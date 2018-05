"FC Botoşani trebuie să-şi propună mai mult în sezonul viitor"

« Alte stiri din categoria Interviu

Antrenorul Costel Enache susţine că FC Botoşani a arătat că poate face performanţă şi poate ţinti mai sus decât locul opt şi o semifinală de Cupă.

Reporter: - Credeţi că prin prestaţia bună din ultimele jocuri, în special din meciul cu CSU Craiova, aţi reuşit să recâştigaţi încrederea suporterilor?

Costel Enache: - Nu putem cu un singur meci să corectăm o perioadă mai lungă de incertitudine în evoluţia noastră. E clar că, odată cu adaptarea jucătorilor nou veniţi, cu omogenitate, lucrurile se pot schimba în bine şi s-a văzut în ultimul timp o evoluţie constant bună în lotul nostru. E nevoie de continuitate pe acest drum pentru a schimba imaginea.

- Ce nu a mers?

- Sunt lucruri foarte clare. În primul rând am suferit la eficacitate. Deşi ne-am creat foarte multe ocazii, nu am ales întotdeauna cea mai bună metodă de a finaliza. Pe urmă, nu am mai avut acea siguranţă defensivă, iar lucrurile s-au dezechilibrat în ambele sensuri. A apărut şi neîncrederea după ratarea obiectivului principal, play-off-ul, şi toate aceste lucruri, cumulate, au dus la o perioadă mai puţin bună pentru echipa noastră.

- Şi pentru dumneavoastră a fost o perioadă mai agitată...

- Categoric, şi nici nu putea fi altfel. Ce se întâmplă în club ne afectează pe toţi în mod direct. Nu putem să ne extragem din fenomen sau din partea de organizare a clubului şi noi să trăim altfel evenimentele. Suntem implicaţi şi categoric orice vizează clubul ne afectează în mod direct pe toţi.

- Au fost unele momente în care aţi spus că intenţionaţi să demisionaţi. Au fost doar declaraţii de presă sau chiar aţi intenţionat acest lucru?

- Nu, au fost şi discuţii clare, doar că cei din conducere au fost mai echilibraţi ca mine şi din discuţii am ajuns la concluzia că e bine să continuăm drumul aşa, deşi în realitate chiar au fost discuţii şi eu am susţinut că poate pentru echipă e mai bine ca eu să renunţ, să apară o schimbare.

- Asta din cauza presiunii tribunei, sau şi a relaţiei cu vestiarul?

- Nu neapărat e vorba de un factor. Au fost acele partide în care parcă nu ne-am găsit ritmul, rezultatele nu erau cele pe care le aşteptam şi am găsit de cuviinţă că e bine ca jucătorii să aibă altă stare de a vedea lucrurile şi cel mai uşor mijloc e acela de a schimba modul de abordare a antrenamentelor, a jocului. Aşa am considerat în acele momente şi cred că nici acum nu ar fi trebuit să gândesc altfel. Important este clubul, echipa, grupul şi nu persoana sau individul.

- Sunteţi supărat pe jucători pentru că nu au apreciat prietenia şi apropierea pe care aţi avut-o de la început faţă de ei?

- Nu, sub nicio formă! Nu, Domne fereşte! Noi avem în continuare o relaţie foarte bună şi, sub nicio formă, nu se pune astfel problema. Eu chiar le mulţumesc pentru că sunt băieţi minunaţi, au muncit mult, au încercat să facă lucrurile cât de bine au putut. Reproşuri putem să ne aducem pe partea profesională, dar acolo toţi suntem supuşi greşelilor. Însă pe latura umană, chiar sunt mândru că am lucrat şi că i-am întâlnit pe aceşti băieţi.

- Vorbiţi la trecut. Să înţeleg că e capăt de drum?

- Vorbim până în momentul acesta. Mai sunt lucruri de făcut până la terminarea campionatului şi nu ştim ce se poate întâmpla. Am tras o concluzie la ceea ce a fost până acum. Nu pot face o analiză la ce se va întâmpla pentru că lucrurile se pot schimba.

- La un moment dat se vorbea de prelungirea înţelegerii cu FC Botoşani, însă observ că lucrurile au stagnat.

- Nu, din contră! Chiar am avut discuţii cu acţionarii, zilnic vorbim şi proiectele noastre sunt comune.

- Deci veţi continua şi din vară cu FC Botoşani.

- E foarte posibil.

- Nu există riscul ca FC Botoşani să vă piardă?

- Sau există riscul să pierd eu FC Botoşani!

- V-am pus această întrebare pentru că aţi avut nişte discuţii la un moment dat şi aţi recunoscut acest lucru!

- Şi simplu fapt că circulăm pe stradă e un risc, dar asta nu înseamnă că nu o să circulăm. O să circulăm întotdeauna.

- Acum serios, este FC Botoşani prima dumneavoastră opţiune şi din vară?

- Da, FC Botoşani e prima mea opţiune. Iată că am răspuns şi eu serios!

- Ce se întâmplă la nivelul vestiarului? Din câte ştiu sunt vreo opt-nouă jucători la final de contract cărora nu li s-a propus încă prelungirea angajamentului.

