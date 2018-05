"Am misiunea nobilă să ajung cu ce cânt la sufletul oamenilor"

« Alte stiri din categoria Interviu

Lăutarul botoşănean Cozmiţă Lascarache spune că muzica se schimbă odată cu vremurile şi nu e puţin lucru să fii cunoscut de zeci de ani.

Reporter: - Pentru început, vă rog să ne prezentaţi câteva informaţii despre dumneavoastră.

Cozmiţă Lascarache: - M-am născut pe 21 noiembrie 1958, în Dracşani-Suliţa, într-o familie de muzicanţi. Tatăl meu cânta la vioară, fratele la acordeon, iar pasiunea pentru muzică s-a transmis ereditar. De mic am fost familiarizat cu instrumentele muzicale. La cinci ani am cântat pe scenă „Valurile Dunării” şi alte melodii. Era o tradiţie, copiii muzicanţilor să cânte de la vârste fragede, nu pentru că nu aveam din ce trăi acasă, tata era cât de cât înstărit, dar i se părea normal să mă ia la cântări şi aveam şase-şapte ani când cântam. Tata era foarte exigent cu noi, în privinţa muzicii. Graţie educaţiei primite în familie, nu mi-a fost greu să muncesc. De la Liceul „Laurian” m-am transferat la Liceul Textil. Am făcut ulterior cursuri de contabilitate, de merceologie, legislaţie. De pe la opt-nouă ani nu mi-a mai cumpărat tata ciorapi, cămăşi, am muncit eu, aveam banii mei.

Prima dată m-am încadrat într-un atelier mecanic, ca să am loc de muncă. Am lucrat şi contabil vreo nouă ani, la Uzinele Textile Moldova, am lucrat şi la Casa Tineretului, Casa Sindicatelor, ca şi corepetitor, metodist. Am muncit o viaţă întreagă, dar mi-a fost drag să muncesc. Pentru mine munca înseamnă linişte şi libertate.

- Aţi făcut studii de specialitate?

- Acasă nu aveam posibilitatea să cânt pe note, dar după aceea a trebuit să învăţ şi asta, nu mă puteam baza doar pe moştenirea genetică. Am ajuns foarte repede la ceea ce spunea Shakespeare „nu se poate studiu fără talent şi nici talent fără studiu”. Am studiat în particular, dar şi la Şcoala Populară de Artă. La un moment dat, tata voia să învăţ şi altceva la şcoală, i-ar fi plăcut să repar televizoare, credea că e o muncă mai uşoară. Îmi spunea că în muzică nu mai ai liber toată viaţa, trebuie să studiezi, să înveţi, pentru că altfel nu faci nimic. Şi, într-adevăr, indiferent cât am studia, niciodată nu este suficient, pentru că muzica evoluează şi trebuie să ţinem pasul cu ea. Chiar şi acum studiez, pentru că nu vreau niciodată să mă fac de râs. Trebuie să fiu la înălţime mereu. E o muncă enormă, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere şi pot să le duc la capăt.

- Ce rol are muzica în viaţa oamenilor?

- Muzica aduce o rază de soare şi bucurie în sufletul oamenilor. Pentru mine este o misiune nobilă, supremă, să ajung prin ceea ce cânt la sufletul oamenilor.

- Aveţi şi repertoriu internaţional?

- În activitatea asta trebuie să abordezi şi cântece din repertoriul internaţional. Am cântat la toate păturile sociale, la toţi oamenii. Mie nu-mi place să mă laud, dar vă spun că în locurile unde am cântat eu, nu prea au ajuns mulţi.

- Aţi cântat şi pentru liderii regimului comunist, inclusiv pentru Ceauşescu?

- Când se dădeau spectacole de 1 mai, 23 august, eram singurul din Botoşani care pleca la Bucureşti pentru spectacole. Nu stăteam cu Ceauşescu la masă, dar am avut ocazia să îl salut, să dau mâna cu el şi a apreciat cum cântam.

