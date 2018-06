Nu există miting cu japca

« Alte stiri din categoria Editorial

Sau nu ar trebui să mai existe. Şi de aia am ieşit în stradă în ‘89, printre altele. Ca să nu car pancarte cu Ceauşescu şi partidul, pe la mitinguri cu prezenţa obligatorie. Alea erau mitinguri la care erai luat cu japca, unde trebuia să te fofilezi, să te dai bolnav, cică nu puteai să spui nu. La mitingul PSD de sâmbătă, organizat la Bucureşti, poţi spune nu, însă.

M-am uitat pe site-ul mitingcujapca.ro, unde oamenii au reclamat că sunt luaţi cu forţa la Bucureşti. E limpede pentru toată lumea că metodele sunt la fel în toată ţara, cu organizare de sorginte comunistă. Nu am văzut însă nici un nume, nimic, al celor care reclamă, marea majoritate bugetari. Poate au dat unii numele lor administratorilor site-ului, însă mă îndoiesc de asta. E posibil să cer eu prea mult sau să mi se pară normal să îţi spui numele, pentru că sunt ziarist şi semnez tot ce scriu. Cică oamenilor le e frică. Ei, dacă le e frică, să meargă la miting, nu?

Nimic nu se va schimba în România dacă nu avem curajul propriilor opinii. Absolut nimic. Dacă vom continua să vorbim cu capul în frigider, să nu ne audă vecinii şi să înjurăm sub pat, oamenii politici vor continua să facă ce vor. Nu pentru că pot, ci pentru că îi lăsăm să poată. Ce pot păţi cei care refuză să meargă la miting? Sau care merg la miting, dar recunosc că au fost duşi cu forţa (dacă e cazul)? Să fie daţi afară din dragele lor slujbe de bugetari e greu. Codul muncii de la noi a rămas de pe vremea comuniştilor, practic e imposibil să concediezi pe cineva, iar de pe o zi pe alta e şi ilegal. Poţi avea o viaţă un pic mai grea la muncă, dar eu zic că ar trebui să mai încercăm să suferim un pic pentru convingerile noastre, face bine la tăria de caracter. Plus că nu trăim în Rusia (încă), mai avem presă, justiţie, aşa că se poate riposta la nedreptăţi.

Dar capul plecat, sabia nu-l taie, spune un proverb specific românesc. Aşa că, până una-alta, cei care merg la mitingul PSD de la Bucureşti, doresc să meargă acolo. Odată ce nu spun cu subiect şi predicat că nu vor să ajungă îmbrăcaţi în alb la Bucureşti ca să cânte despre Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea. Tăcerea înseamnă acceptare. Şi la Botoşani, cei care reclamă presiunile, dar nu şi le asumă, mai bine să tacă. Să tacă şi transportatorii care se plâng că sunt obligaţi să închirieze autocare la preţuri de nimic, dar nu pot să spună asta, nici măcar neoficial. Adică să scriem noi aşa, ca şi cum am visat. Asta am învăţat noi, după 30 de ani de democraţie, să stăm ghiocel în faţa boierilor locali, ca să ne meargă viaţa uşoară în continuare? Că nu mai e vorba de frică aici, e vorba de comoditate, de celebrul laissez-faire, care la români nu are conotaţiile economice franţuzeşti.

Vărul reginei Maria a României, Nicolae al II-lea, ultimul ţar al ruşilor, spunea ţâfnos: „România? Asta nu e o ţară, e o profesie”, referitor la români şi modul lor de viaţă. Enervant, dar corect, mi se pare mie, e nevoie de un fel special de a fi, pentru a trăi cu conştiinţa împăcată în ţara asta.

Nu povestim aici de cei care se laudă că merg pentru 50 de lei şi o masă. Dacă îţi amanetezi viaţa ta şi a copiilor tăi pentru mărunţiş, indiferent de cât de sărac sau prost eşti, nu meriţi nici măcar să fii dispreţuit.

Până nu vom avea curajul şi tăria să punem în dezbatere temele importante - de genul drepturi civile, legi, corupţie, bună guvernare, patriotism - şi să ne asumăm propriile poziţii, dincolo de avantajele imediate, tot ne vom mira de unde apar politicienii care ne conduc, ce fel de oameni sunt ăştia de fac tot ce vor ei şi altele asemenea. Iar în timp ce noi ne plângem pe la colţuri şi comentăm comedia asta de miting a PSD, respectivii pesedişti, în frunte cu Liviu Dragnea continuă să schimbe ce vor prin ţara asta şi să îşi facă legea. Şi e greu să mai fie opriţi, uneori tind să cred că e imposibil.

Dacă aruncăm un ochi în trecutul nostru, vedem că nu e nimic nou. Un exemplu întâlnit de mine recent e Olivia Manning, o scriitoare britanică ce a stat câţiva ani în România anilor ‘30. „România - scrie Manning în cartea ei «Trilogia balcanică» - e ca un nebun care a moştenit o avere imensă (păduri, petrol, râuri, bogăţii minerale...). Totul este risipit într-un nonsens vulgar”.

În afară de faptul că averea nu mai e aşa imensă, am dat tot la toată lumea pe doi lei, iar ce nu am dat am furat sau am distrus, nu prea s-a schimbat mare lucru. Dar nu au trecut decât vreo 80 de ani de când scria doamna respectivă, aşa că mai putem aştepta. Parcă din 2040 începea să fie bine, nu?