Din greşeală în greşeală spre victoria finală

« Alte stiri din categoria Editorial

Cam aceasta este deviza după care par să se ghideze guvernanţii de care ne-am învrednicit prin dezinteres şi neimplicare, fără a încerca să găsim măcar un amărât de răspuns la eterna întrebare „De unde alţii mai buni?”.

Săptămâna a început sub semnul erorilor. Dacă e să ne luăm după dezminţirile cu care oficialii nu s-au zgârcit să arunce în populaţie, cică a fost vorba despre greşeala unui angajat de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Care a publicat - absolut din greşeală, evident - o variantă de lucru în urma căreia contribuţiile la Pilonul II de pensii urmează să fie suspendate de la 1 iulie până la sfârşitul anului. O propunere care nu a existat decât la nivelul de analiză internă, a ţinut să precizeze Ion Ghizdeanu, preşedintele CNSP, atunci când i s-au cerut explicaţii pe marginea subiectului.

O variantă de lucru... Deci până la urmă am aflat şi noi cam cu ce se ocupă armata de funţionari năimiţi la stat pe salarii bunicele. Fac şi ei ceva să nu se spună că nu fac nimic. Şi emit variante de lucru. Dintre care unele ajung în programul legislativ al Guvernului cu eticheta de „prioritate legislativă”. Şi dacă nu se sesizează nimeni, guvernanţii tac şi fac şi gata! Odată ce visele lor devin lege se pare că nu mai este nimic de făcut.

Bătălia pe banii de la Pilonul II se cam apropie de final. Unul despre care am fost informaţi cu ceva timp în urmă de către Raluca Ţintoiu. O informaţie care a costat-o scump pe fostă şefă de la NN Pensii, atât pe plan financiar, cât şi profesional. Amendată cu 100.000 de lei şi retragerea autorizaţiei de director general. Cică a dezinformat şi a produs panică printre cei care contribuie la Pilonul II şi, când vine vorba de liniştea cetăţeanului, guvernul ştie cum să acţioneze, numai că o face cam selectiv. Dacă tot ţin la liniştea omului de rând, de ce nu acţionează la fel de prompt când vine vorba de Antene şi România Tv, televiziuni specializate în manipulare şi răspândirea zvonurilor? Redactorii lor fac de ani de zile audienţă pe subiectul pensiilor pe care nu le va plăti Iohannis. De ce anume tocmai Iohannis, în condiţiile în care România este o republică semi-prezidenţială? În cazul de faţă trebuie să ţinem cont şi de faptul că grosul telespectatorilor acestor televiziuni încă mai trăieşte cu convingerea că preşedintele trebuie să fie un fel de Ceauşescu care taie şi spânzură.

Dar, revenind la subiectul sensibil al pensiilor private, viitorul nu sună deloc luminos. Guvernanţii dau târcoale conturilor mai ceva ca ursul oalei cu miere de albine. Şi greşelile sunt tot mai numeroase. E, de fapt, modul lor de a sonda cam până unde le merge. Şi se pare că au descoperit că încă mai pot întinde coarda.

După ce s-au grăbit să precizeze că treaba cu suspendatul contribuţiilor e doar greşeala unui funcţionar imposibil de identificat, guvernanţii au revenit cu noi precizări. Şi ce voce e mai autorizată la capitolul ăsta decât cea a lui Dragnea? Care a ţinut să precizeze că se face o analiză şi în funcţie de concluzii e posibil să se ajungă la „această decizie”. Evident, este vorba despre o intenţie din programul de guvernare. Una despre care nu s-a pomenit nimic în campanie, dar ce mai contează? Dacă vrea musculatura lui Dragnea se întâmplă. Păi el a crescut salarii şi pensii, el a făcut România mai bună, datorită lui economia duduie...

Suntem spoliaţi de stat. Din salariu ni se reţin din start 45% - sănătatea şi contribuţiile sociale ne lasă fără 35%, impozitul 10%. Pentru orice cumpărăm plătim TVA. Adică vreo 19%. În total 64% din venituri se întorc la stat, dar contribuţiile nu se opresc aici. Avem accize şi superaccize la combustibili, ţigări şi altele. Plătim impozite şi taxe locale, taxe de salubrizare şi tot ce se mai poate. Plătim taxe de drum şi de autostradă. Plătim şi iar plătim. Mai bine de trei sferturi din veniturile românilor se reîntorc la stat. Care se plânge că nu mai are şi acum vrea şi banii din pensiile private. Pe care oricum Dragnea le-a aruncat în desuet. Faptul că a crescut inflaţia a afectat zdravăn ceea ce s-a adunat la Pilonul II. E posibil ca de aceste contribuţii să se aleagă praful, la fel cum s-a ales după 1990 de ceea ce aveau românii depus pe la CEC. Sau cu cei care au pus bani pentru Dacie şi au fost despăgubiţi cu sume cu care nu puteau cumpăra nici măcar zaruri să şi le atârne de oglindă. Probabil pe asta şi mizează Dragnea, pe panicarea românilor care vor constata că, indiferent cât contribuie la pensia privată, puterea de cumpărare a banilor albi pentru zile negre e tot mai scăzută.

Guvernanţii se îndreaptă către victoria finală. O victorie pe care o vor marca împotriva propriului popor, dar asta nu-i deranjează. Până în 2040 mai este...