Puneţi la pământ "generalii"

„Ilie Năstase e Ilie Năstase! E bun naţional, brand de ţară, nume, mândrie patriotică, idol al multor generaţii. Nu-l abuzezi, nu-l umileşti, nu-i pui cătuşe, nu-l trânteşti pe caldarâm”. Afirmaţia îi aparţine pesedistului Codrin Ştefănescu, dar într-o formă sau alta am auzit-o repetată la nesfârşit în ultimele zile de către politicieni, realizatori TV, şefi de instituţii publice, oameni simpli.

Tot în aceste zile am avut parte de numeroase accidente, e drept, majoritatea fără victime, ci doar cu pagube materiale importante. Toate au acelaşi numitor comun: lipsa de respect faţă de norme şi lipsa de implicare şi autoritate a poliţiştilor.

Indiferent de poziţia în societate, dacă suntem „general” sau simplu soldat, dacă suntem „senator” sau un simplu alegător, dacă suntem minoritar sau majoritar, cu toţii suntem egali în faţa legilor, cu toţii ar trebui să respectăm normele rutiere şi să ne gândim de două ori înainte de a urca la volan după ce am băut două-trei beri sau două-trei pahare de vin.

Da, e adevărat că Ilie Năstase a fost un mare sportiv, că a dus numele României peste tot în lume, dar toate meritele i-au fost recunoscute chiar şi pe timpul lui Ceauşescu. De altfel, aşa a şi ajuns general, la „apel bocancilor”, fiind recompensat pentru rezultatele obţinute în tenis. E foarte bine, dar asta nu-i oferă niciun drept în plus faţă de ceilalţi oameni. Şi el ca şi noi ceilalţi ne supunem aceloraşi legi, aceloraşi norme. Dacă, Doamne fereşte, Ilie Năstase, înainte de a fi oprit de poliţişti dădea peste un copil şi-l omora, atunci toţi săream, pe bună dreptate, în capul poliţiştilor acuzându-i că nu-şi fac treaba. Acum, că i-au pus „la pământ” pe şmecheri alde Năstase sau Boureanu, poliţiştii sunt ţinta criticilor, în loc să fie lăudaţi.

Sunt multe altele pentru care ar trebui să fie criticaţi, dar în niciun caz pentru ceea ce au făcut în cazul celor doi politicieni. Pentru asta ar trebui felicitaţi.

Poliţiştii au nevoie de mai multă autoritate, în special cei de la rutieră, pentru a putea face ordine în jungla de pe străzi. Iar autoritatea lor ar trebui să derive din respectarea legilor şi nu din abuzuri. Poliţiştii ar trebui să-şi facă mereu treaba şi nu doar în cazul unor vedete. Ar trebui să-i oprească pe cei cu numere de Anglia şi cu volan pe dreapta să-i întrebe de asigurări, de roviniete şi chiar de permise, pentru că multe dintre aceste maşini sunt adevărate bombe pe şosele, adică nu au de nici unele, iar în cazul unui accident totul cade pe capul victimei. Exemplul accidentului de sâmbătă seară de pe strada Ion Pillat din municipiu, când un BMW cu volan pe dreapta şi înmatriculat în Insulă a intrat într-o scară de bloc, este grăitor.

Şoferul, un minoritar după spusele martorilor, ameţit de aburii alcoolului sau a altor substanţe, a fugit până la apariţia poliţiştilor, care nu au putut face altceva decât să constate accidentul şi să ridice din umeri, pentru că atât le permite legea. Autorul accidentului avea 24 de ore la dispoziţie pentru a se prezenta la Poliţie şi a declara cele întâmplate. Între timp putea să meargă oricine să dea declaraţie că ar fi fost la volan sau, pur şi simplu, să nu-l mai intereseze deloc de maşină şi să nu declare nimic. Neavând acte în România, nici asigurare, nici rovinietă, e greu şi pentru poliţişti să dea de urma adevăratului şofer şi nici nu-şi pierd vremea cu aşa ceva. Toată lumea e mulţumită că nu au fost victime şi atât.

Ei, abia aici poate că ar trebui să ne enervăm mai mult, să cerem politicienilor legi care să pună ordine pe străzi, care să le crească autoritatea poliţiştilor, dar şi acestora din urmă să le cerem să aplice legile care sunt în vigoare şi „să pună la pământ” pe toţi cei care le încalcă, fie că sunt „generali” sau simpli soldaţi, „senatori” sau simpli alegători, minoritari sau majoritari.