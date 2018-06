Sindicalişti dezorientaţi

« Alte stiri din categoria Puls

În pofida faptului că prietenii de la pesedeu au mărit în prostie lefurile, la fo sută de sindicalişti nervoşi din educaţie vor să păzească vineri prefectura, pentru că vor şi ei, că doar n-o să ceară şosele bune, colectarea selectivă a gunoiului sau bilete mai ieftine la teatru. Problema e că la prefectură n-o să mai fie nimeni de pichetat deoarece toată suflarea pesedistă se pregăteşte s-o taie la Bucale, să-i facă miting lui Liviu. Aşa că sindicaliştii mai bine s-ar lipi şi ei prin autocare ca să picheteze direct guvernul, cu toate că nici acolo nu-i clar pe cine vor găsi, că şi guvernul iese la miting împotriva guvernului, că pân-aici s-a ajuns în ziua de azi, să nu mai ştii nici împotriva cui să faci miting, nici unde şi nici de ce.