Trista realitate a copilăriei

„Este datoria noastră, a adulţilor, să ne asigurăm că generaţiile următoare se dezvoltă în armonie şi în siguranţă pentru că sunt cea mai valoroasă resursă a societăţii. Cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi copiilor sunt iubirea, sprijinul necondiţionat şi o educaţie care să-i ajute să devină adulţii de mâine, de care să fim mândri”. (Viorica Dăncilă, premierul României)

„Copiii sunt viitorul nostru, adevărata moştenire a unei naţiuni. Uniţi, darnici şi cu inima deschisă, întocmai ca în copilărie, să ne asigurăm că vor avea un viitor mai bun”. (Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor)

„Copiii sunt cei care merită întreaga noastră atenţie”. (Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne)

Să lucrăm din nou cu materialul clientului, pentru că politicienii s-au întrecut, de 1 iunie, în declaraţii despre „importanţa copiilor în societate”. Toate sunt vorbe goale, ca de obicei.

Să vedem care este însă realitatea. E cruntă şi de aceea nu prea vrem să o privim în ochi.

Ne place să ne lăudăm cu „olimpicii noştri”, dar datele statistice arată că suntem departe de realitatea cotidiană. E drept că avem pe ici, pe colo câte un vârf, dar şi acestea sunt prea puţine faţă de media internaţională. De rezultatele obţinute de majoritatea elevilor la testele PISA nici nu mai vorbim, pentru că ele sunt mult sub medie. Astfel, potrivit datelor Comisiei Europene, analizate de „Coaliţia pentru Educaţie”, România e pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte proporţia elevilor cu cele mai bune performanţe - cei capabili să rezolve cerinţe complexe (2% la română, 3,3% la matematică şi 0,7% la ştiinţe). Testele PISA din 2015, ultimele ale căror rezultate sunt cunoscute, arată că 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeţi funcţional.

Situaţia aceasta se repetă la fiecare testare PISA care are loc odată la trei ani, dar nimeni dintre cei care au fost sau sunt la putere nu a făcut nimic pentru a îndrepta această situaţie.

Anul trecut, deşi în lege e precizat clar că învăţământul trebuie să primească 6% din PIB, acesta a primit doar 2,8%. Atât a gândit Grindeanu că merită investit în „cea mai valoroasă resursă a societăţii”, în „adevărata moştenire a naţiunii”. Nici Tudose nu a fost mai generos, alocând Educaţiei cu un 0,18% mai mult decât predecesorul său. Aceste alocări ne plasează pe ultimele locuri în UE, dar ce contează asta, când mitul „olimpicilor de geniu” rezistă şi va mai rezista ani buni?

Un alt mit fluturat în ultimele zile este cel al copiilor români crescuţi de ambii părinţi. În sprijinul lui se aduce o statistică europeană, potrivit căreia, la nivelul UE, 15% din gospodăriile cu copii erau alcătuite anul trecut din familii monoparentale. Potrivit Eurostat, cel mai scăzut procent ar fi înregistrat în Croaţia (6%) şi România (7%), iar la polul opus sunt, în ordine: Danemarca (30%), Lituania (26%), Suedia (24%), Marea Britanie (22%), Estonia (21%) şi Letonia (20%). Ca orice statistică şi aceasta are limitele ei, pentru că ea nu ţine cont de numărul de români plecaţi la muncă în străinătate şi care nu-şi văd copiii cu lunile sau cu anii. Un studiu al ONU arată că sunt 3,4 milioane de români în Diaspora (n.r. - aproximativ 17% din populaţia României). La începutul lunii martie, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, spunea că sunt zece milioane de români plecaţi în străinătate (n.r. - aproximativ jumătate din populaţia ţării). Probabil că adevărul e pe undeva pe la mijloc, dar oricum, sunt câteva sute de mii, dacă nu peste un milion de copii alături de bunici, fraţi mai mari sau alte rude, iar pe părinţi îi văd doar pe WhatsApp sau pe Facebook.

În general, sumbru este tabloul copilăriei în România, mai ales pentru cei care cresc departe de părinţi, iar şcoala, şcoala nu face nimic pentru ei şi rămâne doar un mit cu olimpici, lansat de comunişti şi întreţinut de-a lungul anilor de toţi, ca să ne mângâie orgoliul.