- Suntem în plină activitate. Mai e destul timp şi eu cred că fiecare trebuie să-şi pună lucrurile în ordine, aşa cum crede mai bine. Atât timp cât jucătorii au contract cu clubul, ei sunt cei care au prioritate şi atenţie maximă din partea tuturor. A fost acea perioadă de tensiune care poate reapărea în orice moment, o perioadă în care nu ştia nimeni cum vor continua lucrurile şi e normal ca cine va conduce echipa din vară să-şi pună şi un cuvânt pentru lotul care va fi format. În scurt timp lucrurile se vor clarifica şi din acest punct de vedere.

- Aţi spus cine va conduce echipa din vară. Păi nu sunteţi dumneavoastră acela?

- Cine va conduce echipa din vară va avea responsabilitatea formării unui lot.

- Câţi dintre jucătorii aflaţi la final de contract vor să continue cu FC Botoşani?

- Nu ştiu. Sunt opţiunile lor, priorităţile lor şi, sub nicio formă, nu aş vrea să discut eu ce doreşte fiecare în parte.

- Atunci să reformulez întrebarea: dacă ar rămâne Costel Enache la FC Botoşani, câţi dintre jucători ar rămâne pentru el şi ar continua să joace pentru FC Botoşani?

- Vorbim de destine, de viaţa fiecăruia în parte şi de drumul unui club. Ori aceste lucruri nu se pot face ipotetic, dacă ar fi să... Nu!

- Aveţi şi jucătorii pe care doriţi să-i aduceţi în cazul în care veţi rămâne aici?

- Nu putem vorbi de aşa ceva. E prematur şi încă mai avem lupte de dus. Aceşti băieţi trebuie încurajaţi şi protejaţi.

- Credeţi că aşteptările şi presiunea vor fi mai mari în sezonul viitor, pentru că totuşi ştacheta a fost destul de sus în acest sezon: locul opt şi semifinală de Cupă a României!

- Cred că e un pas normal. Clubul a arătat că poate, poate mai mult. E pe un drum bun şi se văd progrese. E normal să apară şi dorinţe mai înalte în performanţă. Că nu va fi uşor, aceasta este altă discuţie, dar această presiune poate crea o emulaţie în rândul echipei şi e normal să ajute la dezvoltare, atât timp cât presiunea este pozitivă.

- Dacă vi se va propune prelungirea contractului şi veţi accepta acest lucru, vă veţi propune un obiectiv mai îndrăzneţ?

- Aceste lucruri le facem în funcţie de cum se organizează lotul, infrastructura, organigrama, sunt mulţi factori care concură la a face performanţă. În mod normal, lucrurile trebuiesc duse un pic mai sus. Da, clubul trebuie să-şi propună mai mult în sezonul viitor, şi e normal fie aşa.

- Se spune că, de regulă, cluburile mici trăiesc şi datorită transferurilor. Poate FC Botoşani să vândă în această vară pe bani frumoşi vreun jucător?

- Sunt jucători în cadrul lotului care ar putea face pasul spre echipe mai performante, mai puternice din punct de vedere financiar. Eu cred că pentru mulţi dintre noi, FC Botoşani este încă un teren fertil, un teren care ne ajută să ne dezvoltăm şi să performăm. De transferul lui Olimpiu Moruţan ştim cu toţii. Pe lângă el, mai sunt jucători tineri care ar putea fi obiectul de interes al altor echipe, dar avem şi jucători cu maturitate care ar putea fi ţinta altor echipe. Noi sperăm ca lucrurile să meargă bine pentru factorul financiar şi, dacă vor apărea oferte, cu siguranţă clubul va fi dispus la negocieri. În acelaşi timp, cred că ar trebui să ţinem jucătorii care au făcut performanţă şi s-au simţit bine aici la Botoşani.

- În debutul discuţiei noastre mi-aţi spus că cea mai mare dezamăgire a sezonului a fost ratarea play-off-ului. Care a fost însă cea mai mare satisfacţie în acest sezon?

- Aş lua-o din punct de vedere uman. Mă simt bine la Botoşani, mă simt bine în cartierul în care stau, pentru că zilnic stau de vorbă cu vecinii şi e un lucru minunat că oamenii sunt deschişi, comunicativi, pozitivi, oameni de toate vârstele, doamne în toată puterea vieţii, femei mai în vârstă care mă abordează şi îmi spun diverse lucruri, diverse idei. De asemenea, în cadrul clubului am întâlnit oameni minunaţi, cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine şi, nu în ultimul rând, tot la fel de important este grupul de jucători. M-am simţit bine la Botoşani şi pentru mine a fost o perioadă frumoasă. Sper ca asta să rămână în memoria mea foarte mult timp.

- Iar aţi vorbit la trecut. M-am simţit şi nu mă simt!

- Am spus că se pot schimba lucrurile. Am spus de ce s-a întâmplat până acum. Nu ştiu ce se va putea întâmpla în viitor. S-ar putea ca oamenii să-şi schimbe atitudinea şi să mă înjure pe stradă. E o concluzie la ce s-a întâmplat până în acest moment.

- Ultima întrebare: sincer, veţi rămâne şi din vară la FC Botoşani sau nu?

- Ultima întrebare a fost şi prima şi la mijloc şi tot timpul. Depinde foarte mult de dorinţele clubului. Vom vedea. Nu pot lua o hotărâre singur. Vorbim de un club de fotbal important, iar decizia e mai mult la club. Eu am declarat că prima mea opţiune este FC Botoşani!