"Mintea mea stă doar la Jocurile Olimpice"

« Alte stiri din categoria Interviu

Alin Alexuc, singurul luptător român de greco-romane care a participat la ultimele două ediţii ale Jocurilor Olimpice, spune că acest sport este viaţa sa.

Reporter: - Alin Alexuc, ai revenit la Botoşani...

Alin Alexuc: - Am venit în vacanţă, pentru că aici mă simt cel mai bine şi pot să mă relaxez. Nu am mai fost de la Sărbători acasă şi mereu, după un campionat important, vin în oraşul meu natal. Îi mai vizitez pe sportivi şi pe domnul antrenor Ioan Asaftei.

- Cum a fost la Campionatul European?

- A fost foarte greu. Am avut meciuri foarte tari, cu adversari care, în trecut, m-au bătut, precum: lituanianul, care m-a bătut de două ori în acest an, şi ungurul, care era vicecampionul european de anul trecut. Acum i-am bătut eu, am fost peste ei. M-a ajutat foarte mult şi cantonamentul din Turcia, unde m-am antrenat cu turcul Rıza Kayaalp, vicecampion olimpic, şi care a ieşit pentru a opta oară campion european. Mi-am dorit foarte mult medalia asta. De atâţia ani îmi doream o medalie şi tot ieşeam pe locul 5. Locul 5 la Jocurile Olimpice, locul 5 la Europene de două ori, la Mondiale tot locul 5. Ştiam că voi reuşi să cuceresc şi o medalie.

- S-a rupt blestemul locului 5!

- Da. Sper ca de acum să iau locul 3 sau chiar să urc mai sus pe podium măcar de câte ori am ieşit pe locul 5. Ştiam că voi reuşi să cuceresc o medalie, dar mă aşteptam să o fac mai aproape de Jocurile Olimpice, dar e bine şi acum. Ştiu ce am de făcut în următorii doi ani ca să fiu pe podium la Tokyo.

- De ce ai urcat în categorie?

- A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu antrenorii şi cu reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte (FRL). Slăbeam foarte mult. Zece ani am stat în categorie şi eram nevoit să slăbesc câte 10-12 kilograme la toate competiţiile importante şi nu mai puteam să-mi pun în pericol sănătatea cu astfel de slăbiri bruşte. Mai mult, acum este un sistem competiţional în care te cântăreşti la 7:30-8:00 şi la 10:30-11:00 începe concursul şi nu mai puteam să-mi revin pentru meciuri. Eu aveam 110 kilograme şi trebuia să slăbesc la 97 de kilograme.

- Nu este un handicap să concurezi la 130 de kilograme, având 110 kilograme?

- Este un handicap. Acum am 118 kilograme şi sper să mai cresc. Când am decis să trec la categoria 130 de kilograme, după Jocurile Olimpice de la Rio, mi-am spus că în patru ani am timp să ajung măcar la 126 de kilograme şi sunt în grafic. În doi ani sper să mai pun cinci-şapte kilograme de muşchi ca să fiu în formă maximă.

- Adversarii de la această categorie nu sunt mai dificili?

- Ba da. Sunt mai masivi, dar pentru asta trebuie să muncesc eu mai mult să-i dobor, să-i „trântesc”. Dar, cu multă muncă şi perseverenţă...

- Europenii sunt cei mai dificili adversari?

- Pe plan mondial sunt foarte mulţi luptători valoroşi la categoria mea. Este cubanezul, care e campion olimpic, mai sunt uzbecul, iranienii, chilianul, care este un cubanez naturalizat. Dacă am cucerit locul 3 la Europene, asta nu înseamnă că automat voi fi pe podium şi la Mondiale. Am timp până în luna octombrie să mă pregătesc, pentru că îmi doresc foarte mult să mă duc la Mondiale spre o medalie mai strălucitoare.

- Jocurile Olimpice?

- De când am simţit ce înseamnă pentru un sportiv Jocurile Olimpice mă gândesc numai la ele. Îmi doresc foarte mult o medalie la Tokyo. Muncesc pentru asta. Am fost la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, la Londra şi la Rio, şi din păcate nu am reuşit să iau medalia. Sper să o fac la Tokyo. Mintea mea stă doar la Jocurile Olimpice.

- Prima ta calificare la Jocurile Olimpice, cea de la Londra, a venit aşa, pe ultima sută de metri. A fost o surpriză uriaşă...

