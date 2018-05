Se dă drumul la drumuri

« Alte stiri din categoria Puls

Nea Costică cel Nou, preşul de la cejeu, a anunţat ceea ce întreaga suflare şoferistică a giudeţului aştepta: în două, trei zile încep lucrările de asfaltare pe drumuri. Aceste lucrări vor dura alte două, trei zile şi vor ţine tot atât, adică două, trei zile. Prin urmare, cine are de umblat, n-are decât s-o facă repede. Are de două ori câte două, trei zile să se pregătească şi încă alte două, trei zile să călătorească înainte ca drumurile să revină la starea iniţială. C-aşa-i întotdeauna: mai întâi e rău, după aia puţin mai bine, apoi iar rău, după care din ce în ce mai rău, numele lui nea Costică fie lăudat.