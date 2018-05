Domnu Dragnea, vrem ÅŸi noi...

« Alte stiri din categoria Editorial

De ceva vreme mă întreb ce anume se ascunde în spatele gafelor premierului Dăncilă. Prea le comite femeia asta. Ziua şi gafele, deja a depăşit perioada cu „ziua şi gafa” şi avansează rapid către „o gafă pe minut”, cu o staţionare scurtă în halta „ora şi gafa”. Bâlbele Vioricăi Dăncilă riscă să o transforme într-un soi de comoară naţională, adevărat tezaur de râsete în cascadă.

Da, Viorica le comite pe bandă rulantă. Tot mai mulţi îi cer demisia, dar ea îi invită pe cei care o denigrează să facă un exerciţiu de imagine. Nu unul de imaginaţie, ci unul de imagine. Viorica dixit. E peste tot, nu ai cum s-o ignori. Cumva, România a fost redusă la Viorica Dăncilă, nimic nu pare să mai conteze. Din păcate, în spatele paravanelor mediatice de care doamna Dăncilă face o adevărată risipă, se pun la cale tot felul de legi care să-i scape de griji pe cei care vor să conducă România până în 2040 şi mai departe. Iar când propunerea vine de la Consiliul Superior al Magistraturii, nu poţi să nu te întrebi de ce te încăpăţânezi să mai trăieşti în ţara asta.

Săptămâna trecută CSM a anunţat că a reevaluat propunerea de modificare a articolului 308 din Codul Penal. Şi s-a ajuns la concluzia că e nevoie de un prag valoric pentru abuzul în serviciu. Astfel, dacă vise de acest gen devin realitate, aleşii vor putea să-şi bage mâinile până la cot în banii publici. Dacă nu sunt prinşi - şi e destul de probabil să se întâmple asta - se pot bucura de beneficii la un loc cu partidul. Dacă sunt prinşi şi suma nu e mai mare de 50.000 de euro, vinovatul poate scăpa basma curată dacă dă banii înapoi. Celebrul Iordache, comentând pe marginea subiectului, a precizat că alte propuneri „sfidează realitatea” . Nici nu am curajul să-mi imaginez ce putea spune Viorica referitor la decizia CSM.

Evident, făptuitorul scapă basma curată şi dacă altcineva achită prejudiciul în dosar. Dedicaţie pentru un anume lider politic a cărui fostă soţie (aia da familie tradiţională) a plătit prejudiciul într-un anume dosar lăsându-l pe „fostul” să se descurce cum o putea. Şi se pare că nu-i merge prea rău, mai are puţin şi iese basma curată.

Cincizeci de mii de euro prag. Nu e de ici, de colo. O sumă uriaşă, inaccesibilă omului de rând. Asta în condiţiile în care, din câte ştiu, acel articol de Constituţie care precizează că nimeni nu e mai presus de lege încă nu a fost abrogat. Şi, de vreme ce legea se adaptează la anumite realităţi ce emană dinspre statul paralel, cred că ar trebui să beneficieze toată lumea de astfel de prevederi aberante.

Vreau şi eu, domnule Dragnea, domnule Iordache şi ce domni mai sunteţi pe acolo, pe la butoane, şi ne cârmuiţi doar pentru binele nostru. Dacă un primar poate să mânărească cincizeci de miare din banii publici fără să suporte cine ştie ce consecinţe, de ce nu aş avea voie şi eu, ca cetăţean al acestei ţări dreptul ca, dacă am o afacere, să mânăresc o sumă la fel de mare? Şi să nu fiu tras la răspundere. Vi se pare exagerat? Eu unul cred că e perfect normal. Până la urmă aleşii mânăresc banii cetăţeanului. Bani pentru care nu au muncit, dar care pot fi şmenuiţi fără consecinţe legale serioase. De ce să nu aibă voie şi întreprinzătorul - care investeşte banii din buzunar sau pe cei împrumutaţi de la bancă - să mânărească cincizeci de mii de euro? Până la urmă omul îşi riscă banii şi, având în vedere climatul politico-economic existent, are toate şansele ca în locul prosperităţii urmărite să se trezească fără un acoperiş deasupra capului. Cine este mai îndreptăţit la un astfel de prag? Alesul care doreşte să ajungă pe scaun doar pentru a se îmbuiba din bani publici sau cel care munceşte, investeşte şi riscă să dea faliment? Dacă guvernanţii s-au gândit la o astfel de lege, de ce să nu fie pentru toată lumea? Ai ţepuit statul cu cincizeci de mii? Nu e nimic, statul înţelege, aşteaptă... O să mai apară şi ceva prevederi adiţionale care vor stabili o perioadă foarte scurtă de prescriere a faptei - vorbesc de mânăriile aleşilor, dar de vreme ce ei ne reprezintă pe noi de ce nu am fi trataţi la grămadă? Şi timpul trece şi... Şi rămâne omul cu banii lui. Abia atunci am vorbi de normalitate. Păi dacă aleşii rămân cu banii altora, de ce să nu rămână şi cetăţeanul cu banii pentru care a muncit dar de care poate că-i vine greu să se despartă? Până la urmă i-ar cheltui mai responsabil decât guvernanţii (vă mai aduceţi aminte povestirea cu banul muncit?). Prin urmare... Domnu’ Dragnea, ţineţi cont că ceea ce vă doriţi dumneavoastră vrem şi noi.