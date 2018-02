Cu bacu la ÅŸcoalÄƒ

« Alte stiri din categoria Puls

Cum e de frumos bacalaureatu de anu ăsta, nu s-a mai văzut. Adică merge elevul la şcoală, are, de exemplu, primele două ore istorie şi mate, pe urmă se duce şi dă proba la bac, iar la finalul zilei are geografie şi sport. O zi obişnuită. O problemă mică ar fi că dau copchii bac, dar n-au terminat încă liceul. Dar asta nu e mare lucru, ştim noi vajnici oameni politici care au terminat 2-3 facultăţi şi abia după aia şi-au adus aminte să dea şi bacul. Pe care, culmea, l-au şi luat uneori. Dacă experimentul funcţionează, toate probele de bac ar trebui date în timpul anului. Scapă şi adolescenţii de emoţii, au mai puţin de învăţat. Plus că se modernizează cumplit şi învăţământul.