul doi şi trei de prin ministere, care cică blochează proiectele de dezvoltare. Ia uite, frate, cine ţine România pe loc, amantele şi verişorii pesediştilor de la minister, angajaţi tot de ei, evident. Gata, iar au găsit pe cine să dea vina.

Dar apropo de vină, jurnalistul Vlad Petreanu de la Europa FM a făcut o socoteală interesantă. Cât timp a condus PSD România, din 1989 încoace prin susţinerea guvernului sau prin condiţionarea acestuia cu majoritatea parlamentară. A socotit omul pe zile rezultatul a fost că 68% din timpul scurs din 1989 încoace, PSD a fost la guvernare. Asta ca să ştiţi la cine să vă uitaţi când nu sunt drumuri, autostrăzi, şcoli, spitale. Şi să calculeze şi doamna aceea infirmieră cât timp a fost minţită şi cât timp s-a lăsat minţită.

Asta nu înseamnă, bineînţeles, că în restul de 30% din timp cât nu a guvernat PSD s-a petrecut ceva în România. Dar asta e altă poveste.