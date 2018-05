Dilema guvernării prin procură

« Alte stiri din categoria Editorial

Ieri, Gigi Becali a anunţat noi schimbări în contractul antrenorului Dică de la FCSB, cu performanţe clar stabilite. A mai povestit că va urmări pe video şedinţele de pregătire şi cele de strategie, iar jucătorii recalcitranţi vor fi sancţionaţi. Ideea e de fapt următoarea: Becali vrea să fie antrenor. Dar nu are licenţă şi nu poate sta la firul ierbii ca să strige la jucători. Aşa că lucrează prin telefon, face echipa, stabileşte strategia şi dă indicaţii.

Dacă facem analogie cu guvernarea, cam aşa stau lucrurile şi la cuplul Dragnea-Dăncilă. Liviu Dragnea ar vrea să fie prim ministru, dar nu poate din cauză de condamnare. Aşa că a căutat - şi a găsit, până la urmă - un executant perfect, care nu îi iese din vorbă şi face absolut orice zice şeful, fără să pună nici o întrebare, că oricum nu prea înţelege. Spre deosebire de antrenorul Dică, om care vorbeşte liber, totuşi, când premierul Vasilica Viorica Dăncilă ridică privirea din foaia de pe care citeşte, apare instantaneu porumbelul. Ieri a spus „reducem democraţia” în loc de „reducem birocraţia”, acum două zile „sunt salarii pentru salarii şi pensii”, în loc de „bani pentru...”.

Nici nu ştiu dacă bâlbele premierului mai pot fi considerate ştiri, au intrat în cotidian. Dacă înainte ne mai distram cu ministrul Daea de la agricultură sau zicerile madamei Carmen Dan de la interne, în prezent prim ministrul României a acaparat tot spaţiul de emisie. Ziariştii abia aşteaptă să o prindă singură pe vreun hol şi să o întrebe ceva, orice, ca apoi să râdă de goangele scoase de cea care ar trebui să conducă România. Va intra probabil în folclor, la fel ca bancurile cu Bulă sau Ceauşescu, deja e plin internetul de glumiţe.

Nu ştiu dacă femeia realizează cât de penibilă e şi în ce hal se face de râs, doar pentru a demonstra Dragnea că el conduce ţara, prin procură, şi cine vrea ceva trebuie să vorbească cu el. Că el are pâinea şi cuţitul. Înduioşător este şi efortul pesediştilor de a face scut în jurul doamnei Dăncilă („PSD reacţionează ca un zid”, cum cugeta geniala ministreasă Carmen Dan).

Zilele astea sunt negre şi la nivel de aparenţe, nu doar ca şi stil de guvernare. Nu ţin minte să îmi fi fost aşa de jenă când am ascultat un prim ministru vorbind. Şi i-am ascultat pe toţi. Iar toate astea pentru ce? Pentru a demonstra Liviu Dragnea că e deştept în partid, că el face legea. E cam mare preţul de plătit şi nu doar la nivel de chinuit gramatica limbii române.

S-a lansat zilele astea o întrebare interesantă. Ar trebui să plece premierul Dăncilă din fruntea guvernului? Sau să rămână şi să avem guvern PSD în continuare, să le vadă oamenii minciunile până la capăt? Pentru a înţelege miza acestei întrebări, trebuie să ne uităm un pic la ceilalţi actori de pe scena politică. Dacă guvernul Dăncilă pică, preşedintele Iohannis a spus foarte clar că nu va mai numi alt premier PSD. Asta înseamnă război, alegeri parlamentare, referendum de suspendare a preşedintelui, eventual. Deci e nasol. Pe de altă parte, PSD niciodată, dar absolut niciodată nu a guvernat în condiţii de criză economică. După ce a aruncat cu bani în populaţie, i-a lăsat pe alţii să se ocupe de austeritate, să taie salarii şi altele asemenea. Apoi, la următoarele alegeri, au câştigat lejer, cu promisiuni populiste, la fel ca în 2016, dealtfel.

Pentru că să nu credeţi că, dacă PSD pleacă de la guvernare, va pleca pentru că nu mai are bani de salarii, de exemplu. Nu, se vor jeli, se vor victimiza, că ei au vrut, dar Soros, multinaţionalele, băncile, statul paralel şi statul perpendicular, toţi ăştia nu i-au lăsat. Va veni altcineva să încerce să dreagă busuiocul prin măsuri de austeritate, că altfel nu se poate. Iar la următoarele alegeri pesediştii vor apărea proaspeţi ca florile spunând „Mai ţineţi minte ce bine era pe vremea noastră?”. Ăsta ar fi argumentul pentru ca agramata şi neconflictuala doamnă Dăncilă să fie lăsată să facă în continuare pe premierul, cu procură de la Dragnea. Pentru a ne convinge toţi de amatorismul crâncen cu care guvernează PSD.

Pe de altă parte, costul suportat de ţară este deja imens. Şi în plan financiar şi economic şi în plan legislativ. Nu mă refer doar la mutilarea legilor justiţiei sau la acapararea tuturor instituţiilor statului, ci la legi, la iniţiative de genul să interzicem taxiurile de la Uber că nu au staţie radio. Cum ar fi să cer eu ca toate ziarele să fie pe hârtie, să fie interzise cele de pe internet, că nu au hârtie. Să fie internetul pe hârtie, dom’le. Cum poţi să dai legi ca să opreşti progresul tehnologic, ce noapte polară trebuie să ai în cap pentru aşa ceva? Şi ăsta e doar un exemplu, sunt sute. Iar costul plătit de noi, de noi toţi, pentru acest experiment de guvernare condus, chipurile, de Vasilica Dăncilă, va fi uriaş.

Aşadar, cam astea ar fi argumentele pro şi contra guvernului Dăncilă. Şi, după cum vedeţi, un scenariu câştigător nu prea există. E cam cum zicea personajul ăla al lui nenea Iancu Caragiale, „din această dilemă nu puteţi ieşi”.