- Aţi cântat şi pentru lideri din străinătate?

- Da. În urmă cu câţiva ani, am cântat pentru Ambasadorul Angliei, chiar la Complexul Maria. Când am început să cânt imnul Angliei, s-a ridicat în picioare, cu mâna la inimă şi i s-au umezit ochii. Şi după aceea a tot întrebat de mine. Nu-mi prea place să spun „am cântat pentru cutare sau cutare” pentru că niciodată nu m-am agăţat de nişte nume ca să-mi fac imagine. Îmi fac imagine prin propria muncă. Am activat şi la Rapsozii Botoşanilor, cu ei colaborez din ’74-’75. Am fost şi angajat la Rapsozi, dar mai mult am cântat în restaurante. Am peste 30 de ani de când cânt în restaurante. La Orizont, Armonia, la multe restaurante, inclusiv în străinătate. Am fost în turnee în Belgia, Olanda, Franţa, prin Institutul Naţional de Folclor, cu Speranţa Rădulescu, de la Muzeul Ţăranului.

- Ce calităţi credeţi că trebuie să aibă un muzician ca să aibă succes?

- Trebuie să ştie să se comporte în societate. Întâi trebuie să învăţăm să ne comportăm, să ne respectăm, indiferent de poziţia socială, sau de cât de talentaţi suntem. Când ştim să ne comportăm în societate, atunci toate sunt altfel. Eu am pornit de acasă cu o educaţie sănătoasă. Din păcate, în societatea de astăzi, educaţia, cultura sunt la pământ. Libertatea prost înţeleasă nu a adus nimic bun.

- Care este spectacolul care v-a rămas la inimă?

- Toate mi-au rămas la suflet. Vă spun sincer, eu când mă trezesc dimineaţa şi deschid uşa, prieteni îmi sunt şi pomii şi iarba şi mă simt foarte bine. Eu simt respectul oamenilor, indiferent în ce conjunctură m-aş afla, ori că sunt la cântare, sau pe stradă, simt respectul oamenilor, simt dragul lor de a sta de vorbă cu mine şi asta porneşte şi din sufletul meu, pentru că eu am un mare drag de a respecta omul. Mi-am făcut un cult din respectul pentru semeni.

- Ce modele aţi avut în carieră?

- Botoşănenii au avut mari lăutari, era patria acordeoniştilor. Fratele meu, Lică Lascarache, a fost acordeonist, acum e la pensie. Era Costel Moisa, Orezan, Şopârlă, multe nume cunoscute. De la fiecare am luat câte ceva. Consider că de la fiecare om putem învăţa câte ceva, pentru că fiecare om are în el ceva bun. Dumnezeu ne oferă de toate şi dacă nu ne mulţumim cu cât ne oferă El, nu suntem fericiţi niciodată.

- Aţi avut propuneri pentru a vă implica în politică?

- Am avut propuneri de la toate partidele, însă eu sunt muzicant şi îmi place să cânt la toată lumea, la toate partidele. Nu sunt pregătit să mă lupt în vorbe, eu mai degrabă mă lupt cu muzica şi e mai frumos să fii prieten cu toată lumea. Nu-mi place modul în care înţeleg unii să facă politică şi că unii îşi amintesc de cetăţeni doar la alegeri. Nu e bună atâta încrâncenare. Însă, atât timp cât suntem sănătoşi şi liberi, nu putem spune că vremurile sunt rele. Pentru că nu ne obligă nimeni să rămânem într-un singur punct sau loc, inclusiv într-un loc de muncă.

- În Anul Centenarului ar trebui să facem mai mult, raportat la ceea ce au făcut înaintaşii noştri pentru ţara asta?

- Trebuia făcut mai mult pentru a aduce la mama patrie tot ceea ce este înstrăinat. Noi suntem de 2000 de ani aşa, ne vindem şi ne cumpărăm între noi la greu.

