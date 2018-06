Ridic 10-15 tone pe zi, şase zile pe săptămână

« Alte stiri din categoria Interviu

Botoşăneanca Loredana Toma, cea mai bună halterofilă din lume, susţine că titulatura de campioană se obţine şi se păstrează cu un efort uriaş.

Reporter: - Ai revenit în Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” din Botoşani, campioană europeană şi mondială de seniori pentru a face baremul necesar prezenţei la Naţionale!

Loredana Toma: - E plăcut să concurezi în sala aceasta. Chiar n-am mai călcat în Sala Polivalentă din Botoşani de câţiva ani buni. Dacă eram într-o formă mai bună, poate că era şi mai interesant.

- Acum eşti legitimată...

- La Olympia Bucureşti şi la UCM 2007 (n.r. - clubul antrenorului Constantin Urdaş), dar punctez doar pentru Olympia.

- Ce te mai leagă de Botoşani?

- Nimic. Nimic. Nimic. Chiar nimic!

- Cum ai trecut peste momentul despărţirii de CS Botoşani?

- Pur şi simplu, dacă nu ne-am mai înţeles, nu ne-am mai înţeles. Am rămas în relaţii foarte bune cu domnul Drescanu, cel care m-a descoperit. Mihai Drescanu şi cu Constantin Urdaş, împreună, mi-au îndrumat primii paşi în haltere. Mihai Drescanu a venit chiar şi la Europene să mă vadă şi îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine.

- Cum ai trecut peste cei doi ani de suspendare?

- Cu foarte multă muncă. Am visat să iau aurul european. Nu mă gândeam încă la Mondiale, ci îmi doream foarte mult să iau aurul european, pentru că pierdusem deja de două ori în faţa rusoaicelor şi trebuia să-mi iau revanşa.

- Cât trebuie să ridice zilnic o campioană mondială?

- 10-15 tone pe zi, şase zile pe săptămână. Duminica nu facem niciun antrenament, decât uneori, în perioada de dinaintea unui concurs, dar, doar aşa, de mişcare. Nu ridicăm greutăţi foarte mari. În rest, duminica, de exemplu acum, când avem atâtea luni până la concurs avem liber.

- S-a spus că la ultimul Campionat European, cel din primăvară, de la Izvorani, aţi beneficiat de absenţa unor naţiuni mai puternice în haltere. Tu, ca sportiv cu ai simţit acest lucru?

- Nu ştiu. A fost, într-adevăr, o oportunitate pentru mulţi, dar nu şi pentru mine, pentru că şi anul trecut eu am avut două rusoaice - şi la seniori, şi la tineret - şi pe ambele „le-am executat”, ca la carte, frumos. Nu cred că era nici o problemă, mai ales că am fost într-o formă bună şi puteam să fac şi mai mult, dacă era cazul, în concursul de la Izvorani.

- Ai regretat atunci că nu ai bătut recordul de tineret...

- Şi acum mai regret că nu am bătut recordul european de tineret, dar mai am o şansă. Sper să o fac la finala de seniori. La Naţionalele de seniori, în primul rând, să-l bat pe cel intern şi după aia pe cel internaţional. Dacă îl bat la Mondiale va fi cu mai mult de zece kilograme. Dacă-mi iese. (n.r. - Loredana Toma este la un kilogram de recordul european de tineret de smuls şi la şase de cel de la aruncat).

- Cum e să concurezi din postura de campioană?

- Presiunea e mai mare, pentru că oamenii îşi doresc să câştig cât mai multe medalii. E puţin mai dificil, pentru că lumea are aşteptări mari de la mine.

- Mai ai resurse să creşti în performanţă sau ai atins plafonul peste care nu mai poţi trece?

- Da, mai pot să cresc, dar nu foarte mult. Nu ştiu, să zic, poate vreo cinci kilograme. Maxim. La smuls mai intră, dar la aruncat mai mult de cinci kilograme, nu. La smuls e vorba de tehnică şi acolo dacă lucrezi foarte mult la tehnică poţi, dar la aruncat e vorba de putere, iar puterea nu creşte, aşa, peste noapte.

