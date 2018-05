Lupta cu turismul se întoarce

« Alte stiri din categoria Puls

Consilierul Eugen Circanu a făcut apel la toţi să facem ceva ca să avem şi noi turiştii noştri, la Botşeni. Având în vedere că nu vine nici dracu’ aici, că nu are ce face şi nici pe ce şosele să vină, strategia tre’ să fie următoarea: îi răpim, frate! Furăm nişte oameni de prin alte părţi, în închidem în hotel (ştim noi care), le dăm mâncare cu forţa, îi plimbăm. Şi dacă nu căpiază de plictiseală şi nu fac nici toxi-infecţie alimentară, la final le băgăm sub bot nota de plată şi le dăm drumul. După ce sar cu banu’. Consilierul Eugen ştie arte de alea marţiale, maşină are, deci ar putea antrena nişte comandouri pentru turism. Banzai!