- Melodiile româneşti vechi merg la suflet?

- Din păcate, comercialul se foloseşte foarte mult. Pentru mine a fost o luptă mare după Revoluţie. La noi sunt mulţi care cred că fac muzică, ei au descoperit muzica, apa caldă, mersul pe jos. Nu e adevărat. Peste tot, în toată lumea se folosesc alea şapte note. Cu cele şapte note au făcut mulţi carieră şi muzică frumoasă. Şi înainte se cântau manele, cânta Romica Puceanu, Gabi Luncă, dar adevărate perle muzicale. După aceea, tendinţa de a merge în alte ţări a adus în muzica noastră orientalisme, sârbisme. Nu sunt muzicanţi răi cei care le cântă, dar se adaptează la nivelul culturii publicului. Mi-au spus colegi, că se pricep să cânte cafe concert, muzică clasică, folclor, dar dacă li se cer manele, asta cântă. Cânt folclor primesc zece lei, cânt o manea, umplu frigiderul, cam asta este concepţia unor muzicanţi. Dacă se schimbă educaţia şi cultura poporului, se schimbă şi muzica. Muzica se adaptează vremurilor. Altfel se cânta în perioada interbelică şi altă muzică era în perioada comunismului, cu „răsună tractorul pe ogor, badea meu mândru tractorist, macarale”… Toate vremurile au avut muzica lor.

- Cântaţi manele la petreceri?

- Cânt orice gen de muzică, dar sunt anumite ore dintr-o petrecere la care se poate cânta şi o manea frumoasă. Am avut întotdeauna fler la adaptarea repertoriului la auditoriu.

- Mai aveţi timp să vă implicaţi în viaţa comunităţii?

- Da, sunt prezent tot timpul. Nu mi-a fost niciodată ruşine că sunt ţigan. Cineva m-a întrebat dacă rom se scrie cu un „r” sau doi de „r” şi am spus cu un singur „ţ”.

- Aveţi învăţăcei?

- Da. M-am gândit să-mi deschid o şcoală de muzică. Am mulţi băieţi talentaţi, cu şcoală, pe care aş putea să-i iau lângă mine să le predea copiilor. Sunt mulţi copii care vin la mine şi spun că vor să înveţe. Mă ceartă muzicanţii ceilalţi, că nu mai au ei cântări, că vin alţii din urmă. Le-am spus că Universul este mare şi este loc pentru toţi. Nimeni nu moşteneşte pământul, la un moment dat ajungem la capăt. Mai e o vorbă, orice cal de cursă ajunge gloabă, dar nu orice gloabă a fost cal de curse. În orice domeniu, este loc de mărire, dar şi de decădere. E mai greu să te menţii acolo sus. Prin muncă şi educaţie eu am ajuns la un anumit nivel şi le doresc tuturor să ajungă aici. Sunt puţini care mă depăşesc.

- Cum vă place să vi se spună?

- Cozmiţă Lascarache. Spunea un dirijor din Iaşi că îşi va deschide un spital, că sunt mulţi doctori în muzică. Vă daţi seama unde s-a ajuns? Sunt doctori în muzică cu care mă întâlnesc şi, spre satisfacţia, dar şi durerea mea, eu pot să interpretez unele melodii de cafe concert, de muzică clasică sau altceva, şi ei nu. De aceea spun că nu titlurile sunt importante, ci ceea ce poţi oferi, ceea ce ştii să faci. Eu nu m-am căţărat niciodată pe nici o instituţie. Eu sunt Cozmiţă Lascarache. Eu am luptat de unul singur şi mi-am clădit cariera prin munca mea, pe talentul meu, pe bagajul meu de cunoştinţe.

- După o activitate de zeci de ani aţi putea să scrieţi romane...

- Vai, vai, de la o singură cântare pot să scriu un roman de 200-300 de pagini, dar după o activitatea de o viaţă… Încă nu m-am apucat, dar poate, în timp, cine ştie…