- Campioană europeană şi mondială de tineret şi juniori. Ce îţi mai lipseşte?

- Medalia supremă, ultima şi cea mai importantă.

- Deci, obiectivul tău este Olimpiada. Ai început pregătirile sau încă bifezi ceilalţi paşi pentru calificare?

- O luăm pas cu pas, întâi calificările şi după aceea Jocurile Olimpice. Acum, la sfârşitul anului, chiar începe un prim concurs cu criteriu de calificare la Mondiale.

- Dar obiectivul pe termen scurt?

- Obiectivul imediat este Campionatul Naţional, mai am o cupă de tineret în iulie, dar principalul obiectiv este cel din septembrie, finala de seniori. Acolo trebuie să trag iarăşi de recordul naţional şi european. De altfel, lupta cu recordul naţional este nonstop.

- Care sunt adversarii pe care îi percepi ca fiind cei mai grei?

- Din lume, chinezoaicele, categoric, iar din Europa, tot rusoaicele rămân cele mai tari. Au mai încercat ceva naţiuni să se infiltreze, dar mai mult la băieţi. La fete, tot rusoaicele şi ucrainencele rămân cele mai grele adversare.

- Ai probleme de sănătate?

- Ca toţi sportivii, bineînţeles.

- De obicei, la haltere, spatele cedează şi ...

- Nu. Cu genunchii am avut în ultima perioadă, cu spatele am avut mai demult, când eram micuţă. Acum nu mai am, pentru că l-am întărit bine. Acum am cu genunchii. Stângul, dreptul, stângul, dreptul...

- Nicu Vlad zicea, la sfârşitul anului trecut, că eşti sportiva numărul 1 a României, din toate punctele de vedere...

- Ar fi trebuit să fiu, dar...

- Cum vezi competiţia pentru titlul de sportiva numărul 1 a României? Până la urmă este vorba doar de o competiţie de imagine între Simona Halep, Cristina Neagu şi Loredana Toma.

- Eu ştiam din prima că nu am cum să fiu desemnată sportiva numărul 1. Puteam să mai am un Mondial peste două săptămâni şi să mai iau trei medalii de aur, că tot nu eram desemnată prima sportivă, dar... Nu, nu a fost obiectivul meu ăsta, plus că nu era niciun câştig. Obiectivul meu era să ies campioană mondială şi, sincer, nici nu m-am gândit la asta. După aceea (n.r. - după ce a devenit campioană mondială), când am început să dau interviuri, am înţeles că am fost propusă pentru titlul de sportiva anului. Nu m-am supărat că nu am fost desemnată sportiva numărul 1, nu m-am agitat, nu am stat să mă gândesc la asta!

- Anul trecut au fost doar trei medalii de aur la Mondiale, a ta şi două la canotaj. Munca voastră a fost recompensată pe măsura eforturilor depuse? La canotaj au existat discuţii pe sfârşitul anului că nu s-au plătit medaliile, la tine cum a fost?

- S-au plătit. Cu întârziere, dar s-au plătit. Eu n-am ce să zic. La noi banii au intrat, într-adevăr mai repede decât la canotaj, dar au intrat. E chestie de timp. Ele au vrut să le intre banii imediat, dar au avut şi alte sume. La noi, am fost doar eu, una singură. Una e să premiezi 12 şi antrenori şi alta e să dai doar la una singură. Banii au intrat la toată lumea.





Loredana Toma - carte de vizită

- Născută: 10 mai 1995 la Ibăneşti, Botoşani

- Descoperită de: Mihai Drescanu

- Antrenor: Constantin Urdaş

- Campionate Europene de juniori: aur la Bucureşti 2011, aur la Eilat 2012

- Campionate Europene de tineret: aur la Bucureşti 2012

- Campionate Europene de seniori: aur la Izvorani 2018, aur la Split 2017, argint la Tirana 2013, argint la Tel Aviv 2014

- Campionate Mondiale: aur la Anaheim 2017