"Orice adolescent poate ajunge în locul celui de la Pacea"

Bun cunoscător al meandrelor sufletului adolescentin, datorită anilor de muncă în psihiatrie, medicul primar în psihiatrie pediatrică Laura Jijie, coordonatorul Compartimentului de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean, a analizat pentru „Monitorul de Botoşani” valul de agresivitate apărut după crima de la Pacea.

Psihiatrul susţine că această dramă dezvăluie o lipsă de empatie a botoşănenilor, care nu ar trebui să fie atât de duri cu suspectul, dar mai ales cu iubita lui, deoarece orice adolescent ar putea fi atât în locul agresorului, cât şi al victimei.

Reporter: - Crima petrecută în urmă cu două săptămâni a marcat, cu siguranţă, un punct de referinţă, din foarte multe perspective, în comunitatea noastră. Agresivitatea acesteia a îngrozit pe toată lumea, dar la fel au făcut şi reacţiile de după, mai ales cele din mediul online…

Laura Jijie: - Drama care a afectat nu doar comunitatea locală, ci şi întreaga ţară, prin mediatizarea excesivă, a creat un val aproape nemaiîntâlnit de reacţii, iar acestea arată amploarea fenomenului agresivităţii în rândul tinerilor, dar nu numai. Pentru că violenţa naşte violenţă. Apoi, arată gravitatea faptelor care se pot petrece în mediul online, un spaţiu oarecum străin pentru noi, unde lucrurile pot scăpa uşor de sub control. Sub protecţia anonimatului şi, în absenţa unor reguli şi aparent a consecinţelor faptelor, oricine îşi poate permite un comportament agresiv. Aici vorbim de un caz clar de cyberbullying, adică de abuz emoţional în mediul virtual. Abuzul emoţional, prin agresivitatea verbală arătată, de la injurii, şantaj emoţional, poreclire, insulte până la ameninţări, poate produce traume serioase ţintei acestora, anxietate, depresie, abuz de substanţe interzise, tentative de suicid, toate de la nişte comentarii care pot părea banale unora, dar foarte agresive pentru psihicul altora. Totuşi, ar trebui să tragem un semnal de alarmă că, în cazul comentariilor care depăşesc limita micilor răutăţi, putem apela la poliţie, mai ales dacă sunt vizaţi minori. Comportamentul agresiv este influenţat şi de şcoală, unde se dezvoltă mai mult competiţia şi mai puţin colaborarea şi comunicarea în grup.

- Totuşi, de ce atât de agresivi? Unele dintre comentariile care îndemnau la suicid, la crimă, automutilare sau viol, aparţin unor copii de 14-15 ani.

- La adolescenţi, personalitatea încă nu este formată. Din punct de vedere emoţional, cognitiv, volitiv, totul este în formare, transformare şi maturizare. Adolescenţa este o perioadă de criză, între emoţie şi capacitatea de control a impulsurilor. Sau mai degrabă de incapacitate de control. Atunci când apare frustrarea, de orice natură, este dificil ca adolescentul să-şi gestioneze nevoia de a-şi îndeplini, la momentul respectiv, dorinţa. Şi atunci poate să apară un comportament agresiv, pentru că el nu are răbdare, vrea acum şi nu înţelege, spre exemplu, de ce unul are şi el nu are. Apoi avem acest comportament agresiv, care ţine în primul rând de genetică, dar este influenţat şi de mediu. Aici vorbim de educaţie, de familie, de societate în general. Dacă vorbim de familie, absenţa suportului familial, a supravegherii parentale, uneori comportamentul abuziv al părinţilor, pedepsele, criticile, îl fac pe copil să aibă un sentiment de inferioritate şi un comportament agresiv faţă de alţii care sunt într-o poziţie de victimă.

- Deci putem fi îngrijoraţi că sunt peste 3.000 de comentarii pline de agresivitatea şi violenţă în doar câteva zile?

- Putem fi mai mult decât îngrijoraţi. Patru din cinci adolescenţi sub 18 ani au descris un episod de comportare agresivă vizavi de ei pe reţelele de socializare. Aspectul fizic, mediul social, capacitatea intelectuală, relaţiile, familia, nivelul de educaţie, toate astea sunt aspecte care pot fi atacate de astfel de persoane, care, sub protecţia anonimatului, se cred omnipotente şi mai există şi efectul de turmă. Foarte puţini îndrăznesc să facă alianţă cu victima, de teamă ca nu cumva şi ei, la rândul lor, să fie atacaţi. Poate în familie, părinţii nu au aplicat nişte metode constructive de gestionare a conflictelor şi de control a agresivităţii. De exemplu, unui copil lovit des de tată, degeaba îi spui să nu fie violent cu alţi copii. El este victima unui comportament agresiv şi asta i se pare normal. Un copil, crescut într-un mediu carenţial afectiv, fără suport parental, va dezvolta nişte frustrări şi un sentiment de inferioritate, pe care o să îl compenseze printr-un comportament agresiv faţă de ceilalţi. Suntem nişte animale instinctuale, care, odată cu înaintarea în vârstă, reuşim să ne controlăm, prin conştientizarea conceptelor etico-morale. Adică ştim ce este bine să facem şi să spunem. Adolescenţii nu au bine stabilit ce este bine, ce este rău şi au tendinţa să încalce regulile, să vadă până unde pot merge. Şi din păcate nici nu prea mai este cine să le spună ce este bine şi ce e rău. Comportamentul agresiv este dat şi de şcoală şi de modelele pe care le ia tânărul din mass-media, din emisiuni TV, din filme, chiar şi desene animate şi jocuri video. Când au un conţinut agresiv, de competiţie, de distrugere, atunci normal că la copil se va dezvolta dorinţa să îi elimine pe ceilalţi, să domine, să distrugă.