- Toată lumea a rămas surprinsă, în primul rând pentru că am slăbit aşa de mult într-un timp aşa de scurt. Eu, în 2011, la Mondiale, am zis că e ultimul turneu în care mai fac categoria 96 de kilograme. Primii cinci se calificau direct la Jocurile Olimpice. Mai era un băiat pe categorie, un coleg de la Dinamo, Robert Papp, căruia i-am zis: „Tu te duci la cele trei turnee de calificare şi merg eu la Mondiale pentru că sunt pregătit. Încerc şi dacă nu mă calific nu mai fac 96, pentru că nu mai pot să slăbesc”. Nu mai puteam nici fizic, nici psihic, pentru că slăbeam foarte mult şi mă chinuiam. Nu am reuşit să mă calific, aşa că am început turneele de calificare la 130 de kilograme. În primul turneu am luat bătaie în primul tur şi nu am făcut niciun punct. În al doilea turneu, la fel, nu am făcut niciun punct. Am luat bătaie în două meciuri, pentru că m-a tras în recalificări sportivul care a ajuns în finală. Când am ieşit de pe saltea am început să plâng de nervi. Şi atunci, pentru că voiam neapărat la Jocurile Olimpice, am zis că slăbesc să fac 96 de kilograme. Erau turnee din săptămână în săptămână.

- Şi pe fuse orare diferite.

- Da. Al doilea turneu a fost în China, iar al treilea în Finlanda. Mi-am zis în mintea mea: „Fac 96 de kilograme”. Dar eu aveam prea multe kilograme, 108-109. Era imposibil să slăbesc atâta. Pune pe cineva să slăbească 13 kilograme într-o săptămână. Atunci nu am mâncat nimic, dar absolut nimic, timp de o săptămână. Alergam continuu îmbrăcat, făceam lupte, făceam saună. Cel mai greu mi-a fost cu ultimul kilogram. Eram în Finlanda. M-am îmbrăcat foarte gros, am făcut antrenament vreo 45 de minute, am făcut saună şi zic: „Gata am făcut categoria”. Dar când m-am dezbrăcat dădusem jos doar 300 de grame. Şi eu dau la un antrenament două-trei kilograme. 300 de grame! Eram distrus. Nu mai puteam. M-am întins pe jos şi i-am zis antrenorului: „Maestre nu mai pot. Nu mai am de unde”. Nu băusem apă, nu mai mâncasem nimic de câteva zile. Nu mai aveam de unde să slăbesc. După vreo 20 de minute m-am încurajat singur: „Hai că poţi! Ai ajuns până aici, ai muncit atâta, hai mai încearcă”. Şi intru în saună. Eram uscat cu totul, gura uscată. Nu mai puteam. Aveam un prosop rece şi îmi umezeam buzele cu apă de acolo. Am stat în jur de 12-13 minute. Ies... tot 300 de grame dădusem jos. Iar m-am întins pe jos: „Nu mai pot, nu mai pot!”. Am stat aşa vreo jumătate de oră, după care iar am intrat în saună. De abia după a treia intrare am reuşit să ajung la fix, 96 virgulă zero, zero, zero. Eram satisfăcut că am făcut categoria. Eram împlinit.

- Cu tragerea la sorţi cum a fost?

- Cad primul meci cu un brazilian, dar al doilea cu ungurul care era campion mondial cu un an înainte. Pe culoar mai era lituanianul care era vicecampion european cu o lună în urmă. Asta era. Pot să bag mâna în foc că nu se aştepta nimeni ca să mă calific. Nici eu nu mai credeam, dar aşa de tare mi-am dorit să merg la Jocurile Olimpice şi l-am bătut şi pe ungur, şi pe lituanian şi pe ceh în finală. Oricum, primii doi se calificau. Atunci, doctorului nostru, Nicolae Ploieşteanu, care a participat la 13 ediţii ale Jocurilor Olimpice, i-au dat lacrimile. Am fost singurul luptător român de greco-romane participant la Londra. E un sistem foarte greu de calificare la Jocurile Olimpice.

- Cum va fi drumul spre Tokyo?

- S-au limitat numărul de locuri. Vor fi doar 16 sportivi pe categorie. La Londra, la Rio erau 18, 19. Acum cu 16 va fi foarte greu să te califici.

- Când începi calificările?

- Anul viitor la Mondiale. Primii cinci se duc direct la Jocurile Olimpice. Apoi mai sunt trei turnee de calificare, două turnee Mondiale şi unul European. De la primul turneu, cel european, merg primii doi, la cel de al doilea mondial - primii trei, iar la cel de al treilea - primii doi. E un sistem foarte greoi, pentru că sunt foarte mulţi sportivi buni.

