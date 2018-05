Despre economie, mai pe natural

« Alte stiri din categoria Editorial

Cifrele din economie pot spune orice, în funcţie de cine le prezintă. De exemplu, pesediştii tot flutură creşterea PIB, deci economia duduie. Dacă apare un economist şi adaugă la asta inflaţia record, deja nu mai duduie nimic. De aia e aşa de important Institutul Naţional de Statistică, de acolo ies datele astea care tot dau peste cap creşterea economică obţinută de PSD. Aşa că măsura normală era să fie trecut INS în subordinea guvernului. Ceea ce s-a şi făcut recent. Să nu mai comunice ăia tot ce vor, pe necenzurate.

Pe ultima sută de metri însă, oamenii de acolo au mai dat publicităţii câteva cifre interesante despre relaţiile economice ale României cu alte ţări. Cifrele se referă la anul trecut şi primul trimestru din acest an.

Ştim că România are pe lângă creştere economică şi un deficit record. Normal, odată ce nu mai producem aproape nimic şi importăm aproape tot. Interesant este însă cum e format deficitul, de unde importăm şi, mai ales, ce. De exemplu, în jur de 45% din deficitul consemnat în comerţul exterior vine de la produse din patru ţări: Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia. Asta pe când Germania, Marea Britanie, Franţa şi Italia produc împreună doar 1,8% din acest rezultat negativ. Ca să vezi, deci nu europenii cei superindustrializaţi din UE ne papă banii, ci vecinii şi prietenii noştri din grupul de la Vişegrad.

Banii luaţi de Ungaria - ţară cu o economie mai mică decât două treimi din a noastră - de pe urma importurilor româneşti reprezintă 20,8% din totalul deficitului nostru bugetar. Doar de la chinezi importăm mai mult ca de la unguri. Polonia se bucură de 16,6% în acest clasament, Slovacia 5,5%, iar Cehia 2,9%.

Nota bene, toate ţările de mai sus au excedent bugetar, adică sunt pe plus, numai noi suntem în datorii până în gât. Să vedem şi cu cât contribuim la bunăstarea lor. Pentru Ungaria suntem al doilea partener comercial şi 30% din excedentul bugetar unguresc se datorează importurilor făcute de România. La slovaci contribuim cu 20% la excedentul lor bugetar. La ceilalţi procentele nu sunt aşa impresionante sau excedentul bugetar e mai mic, cum e cazul Poloniei.

Pentru a avea un tablou complet al situaţiei actuale trebuie să vedem şi ce importăm. Că nu importăm maşini unelte cu care construim cine ştie ce şi producem plusvaloare, deşi prim ministrul Dăncilă visează reindustrializarea României. Nu. Aproape 80% din importurile de la unguri, polonezi, cehi şi slovaci reprezintă legume, fructe şi produse alimentare. Adică importăm aşa, mai pe natural, mere, legume de toate felurile, cartofi, ouă, lapte, făină. Mai e şi cazul în care exportăm făină şi importăm pâine.

Astea sunt importurile româneşti. Laptele din inima Ardealului vine din Ungaria, merele pentru şcolari sunt din Polonia, ouăle şi cartofii tot de acolo, legumele sunt ungureşti sau olandeze, asta când nu sunt din Turcia, din alea de le laşi pe televizor pe post de bibelou când pleci în concediu şi la întoarcere arată la fel.

De aia nu mai dăm noi aşa mare importanţă vizitelor de partid ale ministrului Daea de la agricultură. Ce face el, cu vizite prin pieţe, poezele şi strigăte la şefii locali din agricultură sunt acţiuni de vătaf, în cel mai bun caz, nu de ministru care ar trebui să gândească urgent politici agricole. Ca să nu mai fim ţara ce dă o căruţă de bani la vecinii est europeni, că toţi trăiesc pe spatele nostru, în timp ce noi ne afundăm în datorii. Bineînţeles, schimbarea asta e dincolo de capacităţile - intelectuale şi nu numai - ale ministrului Daea, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.

Schimbarea de care vorbim ar presupune politici coerente în agricultură, îmbunătăţirea infrastructurii, politici fiscale, eliminarea birocraţiei. Semnale de alarmă tot sunt. Pe lângă cifrele de mai sus, care sunt jenante, pentru o ţară cu aşa potenţial ca România, mai vin semne chiar dinspre pesedişti. Comisarul european Corina Creţu, membru PSD, iar scrie guvernului că pierdem bani pentru infrastructură. E vorba de peste cinci miliarde de euro disponibili, din care România nu a luat mai nimic. La care riscăm dezangajarea, adică trece exerciţiul financiar şi nu îi mai putem lua. Vă imaginaţi ce înseamnă asta, la o ţară cu drumuri varză, să nu te intereseze cinci miliarde de euro primiţi degeaba? De la bugetul european e mult mai greu de furat decât de la bugetul de stat, ştim asta, dar eu tot aş da cazul ăsta ca exemplu pentru ceea ce s-ar numi subminarea economiei naţionale.

Mai ştim şi că toate cele de mai sus nu au nici o legătură cu legile justiţiei, cu scăpat infractorii, cu pragul cât mai mare la abuz în serviciu sau cu puşcăria la domiciliu. Deci nu interesează pe nimeni de la guvernare, ei doar aburesc cifre, cu graficele lui Dragnea şi cu bâlbele Vasilicăi Dăncilă. În campania electorală guvernul Cioloş era numit de pesedişti „guvernul zero”, că cică nu a adus bani europeni, după ce intraseră în ţară şapte miliarde de euro de la UE. Acum, cum să numim guvernele lui Dragnea care, în afară de subvenţii agricole care vin oricum, mai nimic nu a făcut?