- Deci încet-încet devenim o societate mai rea, mai violentă…

- Şi acei peste 3.000 de tineri care au comentat agresiv pe paginile de socializare vor deveni părinţi, iar copiii lor vor primi acest model de educaţie. Se perpetuează agresivitatea. Dar sunt importante şi educaţia, nivelul economic. Studiul comportamentului agresiv ne arată că 50% este dat de educaţie, mediu, şi 50% de genetică. Familia, şcoala, societatea, trebuie să se implice mai mult în a supraveghea tinerii, pentru că ei sunt adulţii de mâine. În plus, observăm o lipsă totală de empatie şi compasiune faţă de un minor, care, deşi acuzat, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, şi un alt minor, care nici măcar nu a fost pus sub acuzare, care este şi el condamnat şi umilit în mediul online. În mediul virtual, adolescenţii au impresia că sunt invincibili şi că nu pot suporta nicio consecinţă, drept pentru care pot să vorbească cum vor ei şi exercită un abuz de putere în relaţia cu o persoană mai slabă.

- Şi mai observăm o categorie, a celor care nu iau atitudine.

- Nici asta nu este OK, pentru că trebuie să ai o atitudine vizavi de un eveniment. Şi trebuie să gestionăm această agresivitate şi într-o altă manieră. Întâi trebuie să îţi recunoşti anumite reacţii negative pe care le poţi avea, apoi să gestionezi mânia. Psihologii compară vârsta adolescenţei cu vârsta de trei ani, când copilul începe să se individualizeze. Atunci când el spune „Nu! Eu vreau, eu pot, eu trebuie” şi atunci încep acele crize de afect, când se trânteşte pe jos dacă nu i se face pe plac. Aşa şi adolescentul, doar că eul lui se individualizează şi vrea să fie diferit de ceilalţi. Şi atunci, chiar şi în mediul virtual, cei care au mii de prieteni, au tendinţa de a stabili relaţii superficiale şi de aici şi lipsa de valori şi de reacţie.

- Este normal ca această agresivitate verbală din mediul virtual să fie justificată de unii prin agresivitatea crimei?

- Este un caz cu adevărat special, demn de un studiu. Ar trebui studiat, de exemplu, cine sunt cei care fac aceste comentarii. Poate sunt şi adulţi care s-au identificat cu părinţii fetei ucise şi atunci este o reacţie ostilă faţă de posibilul criminal. Sau părinţi care se tem pentru siguranţa propriilor copii. Dar, citind aceste comentarii, te îngrozeşte lipsa de empatie şi compasiune. Pentru că acei părinţi ar putea să se gândească şi la fata care a fost adusă în această poveste de comentariile din online, care este o victimă colaterală. Dacă propriul copil ar fi în locul ei? Dacă cel acuzat de crimă ar fi copilul lor? Nu există garanţia că fiul sau fiica lor nu va ajunge în postura acelui băiat într-un moment de frustrare, pentru că adolescentul nu are nevoie de motive grave pentru aşa ceva. Modelul clasic de agresivitate este reprimare-negare-ignorare. Apoi, când apare factorul de declanşare urmează o descărcare explozivă. Poate fi şi un motiv minor. Apare şi o îngustare a punctului conştiinţei, pentru că în momentul respectiv ignoră şi minimalizează orice consecinţă posibilă sau de etică morală. Iar când nici nu are aceste repere morale, din familie, nu are nimic de pierdut şi va trece la act tocmai ca într-o descărcare impulsională.

- Apropo de această fată, arătată cu degetul şi acuzată de crimă în mediul online. Toate aceste lucruri îşi pot pune amprenta asupra dezvoltării ei ulterioare?

- Vorbim de un copil instituţionalizat, supus deja unor abuzuri emoţionale. Astfel de copii sunt numiţi de cei din jur „căminari”, sunt marginalizaţi, ironizaţi, la ei deja există carenţe afective, la care se mai adaugă şi schimbări de mediu. La toate astea se adaugă şi umilinţele de care au parte în mediul virtual. Încet-încet, adolescentul acela îşi reorganizează identitatea şi îşi asumă etichetarea primită de la cei din jur, de tâlhar, om rău, criminal sau cu comportament delincvent şi poate va căuta să se regăsească într-un anumit grup, care poate va promova alte norme decât cele admise de societate. În astfel de situaţii trebuie o atenţie sporită. Trebuie ajutată să nu cadă în latura depresiei, dar nici în cealaltă extremă, a unui narcisism adolescentin. Cumva, prin aceste schimbări continue de mediu, astfel de tineri au o capacitate mai mare de adaptare şi asta i-ar putea veni în ajutor.

- Ar fi acesta cel mai complex caz de cyberbullying pe care l-aţi întâlnit?

- Da, categoric. Ar trebui analizat foarte bine şi ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toată lumea, pentru educatori, pentru familie, societate, în general. Câţi dintre părinţi supraveghează ce fac copiii lor pe internet sau câţi evaluează corect comportamentul copilului lor? Unii văd că se mai bate, se trage de păr şi spun că e normal. Nu, nu este. Sunt comportamente anticipatorii ale comportamentului agresiv de mâine.