- La câte Jocuri Olimpice ţi-ai propus să participi?

- Sincer? La patru. Tokyo şi încă o ediţie. Dacă primele două nu am luat nici o medalie, la următoarele două vreau să fiu pe podium. La categoria 130 de kilograme poţi să faci lupte până pe la 34 de ani. Acum nu mai trebuie să slăbesc. Slăbirea aia forţată mă omora.

- Luptele au acum o problemă de acceptabilitate. S-a pus în discuţie chiar eliminarea acestei discipline de la Jocurile Olimpice.

- Am auzit că voiau să bage în loc dans la bară şi squash. Luptele sunt o istorie. Ele sunt de la primele ediţii ale Jocurilor Olimpice. Nu ştiu interesele pe plan mondial, dar nu cred că se vor scoate vreodată luptele din programul olimpic. Este un sport prea vechi să se poată lega de el.

- S-a vehiculat ideea că luptele nu mai au audienţă. Şi în România, interesul este din ce în ce mai mic. Care ar fi explicaţia?

- Probabil că nu e aşa de mediatizat ca alte sporturi. Domnul preşedinte Răzvan Pârcălabu (n.r. - preşedintele FRL), care este alături de sportivi şi de lupte, va căuta să mediatizeze mai mult acest sport.

- Unde eşti legitimat?

- La Dinamo. Acum am semnat cu RSV Greiz, un club din Germania, pentru care concurez în Bundesliga. E o sursă de venit pentru noi. Cu banii pe care îi câştigăm acolo în trei-patru luni ne întreţinem tot anul.

- Din lupte se câştigă foarte puţin, chiar dacă eşti sportiv de performanţă.

- Da! Eu nu mă plâng, pentru că mai am şi nişte sponsori şi mai sunt şi la CS Dinamo, dar pentru ceilalţi e greu. Dacă nu faci performanţă, nu prea poţi să trăieşti din lupte. Salariul mediu al unui luptător, care e în primii trei la Naţionale, e în jur de 2.000 de lei. Nu ştiu dacă e mult sau puţin pentru unii, dar pentru cât muncim...

- Pe copiii tăi i-ai îndruma spre lupte?

- Da! Cu siguranţă! Cu toate că nu e aşa bine plătit, dar e un sport care te satisface din toate punctele de vedere. E un sport frumos. I-aş îndruma, dar i-aş lăsa să şi aleagă ce sport vor. Dar eu, aş vrea să facă lupte.

- Cum ai ajuns pe saltea?

- Toţi băieţii din zona mea, din Griviţa, mergeau la Club, mergeau la lupte. M-a luat un vecin de bloc. Fratele său mai mare făcea şi el lupte, dar la Liceul Sportiv. Mi-a plăcut. În primii ani de zile ne jucam mai mult. Pentru mine a fost o joacă. Eu luam bătăi. La „copii”, eu nu am nici o medalie. Antrenorul, Ionică Asaftei, îmi dădea şi mie câte o diplomă pe care scria locul VI. El a crezut în mine. El a fost antrenorul care m-a descoperit şi îndrumat spre marea performanţă. El a fost lângă mine mereu.

- Câte antrenamente faci zilnic?

- Când sunt la lotul naţional, câte trei. La 07.00 dimineaţa facem o oră de înviorare cu alergări şi forţă. Apoi la 10.00-11.00 facem lupte în sală, cam două ore, şi la ora 17.00 încă un antrenament. Cam cinci ore de lupte pe zi, şase zile pe săptămână, de luni până sâmbătă. Duminica mai facem un antrenament, mai de relaxare.

- Şi cu toate acestea găseşti motivaţia de a continua.

- Da. E ca un drog pentru mine. E rutina zilnică. Luptele mă inspiră, luptele îmi dau viaţă. Probabil că nu aş putea trăi fără lupte. E greu să stau trei-patru zile fără antrenament. Şi când sunt acasă mă duc la sală, alerg. Nu am cu cine să fac lupte, dar mă antrenez.

- Dacă nu ai fi făcut lupte, ce alt sport te-ar fi atras?

- Nu am ştiut de alt sport decât de lupte. Când eram la lotul naţional de la Bacău, în clasa a IX-a, au venit doi antrenori care m-au întrebat dacă nu vreau să fac canotaj, pentru că mă trimit direct în lot, dar i-am refuzat pentru că îmi plăceau prea mult luptele. Îmi plăcea să mă trântesc. Luptele sunt familia mea.