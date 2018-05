Uniunea celor 28 de viteze

« Alte stiri din categoria Editorial

Se tot vorbeşte la Bruxelles despre o Uniune Europeană cu două viteze, referirea făcându-se aici la gradul de integrare. Una, mai mare, formată din plutonul fruntaş compus din ţările vestice şi cealaltă, mai mică, grup în care ar trebui să se adune fostele state satelit de pe vremea Uniunii Sovietice care îşi exasperează colegii mai bogaţi cu tot felul de stavile în faţa reformelor ce li se solicită cu insistenţă.

Desigur, toate astea sunt poveşti spuse de politicienii occidentali, poate ceva mai cinstiţi decât cei autohtoni, dar care fac parte din aceeaşi specie. De când s-a format, în urmă cu 67 de ani, au existat permanent tot atâtea viteze câţi membri. Dacă la început mişcările celor şase membri fondatori puteau alcătui o ecuaţie cât de cât previzibilă, pe măsură ce s-au alăturat alte state, acţiunile şi interesele acestora au început să difere, formând în prezent o cacofonie aproape neinteligibilă, care cu greu mai poate fi numită uniune.

De ce nu are Uniunea Europeană o ambasadă unică? Un astfel de oficiu diplomatic ar reprezenta în mod egal statele componente, având eventual şi legaţi din fiecare dintre ele conduşi însă de un singur ambasador. Un astfel de pas ar fi însemnat o politică externă comună, aşa cum au americanii, care nu au plantat prin lume ambasade pentru fiecare stat membru. Dacă şi europenii ar fi făcut asta, nu ar mai fi fost posibile dizidenţe făţişe, precum cea anunţată de Dragnea, ulterior şi de cehi, cu mutarea ambasadei din Israel. Ar fi fost însă posibilă eliminarea vizelor pentru români şi bulgari, atunci când aceştia vor să călătorească în America sau în alte state ce menţin încă acest regim, deoarece, dacă am fi fost cetăţeni europeni adevăraţi, nu s-ar fi pus această problemă. Desigur, asta ar presupune şi un ministru comun de externe al Uniunii Europene, dar oare cum ar putea el să vorbească pentru cele 28 de popoare, în numele interesului comun, când în cele 24 de limbi oficiale se ţipă cu totul altceva.

Lipseşte până şi o elementară politică de apărare comună, fie ea şi dusă sub umbrelă NATO. Englezii ne-au vândut fregate scoase din uz, portughezii ne-au vândut avioane de război second-hand, elveţienii ne-au vândut transportoare blindate, toţi fac tot posibilul să vândă ceva cuiva, să facă afaceri, fără să le pese cu adevărat de apărare sau de integrarea militară comună care să unească într-un singur mănunchi toate cele 28 de armate naţionale, cu tot atâtea seturi de orgolii şi strategii, care în prezent sunt extrem de uşor de frânt una câte una.

În realitate, niciuna dintre politicile statelor componente nu presupune unitate şi integrare. Aici exemplele sunt nenumărate. Interesele naţionale predomină fără echivoc, iar ele sunt de fapt expresii ale manifestării naţionaliste a politicienilor faţă de proprii lor electori în faţa cărora vin periodic să se laude cu ce au mai obţinut pentru ţara lor, în detrimentul celorlalţi.

Iar în zona intereselor membrii Uniunii nu diferă decât prin cei care au puterea de a şi le atinge şi cei lipsiţi de aşa ceva. Unii pierd pentru ca alţii să câştige. Interesele au fost cele care au deschis larg drumul spre aderare a ţărilor din est, transformându-le în membri zdrenţăroşi, dar cu drepturi depline. Cel la liberă circulaţie, atât de clamat ca o valoare fundamentală a Uniunii, s-a dovedit a fi cu un singur sens, anume de la noi la ei, unde salariile sunt mult mai mari, iar condiţiile de trai mult mai bune. În consecinţă, s-a golit ţara noastră de oameni tineri şi calificaţi, care au zămislit copii ce spun altor locuri „acasă”. În numele liberei circulaţii a capitalului, la fel ca în ţările bananiere, ne-au fost cumpărate pe nimic resursele naturale, industria - cea care nu a fost distrusă, băncile comerciale, pământul arabil, cam totul. Pentru aceste vânzări statul şi cetăţenii reîmproprietăriţi deopotrivă au primit mărgele moderne, adică euro, pe care i-au consumat imediat, prăpădind bogăţia naţională în mai puţin de o generaţie.

Intrarea României în Uniunea Europeană a semănat cu invitarea unui sărac în casa unui bogat care îi spune poveşti şi, după ce i-a luat şi bruma de avere, îl ceartă pentru că n-a respectat legile casei.

Valorile şi idealurile europene sunt nobile şi frumoase, dar numai pentru cei ce fac parte din ţările avute, obişnuite de sute de ani să aibă colonii pe care să le secătuiască de resurse. Pentru noi, ceilalţi, s-a dovedit calea sigură spre dezastru. Guvernele şi politicienii corupţi de la noi au fost şi sunt preferaţii bogaţilor Europei, pentru că o ţară condusă de hoţi este mult mai uşor de jefuit de către adevăraţii rechini, aşa cum s-a şi întâmplat, aruncându-ne din nou cu trei decenii în urmă, când eram conduşi de un dictator.

N-aveam ce căuta, în urmă cu unsprezece ani, în Uniunea Europeană. Da, să fi mers în excursie acolo, să fi lucrat pe perioade de câteva luni, să fi adus îndărăt ceea ce am învăţat, asta da. Însă să ne unim prematur cu ţările occidentale bogate a fost o greşeală pe care multe generaţii de-acum înainte o vor plăti. Desigur, nu mai putem nici să ieşim din această asociere. Este mult prea târziu, după ce ne-au luat cam tot ce-a fost de luat. Ne-au mai rămas mormintele părinţilor noştri. Deocamdată.