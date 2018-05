Orice om îi este teamă

« Alte stiri din categoria Editorial

Alăturarea de cuvinte din titlu e parte din ultima perlă mai complexă a premierului României, Vasilica Dăncilă. Orice ieşire în public a prim ministrului, fără o foaie de pe care să citească, arată că are o cumplită jenă gramaticală. Pe lângă asta, a mai spus în faţa ziariştilor ceva de genul „a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru...”, alături de izbucnirile ziariştilor „dar dumneavoastră sunteţi primul ministru” sau chiar câte un „Doamne fereşte!”.

Probabil ştiţi astea prea bine, problema este că ne-am învăţat prea repede cu aşa ceva. Aud prea multe păreri că asta e, atâta poate doamna respectivă, nu avem ce face. Cum să nu avem? Vasilica Dăncilă este premierul României. Pentru că guvernul este al României, nu al PSD. Vorbeşte în numele nostru, al tuturor şi când bate câmpii şi când îi spune Papei „sfinţia voastră”. O fi emotivă, nu zic că e proastă, dar cu siguranţă nu e „omul potrivit la locul potrivit” cum spune Doina Federovici, şefa PSD Botoşani. Dimpotrivă, e foarte, foarte departe de locul ei potrivit şi anume la Videle.

Nici nu aş mai fi amintit de însuşirile de premier ale Vioricăi Dăncilă, dar am văzut-o ieri pe vecina ei, ministrul de interne Carmen Dan, povestind cum România este o ţară foarte sigură.

Nici nu mai merită să comentez asta, de comentat este însă episodul „microfonul din priză”, de care ministreasa Dan nu mai pomeneşte nimic, de unde iniţial certa ziariştii că ce vor de la ea, să le spună „cu nume şi pronume?”. Tot lima română, săraca, suferă şi la doamna Dan.

Însă, pentru a înţelege cine conduce astăzi România, trebuie să reamintesc acest episod, peste care am trecut mult prea uşor. Carmen Dan caută o firmă care să îi cureţe casa de microfoane. În loc să apeleze la structurile din MAI, pe care le conduce, îşi întreabă sora. Sora spune că ştie pe cineva, un poliţist pensionar care are aşa o firmă prin Alexandria sau Slobozia, cică l-a întâlnit la mănăstire, când se ruga (deci, om bun). Vine firma, caută casa, nema microfoane. Când ministrul Carmen Dan se mută, apelează iar la firmă. Între timp însă, oamenii aflaseră cine e madam Dan. Aşa că, pentru a se face utili, îi găsesc într-o priză un microfon. Doamna Dan apare la televizor, acuzaţii, statul paralel, etc. Procurorii încep ancheta. Descoperă că microfonul cu pricina era o chinezărie amărâtă, care funcţiona cu o cartelă SIM, pentru transmiterea convorbirilor. Mai descoperă şi că la cartela respectivă se vorbise deja! (probabil s-au gândit oamenii de la firma aia că e păcat de minute). Între timp, pensionarul şef de firmă o caută pe sora doamnei ministru şi îi dă altă cartelă, spune că aia e cartela bună, cea din microfon nu e, se vorbise că a probat el dacă funcţionează. Procurorii iau cartela nouă, verifică. Mai întâi descoperă că respectiva cartelă fusese cumpărată vineri, iar microfonul fusese găsit în priză joi. Apoi merg la magazinul cu pricina şi, în imaginile de la camerele de luat vederi, îl văd pe poliţistul pensionar cum cumpăra cartela cea nouă. Caz rezolvat, râsete în hohote, Carmen Dan în silenzio stampa.

Nu e aşa că e minunat? Caragiale nu putea inventa aşa ceva, trebuia să vină din realitate. Asta e şefa ministerului de interne. Un amestec de naivitate şi infantilism absolut nepermis la cineva care conduce unul din cele mai importante ministere ale guvernului României.

Nici dansul cu limba română al doamnei Dăncilă nu putea să îl inventeze nenea Iancu, nu a mers chiar aşa departe nici el, stricat româneşte vorbeau jandarmul, alegătorul turmentat sau un candidat semi-senil impus de la centru. Dar nu prim ministrul României.

Prestaţiile astea jalnice ne amuză, e o reacţie absolut firească, în fond. Dar ar trebui să ne şi sperie. Pentru că, aşa cum spuneam, oamenii ăştia ne reprezintă, pe noi toţi. Nu ştiu să vorbească şi să comunice corect, înseamnă şi că nu înţeleg. Nu au cum să conducă eficient ţara în condiţiile astea, e o condiţie minimală, să înţelegi ce spui, să o faci corect, în fond, e şi o dovadă de patriotism, mai ales când îţi reprezinţi ţara la cel mai înalt nivel.

Cum am ajuns aici? Păi, foarte simplu, pentru că, după cum spune doamna premier Dăncilă, „orice om îi este teamă de un dosar penal”. După ce rezolvă pesediştii şi asta, ca să poată dormi liniştiţi, deja nu mai contează cum vorbesc. Că nu li se mai poate întâmpla nimic.